В Мурманской области заработает пилотный проект по «сердечникам»

Проблема лечения северян с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в Мурманской области поднималась не раз. Дело в том, что с этим в регионе дела обстоят не очень хорошо.

Срочно реанимировать!

Как только Андрей Чибис в марте этого года стал врио губернатора, он сразу отметил данную болевую точку. Глава обнаружил, что в регионе одни из худших показателей в стране по лечению инфаркта миокарда. Многих пациентов можно было бы спасти, но иногда их слишком долго везут в больницу.

Тогда стало ясно, что ситуацию, как и картину здравоохранения в регионе в целом, надо срочно менять.

- Будет внедрена система контроля качества оказания медицинской помощи, есть проблемы с диагностикой, лечением онкологических заболеваний. Часто проблема в отсутствии нужных лекарств, необходимости дополнительного обучения наших медиков и, конечно, их загрузка, - пообещал Андрей Владимирович.

От слов перешли к делу. Заработал антикризисный план по реанимации медицины в Заполярье. Регион получил из федерального бюджета 300 миллионов рублей на развитие.

- На эти деньги будет закуплена современная техника для 11 учреждений из девяти муниципалитетов. В частности, это будут аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование, аппаратура иммунногистохимических исследований и стресс-эхокардиоскопии. Последние нужны буквально как воздух, поскольку помогут оперативно и правильно ставить диагнозы по онкологии и спасать от инфаркта миокарда, - сообщил Андрей Чибис.

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Свежий взгляд

Теперь новый шаг - Мурманская область примет участие в пилотном проекте по модернизации лекарственного обеспечения граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» под председательством президента РФ Владимира Путина в Светлогорске.

Кроме того, в Мурманской области стартует разработка программы комплексной модернизации первичного звена здравоохранения. Проблемы «первички» стали главной темой заседания президиума Госсовета.

Открывая заседание, президент РФ Владимир Путин отметил ряд ключевых проблем нынешнего состояния первичного звена в стране - это низкая доступность поликлиник, амбулаторий, ФАПов и больниц; плохое состояние зданий и скудная оснащенность оборудованием; дефицит кадров. На финансирование модернизации первичного звена медпомощи в федеральном бюджете на три ближайших года заложено дополнительно 150 миллиардов рублей.

- Мы уже проводим глубокий аудит состояния всех наших поликлиник и амбулаторий, их материально-технической базы, эффективности их работы, кадрового обеспечения, изучаем отзывы граждан. Исходя из полученных данных сформируем конкретную, пошаговую программу перезагрузки нашей «первички», под которую можно будет получить федеральное финансирование. Времени у нас немного, но в ходе реализации антикризисных мер в рамках плана «100 шагов» определенную картину мы уже получили, так что сейчас будет проще, – отметил Андрей Чибис.

КСТАТИ

План есть!

Постановлением правительства Мурманской области от 25 июня была утверждена программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

- Она направлена на достижение целевого проекта «Здравоохранение», снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения в 2024 году, - говорится в документе.

В нем, в частности, прописаны такие задачи, как мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями