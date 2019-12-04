Красавица из Мончегорска стала невестой на «Давай поженимся»

Не так уж редко наши земляки мелькают в передачах на разных каналах. В свое время северяне участвовали в шоу «Обмен женами», «Голос», «Битва экстрасенсов» и других. А 26 ноября жительницу Мончегорска Варвару Тагирову можно было увидеть в «Давай поженимся» на Первом канале.

В передачу северянка пришла как одна из трех невест для 33-летнего жениха Корнея из Ульяновска. Он уже во второй раз пытался найти счастье в передаче на Первом канале. Первый выпуск закончился для него не только любовной неудачей, но и проблемами с бывшей женой. После откровений экс-супруга на всю страну та добавила его в черный список, запретила общаться с детьми. Теща тоже подлила масла в огонь и написала маме мужчины, что та воспитала недостойного сына.

Корней не в первый раз искал любимую на Первом канале.

Но, несмотря на все это, Корней снова пришел на съемки. А вот Варвара раньше даже никогда не смотрела «Давай поженимся». И не думала прийти туда как невеста.

- Это был мой первый опыт в съемках. Все произошло спонтанно: редактор нашла меня в Instagram и настояла на моем участии. Я не успела ничего понять - времени на раздумье не было. 5 ноября мне написали, а 7 числа были съемки. Было бы больше времени, думаю, отказалась бы. Мне скинули билеты в электронном виде и ваучер на гостиницу, и дороги назад уже не было, - сказала Варвара «КП».

О себе девушка рассказала честно, но без ненужных подробностей. Что вышла в замуж в 19 лет за военного, почти сразу у пары родилась дочка, но семейное счастье разбилось о службу: муж пропадал на работе, а Варваре было тяжело одной. Поэтому в 23 года она одна воспитывает дочку Еву.

Оказалось, что девушку и Корнея объединяет сфера труда. Варвара работает на заводе машинистом крана, а мужчина в свое время бросил поварское дело и стал металлургом. На передаче он искал миниатюрную, не вульгарную брюнетку, но хрупкая блондинка из Мончегорска ему тоже приглянулась.

- Я нисколько не пожалела о своем участии, хотя не хотела столько внимания. Но было очень много впечатлений, эмоций, которых никогда не испытывала. Конечно, очень нервничала. К съемкам я никак не готовилась. Мне сразу сказали, что все подберут мне сами. Сначала со мной работали визажисты, затем сделали прическу. Времени было очень мало - всего 1,5 часа. Наряд мне тоже подобрали на месте. Платье было большое, и его подшивали на мне. Туфли тоже оказались на размер больше. Боялась их потерять, поэтому шла тихонько, контролировала каждый шаг, - делится впечатлениями девушка.

Из трех невест Корней выбрал Варвару.

Требования у Корнея были немаленькие. Например, он сразу сказал, что не будет встречаться с девушкой, которая выше его ростом и по социальному статусу. Также ему нужна веселая жена, которая любит частый секс, а еще готова подарить ему сына. Из всех невест именно Варвара приглянулась Корнею, и он зашел в ее комнату.

- У нас много общего, я думаю, у нас все получится, - объяснил мужчина свой выбор.

Варвара же признается, что не была фанаткой «Давай поженимся», а теперь смотрит каждый выпуск.