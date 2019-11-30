Из Страны восходящего солнца в край полярного солнца

В Мурманске прошла международная конференция «Горизонты Арктики» – одно из ключевых событий туриндустрии Мурманской области в 2019 году. В ней приняли участие туроператоры из Индии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и других стран, а также руководители Российского экспортного центра, ведущие эксперты по работе с туристическими рынками Индии, Вьетнама и Китая.

Север – это модно

- Арктика сейчас в тренде, и мы наблюдаем приток туристов, наибольшую долю в котором составляют представители стран Азии. По сравнению с прошлым годом этот поток увеличился в полтора раза. На этой площадке собрались представители туристической индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также России. Желаю вам плодотворной работы, заключения новых контрактов и выработки интересных решений, способствующих развитию туристической отрасли в нашем регионе, – подчеркнул заместитель главы региона Дмитрий Филиппов.

В рамках деловой программы в формате «road show» прошла презентация конкретных предложений туриндустрии Заполярья. Для гостей провели дегустацию блюд арктической кухни и блюд, адаптированных для азиатских туристов, они смогли посетить популярные на полуострове направления: Териберку, Ловозеро, Хибины. Во время изучения туристско-рекреационного кластера «Хибины» делегация побывала в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас», ботаническом саду, историко-краеведческом музее, на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» и в музейно-выставочном центре КФ АО «Апатит».

ндрей Чибис и Тоёхиса Кодзуки нашли общий язык во время обсуждения важных вопросов. Фото: gov-murman.ru

Особый интерес

Умению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса привозить гостей в наш регион можно только позавидовать. С марта, когда в Заполярье сменилось руководство, у нас побывали многие федеральные министры, представители крупных компаний и другие.

А теперь в Мурманск по приглашению Андрея Чибиса впервые приехала делегация японских бизнесменов, возглавляемая послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки.

- Представители пятнадцати японских ведущих компаний, таких, как корпорации Marubeni Corporation, Mitsubishi Motors Corporation, Hitachi, Sodeco и других, представили свои презентации и поделились с руководителями ведущих предприятий Мурманской области своими мнениями о перспективах сотрудничества с регионом, - уточнили в правительстве региона.

Встречей глава Мурманской области остался доволен.

- Мы нашли точки соприкосновения сразу по нескольким направлениям: промышленность, логистика, культура и образование, марикультура. Заинтересовал коллег и туристический потенциал Мурманской области, в том числе промышленный туризм. Я не понаслышке знаю об эффективности и добросовестности японских коллег. Мы вместе вывели тему городского развития на уровень первых лиц двух стран. Уверен, что сегодня начато большое дело, которое даст толчок к развитию российско-японского сотрудничества в Арктике, - отметил Андрей Владимирович.

В ответном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки подчеркнул, что сопровождает японские бизнес-миссии в различные регионы России два раза в год, но делегация, прибывшая в Мурманскую область – самая большая за четыре последних года. Это подтверждает неподдельный интерес японского бизнеса к Мурманской области.

По словам господина Кодзуки, в первую очередь японские компании заинтересованы в использовании возможностей Северного морского пути как трансконтинентальной торговой трассы и в участии в арктических проектах. Уже сейчас с арктических месторождений в Японию морем доставляется сжиженный природный газ. Кроме того, в этом году был подписан договор об инвестировании Японией в развитие проекта «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2» трех миллиардов долларов.

Экзотика Кольского полуострова

Неменьший интерес у японского бизнеса вызывает туристический потенциал Мурманской области. Не так давно Япония и Россия договорились об увеличении вдвое взаимного турпотока – до 400 тысяч человек в год. Японцев в Заполярье влечет северная экзотика и, конечно, полярное сияние, которое в Юго-Восточной Азии считается счастливой приметой.

Тоёхиса Кодзуки от имени японской стороны пригласил Андрея Чибиса принять участие в очередном заседании Совета губернаторов Японии и России. Предыдущее заседание Совета прошло на площадке Совета Федерации РФ 13 мая текущего года после девятилетнего перерыва, в нем приняли участие главы более 20 российских регионов и 8 японских префектур.

Губернатор Мурманской области заверил гостей, что японскому бизнесу в Мурманской области будет дан «зеленый свет».

- Я очень рассчитываю на то, что у нас возникнут цепочки взаимодействия как в крупных проектах – логистических, связанных с газовой сферой, так и между средним бизнесом, например, в сфере туризма. Мы со своей стороны готовы в рамках наших полномочий предоставить японским инвесторам на территории Мурманской области всю возможную поддержку, – подчеркнул Андрей Чибис.

Логистические возможности Северного морского пути, богатства недр и уникальный туристический потенциал Мурманской области привлекают пристальное внимание японского бизнеса. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

КСТАТИ

Гостеприимство с северным характером

Успех разных мероприятий по созданию бренда Мурманской области можно измерить. Как в деньгах, которые получают бюджеты разных уровней, так и в количестве туристов, которые приезжают увидеть красоту Заполярья.

В правительстве региона не раз говорили, что намерены увеличивать поток приезжающих к нам на отдых. Так, на конференции «Горизонты Арктики» заместитель губернатора региона Дмитрий Филиппов отметил, что по итогам 2019 года в Мурманской области ожидают показатель в 480 тысяч туристов. Львиная доля этого показателя уже есть – на данный момент регион посетило около 438 тысяч человек.

Данные выглядят более чем внушительно, ведь по официальным данным за 2018 год туристов было около 400 тысяч. В этом - уже на 16% больше. Впрочем, как говорится, нет предела совершенству.