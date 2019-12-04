Хвостиком махнула: Мурманчан пугают крысы на остановках и во дворах

Кто-то категорически не переносит грызунов, даже когда они чистые, ухоженные и сидят в клетке. Другие заводят их в качестве домашних питомцев. Но мало кто из нас, увидев грязную крысу на помойке, почувствует умиление. Не так уж редко северяне жалуются на опасное соседство с такими животными. Пора говорить о нашествии грызунов на города Мурманской области или у страха глаза велики?

На минувших выходных крысу заметили в одном из гипермаркетов на улице Героев Рыбачьего. Неспокойно и жителям Октябрьского района - в самом сердце города «лариски» облюбовали помойки во дворах «сталинок».

- Во дворе на проспекте Ленина, 80 все кишит крысами! Они прыгают, у меня ребенок боится выносить мусор, да и я тоже. Вечером невозможно подойти к помойке! Борюсь с сентября, но результатов нет. УК «НордСервис» отчитывается о проведенной дератизации регулярно, прокуратура отписывается, но так не должно быть! У кого-то окна выходят прямо на мусорные баки, и все устраивает... Там паркуются автомобили, - пожаловалась в группе «Мурманск» Екатерина Нефедова.

Кстати, водители часто находят в машинах следы пребывания непрошеных гостей.

- Ночевал у знакомых, поставил машину метрах в трех от мусорных баков. Утром открыл багажник - внутри кости, корки хлеба, другие остатки еды. Видно, что крыса пробралась и трапезничала, - рассказал мурманчанин Никита Олегов.

Как пишут северяне в соцсетях, мертвую мышку нашли даже в школе № 57 в Сафоново.

Вопрос по этой ситуации один: куда же смотрят те, кто должен отвечать за чистоту и порядок? И кто вообще обязан бороться с крысами и мышами?

- Обращаться следует к юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в конкретном здании, помещении, территории. В случае выявления на территории города, например, на остановках общественного транспорта, пустырях и т. д., необходимо сообщить об этом в администрацию Мурманска, которая проведет дератизацию. Если меры не будут приняты, надо обратиться в управление, - рассказали в Роспотребнадзоре по Мурманской области.

Как пояснила «КП» руководитель ведомства Лена Лукичева, в 2018 году поступило 258 жалоб на крыс и мышей от мурманчан, за девять месяцев этого года - 164. За два года никто из жителей областного центра не сообщил в управление, что его покусали грызуны.

- Мыши, крысы и другие - это резервуар возбудителей ряда инфекций, таких, как тулерямия, паратифы А и В, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, гельминтозы, дизентерия, туберкулез, псевдотуберкулез, бруцеллез. При некоторых инфекциях блохи, комары, мухи и другие переносят возбудителей заболеваний грызунов, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты, которые занимаются дератизацией, говорят, что в городе полностью избавиться от крыс невозможно.

- В Мурманске много старых домов, в тех же пятиэтажках крысы и мыши прячутся между перекрытиями, и их оттуда не выманят. Пока в домах будут мусоропроводы, ситуация будет та же. Да и мусор из контейнеров на улице тоже вывозят не сразу. Не могу сказать, что в последнее время стало больше заявок на дератизацию, пожалуй, количество держится на одном уровне. Не сравнить с 90-ми, когда трупы крыс иногда лежали на улице и никому дела не было. Сейчас те же управляющие компании относятся ко всему ответственнее, - пояснил «Комсомолке» специалист одной из мурманских компаний Алексей.

КСТАТИ

Топ-5 мест в Мурманске, где особенно часто встречают крыс*

1. Дворы на проспекте Ленина

2. Улица Книповича

3. Склады на проспекте Героев-североморцев

4. Улица Беринга со стороны гимназии № 6

5. Улица Героев Рыбачьего

*по количеству сообщений о грызунах

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