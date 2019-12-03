В Заполярье появятся новый омбудсмен, а в Мурманске – микрорайон вместо «деревяшек»

Обычно к концу года стараются подводить итоги и закрывать проекты. Но в правительстве Мурманской области уже который день анонсируют интересные начинания. Конечно, далеко не все они будут завершены даже до конца 2020 года, ведь они масштабны и нацелены на долгосрочную перспективу. Но все же любопытно взглянуть на то, каким рисуется будущее нашего региона.

О детях

Вот уже семь лет как многодетные семьи могут получить в награду за улучшение демографии в стране земельный участок. Правда, надо признать, что в Мурманской области эта мера не прижилась.

- С 2012 года из 2700 семей, имеющих право на предоставление земли, участки получили меньше 1500. Из них только 174 семьи получили разрешение на строительство, 43 его начали и 12 ввели возведенные дома в эксплуатацию, - приводит неутешительную статистику министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Поэтому предложение главы региона Андрея Чибиса вместо участка в качестве альтернативы предоставлять средства на приобретение жилья оказалось более чем актуальным. В профильном ведомстве уже подготовили соответствующий законопроект.

- Средняя кадастровая стоимость земельного участка – 340 тысяч рублей. Эту сумму многодетная семья может потратить на приобретение или строительство нового жилья либо на первоначальный взнос по ипотеке или погашение кредитов и займов. Всего на год в бюджете должно быть предусмотрено на эти цели 119 миллионов рублей, - отметил Сергей Мякишев.

Поскольку, по словам вице-губернатора Мурманской области Оксаны Астаховой, первые новостройки в регионе появятся не раньше 2021 года, то на первоначальном этапе 340 тысяч рублей можно будет потратить и на покупку вторичного жилья.

Однако пока это только законопроект, который Андрей Чибис намерен отправить в ближайшие дни в Мурманскую областную Думу.

О домах

На заседании правительства Мурманской области Андрей Чибис, комментируя бюджет на 2020 год, сообщил, что в регионе хотят развернуть стройку жилья. В первую очередь это касается Мурманска.

- На территории так называемого Больничного городка у нас появится микрорайон. Не надо лепить домики (там, где уже нет места), надо создавать новые места. Надо создать дома на месте «деревяшек», - пояснил глава региона. - Это амбициозный проект, непростой.

Андрей Владимирович уточнил, что заработает он уже с 2020 года. И в новом бюджете должны быть заложены деньги на жилищное строительство.

Напомним: речь о стройках многоэтажек идет с момента приезда Андрея Чибиса в регион. Сообщалось, что крупным профильным компаниям предложили прийти с проектами в Мурманск, и те оказались заинтересованными. Также со стороны Абрам-Мыса должен появиться большой комплекс, где также будут жилые дома.

- Надо дать предложение, чтобы породить спрос, - уточнил губернатор.

Развитие строительства нужно для того, чтобы остановить отток населения из Мурманской области, ведь нужно не только создавать рабочие места, но и показать людям, что на Севере комфортно жить. Во время «прямой линии», что глава региона провел в соцсетях, он уточнил, что работать будет где. Северяне волнуются, что на больших проектах, которые сейчас запускаются в области, например, «Лавна» и Центр крупнотоннажных сооружений, будут работать вахтовики из других субъектов нашей страны. А то и вовсе китайцы. Андрей Чибис заметил, что слышит об этом впервые.

- Все компании, которые работают на территории Мурманской области, мотивированы нанимать местных жителей. Для нас это вызов - готовить наши кадры, - пояснил глава региона.

Об особенных северянах

На Кольском полуострове одним омбудсменом станет больше. На сегодняшний день их в регионе насчитывается три: уполномоченный по правам человека, ребенка и предпринимателей. Кстати, согласно составу нового правительства Мурманской области, кресло последнего должна занять Елена Тихонова, бывший министр экономического развития Заполярья.

Однако Андрей Чибис после разговора с общественными организациями для людей с ограниченными возможностями здоровья решил, что кого-то не хватает.

- В Мурманской области появится уполномоченный по правам инвалидов. Этот человек и его команда помогут решить насущные проблемы инвалидов, понимая, с какими сложностями и ограничениями они сталкиваются каждый день, - сообщил о принятом решении Андрей Владимирович.

По словам губернатора, чиновники отвечают за соблюдение прав и интересов северян с ограниченными возможностями, но не реагируют на их проблемы с должной заинтересованностью, да и не понимают, чем живут особенные люди.

- Дополнительно договорились, что диспетчерская служба для слабослышащих и глухих будет работать круглосуточно – на это выделим дополнительные средства. Также увеличим субсидии некоммерческим организациям, чтобы было больше возможности помогать людям с ограниченными возможностями, - отметил Андрей Чибис.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Управляющая компания Мурманской области приступила к обслуживанию 35 домов

Не прошло и двух недель, как на оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса было объявлено о создании ООО «Управляющая компания Мурманской области». И вот новая жилищная организация уже заработала.

- Областная УК приступила к своим обязанностям 1 декабря. Пока она обслуживает 35 многоквартирных домов в Мурманске. Круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба. Есть две аварийные бригады и две машины для них. Кстати, им уже пришлось трижды выезжать для устранения аварий, - рассказывает вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов. - У управляющей компании есть необходимый парк техники. В штате на сегодняшний день трудятся около 50 человек, которые обеспечены спецодеждой и необходимым инструментом. При увеличении обслуживаемого жилфонда компания готова кратно увеличить количество специалистов и техники.

Как заметил Андрей Чибис, жилфонд новой УК достался непростой, но тем не менее от компании ждут высокого качества работы.

Под управление новой жилищной организации перешли в основном двухэтажные и трехэтажные дома.

Дома, которые перешли к Управляющей компании Мурманской области

Переулок Арктический, 4, 6, 7,

проспект Кольский, 114/1, 128,

проспект Ленина, 9,

улица Капитана Тарана, 4,

проспект Лобова, 55,

улица Генералова, 11, 13, 15,

улица Бондарная, 7а,

улица Карла Либкнехта, 8,

улица Нахимова, 23, 29,

улица Октябрьская, 32,

улица Олега Кошевого, 3,

улица Павлика Морозова, 5/3,

улица Первомайская, 2, 18, 20, 24,

улица Полярные Зори, 11,

улица Полухина, 18, 22,

улица Полярной дивизии, 3,

улица Советская, 15,

улица Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25 и 26.