Актриса театра и кино Елена Радевич: «Самое страшное на сцене – не почувствовать энергообмен со зрителями»

Актриса театра и кино Елена Радевич родилась 19 июня 1986 года в Санкт-Петербурге, но все детство провела в Мурманске. С «КП»-Мурманск» Елена поделилась воспоминаниями о заполярном периоде своей жизни и рассказала о сложностях актерской профессии, съемках фильма в столице Кольского Заполярья.

Мама: «Не теряй в себе ребенка»

- Елена, расскажите о детстве в Мурманске. Какое воспоминание из Заполярья самое яркое?

- В детстве я была пацанкой. Все «адреналиновые» игры во дворе были мои! С девочками тоже общалась, конечно. В седьмом классе, когда сверстницы уже влюблялись и целовались, мне все еще нравилось играть в куклы. Я никому и никогда об этом не рассказывала! А однажды, когда я в очередной раз наряжала их, в мою комнату заглянула мама и сказала, что за мной пришли подружки и зовут гулять. С каким же ужасом я тогда прятала своих кукол! «Игра» в моей жизни происходит до сих пор, хоть уже не в куклы! (смеется). Именно она переросла в нечто большее и превратилась в мою профессию. Знаете, я хорошо помню слова моей мамы. Уже когда я была взрослой, она просила: «Не теряй в себе ребенка». Это очень мудро и верно. Дети открытые, они плачут и смеются, когда хотят этого, и взрослым важно сохранить это в себе. А «игра» является движимой силой, которая ведет тебя по жизни. И совсем не важно, работаешь ты бухгалтером или играешь на сцене.

- Правда, что стать актрисой – мечта детства?

- Да! Вообще я была самым обыкновенным ребенком. И, единственное, чем отличалась от своих сверстников, – всегда была верна одному делу, театру. Мой папа - полковник полиции. На семейных праздниках он надевал на меня фуражку, а я вставала на табуретку и читала родителям стихи, пела песни. Практически все дети посещают кружки и секции. Меня в 3 года отдали в театральную студию в ДК имени С.М. Кирова, ансамбль «Ягодка». Там я и вышла на сцену в первый раз. Затем с 7 лет я занималась в Доме пионеров на улице Первомайская. Мой первый спектакль – «Муха-Цокотуха», где я играла непосредственно главную героиню. Вплоть до поступления в Театральную академию в Санкт-Петербурге я посещала Мурманскую детскую театральную школу. С 3 до 18 лет я больше никуда не рвалась, хотела стать актрисой. Никогда не хотелось в какую-либо любую сферу, хотя педагоги зазывали на фортепиано, на балет. Знаете, единственное, чем можно было меня наказать в детстве – не пустить в театральную школу. Родители ведь всегда запрещают ребенку то, что ему интересно, когда он не слушается.

Детство Елены Радевич прошло в Мурманске.

Первая специальность – бухгалтер и оператор ЭВМ

- После окончания школы вы поступили в Санкт-Петербургскую театральную академию…

- Не все так просто… После 9 класса я поступила в Мурманский экономический колледж. По среднему профессиональному образованию я бухгалтер и оператор ЭВМ. Конечно, я никогда не видела себя в этой профессии. Родители всегда поддерживали мои начинания, но в то время, думаю, испугались за меня. Как отпустить девочку одну в другой город? После окончания средней школы встал вопрос: идти в 10 или нет? Повторила путь сестры и поступила в колледж. Настояли родители. Ведь важно было получить «серьезное» образование, чтобы «не пропасть» и заработать себе на кусок хлеба.

- Будучи студенткой Мурманского экономического колледжа, вы работали на мурманском телеканале. Это был интересный опыт?

- Я действительно работала ведущей на канале ГТРК «Мурман» в молодежной программе «36,6». Это был не долгий, но хороший опыт «общения» с камерой. Жутко волновалась, дома с мамой смотрели передачу с моим участием и разбирали ошибки, вели дискуссии. Мама всегда была моим честным критиком. Она прямо, но мягко указывала на ошибки, учила быть раскрепощенной и естественной.

- Даже такая отсрочка в виде учебы в колледже не убила мечту о поступлении в театральную академию?

- Разумеется, нет. Мне кажется, что и родные тогда думали, что за время обучения пропадет мое рьяное желание стать актрисой. Но, окончив колледж, я положила диплом на стол и собралась поступать в театральную академию. В Санкт-Петербург со мной поехал папа. Помню, как он терпеливо выслушивал мои репетиции стихов, песен, басен, прозы. Он очень мне помогал. Даже вставал рано утром, ехал в театральную академию и записывал меня на прослушивания, чтобы дать мне возможность подольше поспать и лучше подготовиться. Но, к сожалению, в учебное заведение мечты я в тот год не поступила…

«Сама купила зачетку и студенческий билет, чтобы пропускали на лекции»

- У меня бы, наверное, в такой ситуации земля ушла из-под ног. Не поступив, вы вернулись домой?

- Даже не думала сдаваться! К счастью, мой мастер Семен Яковлевич Спивак разрешил посещать курс вольнослушательницей без статуса «студент». Так я проучилась год, который был очень непростым: все время находишься в неведении. Помню, мама звонила и спрашивала: «Когда твоя армия закончится?» На курсе учились 72 человека, и шанс вступить в ряды студентов был очень мол. А в какой-то момент вольнослушателям и вовсе запретили посещать занятия. Понимала, что нужно что-то делать. Сама купила зачетку, студенческий билет, чтобы можно было проходить на лекции. Выгоняли с занятий, потому что я не имела права там находиться. Я уговаривала преподавателей разрешать мне сдавать экзамены и зачеты и ставить оценки в купленную мной книжку. Старания не прошли даром, и в 2004 году меня приняли сразу на второй курс.

- А когда впервые сыграли в театре и снялись в кино? Еще во время обучения? Есть ли у вас любимая роль?

- Моим первым профессиональным спектаклем был «Иов», в котором я до сих пор играю. Это было в 2008 году на пятом курсе театральной академии. Исполнила роль в Молодежном театре на Фонтанке, в нем я служу и сейчас. Первый раз в кино снялась намного раньше, в 2005 году. По поводу моей любимой роли, думаю, она впереди! Ко всем картинам в кино и ролям в театре отношусь с огромным трепетом и благодарностью. И каждая мне по-своему дорога. Но, что касается любимой… Не хочется ставить точку сейчас!

- Было ли такое, что вы идете по улице и слышите от людей: «Это же Елена Радевич, она играла в...»? По какой картине вас чаще узнают?

- Люди на улице узнают. Подходят, берут автограф, просят со мной сфотографироваться, но не говорят про какую-то определенную картину. У меня ролей в кино примерно 60. Бывают очень смешные случаи! Однажды в компании человек обсуждал мою героиню, благо, с хорошей стороны. Сидела рядом и поддерживала разговор, но так и не призналась, что это была я.

Сложно от слова «ложь», непросто от слова «рост»

- Где сложнее: в кино или в театре? Мне кажется, каждый раз выходить на сцену с одним спектаклем может надоесть. Это так?

- Для меня в актерской профессии кино и театр – две разные отрасли. Нельзя сказать, что из них сложнее. В кино есть возможность нескольких дублей. А в театре так не получится. Это живой организм: все происходит здесь и сейчас. И нет, не надоедает. Ведь человек каждый день просыпается другим, что-то внутри меняется. Каждый выход на сцену с одним спектаклем действительно может показаться таким же, как другие. Но одинаково не бывает. Мой мастер говорит: «Героиня, как и ты, живая. Все свое состояние – в роль». Проснулся утром грустным? Значит и твой герой на площадке будет немного печальным, даже если играет радостную роль.

Не люблю говорить «сложно». Корень этого слова «ложь». Скорее непросто, от слова «рост». Непросто бывает и там, и там. В кино часто бывают физические трудности. Например, когда ты в сцене тонешь в болоте. На улице дубак, ты захлебываешься в грязной воде, тебе мерзко и гадко, но что поделать? Такая профессия. Или купаться в озере в холодную осень, изображая жаркое лето. А в театре свои нюансы. Один из самых страшных моментов, когда ты выходишь на сцену и чувствуешь, что нет энергообмена со зрителями. И нужно в режиме реального времени «включить» эту связь между актером и сидящими в зале.

- Чем вы увлекаетесь в свободное время? Расскажите о любимом виде спорта, хобби или занятии!

- Я много читаю, смотрю фильмы. Также в моей жизни много спорта. Вообще люблю все, что связано с телом. Занимаюсь различными танцевальными направлениями, пробовала даже тайский бокс. Также у меня есть два способа расслабления: рисование и пешие прогулки, «медитация маленьких шагов», как я это называю. Могу выйти из дома и долго идти в любом направлении. По картине маслом посещаю мастер-классы. Сейчас решила попробовать роспись по дереву.

- Если честно, скучаете по Северу?

- Знаете, я скучаю не по Северу, а по своей семье. Я довольно частый гость в Мурманске! Раз в полгода-год всегда приезжаю к родным. В августе здесь проходили съемки фильма. Мы снимали эпизоды в городе и в Териберке. Я играю мурманчанку, место действия всего сценария - столица Кольского Заполярья. Рабочее название фильма «Бухта глубокая», он будет состоять из 12 серий. Так называемую «натуру» сняли в Мурманске, остальные локации найдены в Санкт-Петербурге, Кронштадте и других городах.

- Напоследок, как можно кратко охарактеризовать жизнь актера?

- Жизнь артиста разная. Она полна неожиданностей, радости, восторга, но немало в ней и неопределенности и зависимости. Сегодня ты можешь быть «на коне», тебя зовут играть в большом количестве спектаклей и кинокартин. А завтра может наступить полная тишина. В актерской профессии очень важно терпение и умение не опускать руки, а быть верным своему делу и, самое главное, себе.

СПРАВКА «КП»

Пять фильмов и сериалов, где играла Елена Радевич

- Елена Прекрасная (2017 год);

- Дом с лилиями (2014 год);

- Тихая охота (2013 год);

- Агент особого назначения 2 и 4 (2011, 2012 год);

- Вдовец (2014 год).