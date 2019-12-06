«Зал не мог сдержать слез»: жительница Мурманской области встретилась с пожарным, который спас ее в младенчестве

Торжество в честь празднования 100-летнего юбилея пожарной охраны Мурмана, которое состоялось в Ковдоре 29 ноября, удалось на славу. Всех гостей переполняли эмоции, а на глаза накатывали слезы. А все потому, что сотрудники пожарной охраны подготовили для заместителя начальника областного управления ГОЧС и пожарной безопасности Мурманской области Анатолия Залесова сюрприз. На торжество пришла ковдорчанка Снежана Иванова, чтобы лично поблагодарить своего спасителя за то, что 43 года назад Анатолий Васильевич вызволил ее из объятого пламенем дома.

- Женщины рыдали, а мужчины как могли сдерживали слезы, когда объявили, что Анатолию Залесову вручает медаль за многолетний и добросовестный труд в сфере пожарной безопасности жительница Ковдора, которую он лично еще малышкой спас из горящего дома в 1976 году. Это была удивительная встреча, которая шокировала пожарного и взяла за душу всех, - рассказывает «КП» начальник пожарной части № 68 в Ковдоре Евгений Ворончук. - Практически никто не знал о том, что мы устроим ему такой сюрприз. Даже в нашем управлении об этом мало кому было известно, пяти-шести людям всего, чтобы лишнего никто не сболтнул. Я и мой заместитель Роман Васильев стали инициаторами этого дела.

Пожарные узнали об истории спасения и связались с ее непосредственной участницей Снежаной Ивановой.

- Северянка и сама не знала, что ее давным-давно спасали от языков пламени. Стала уточнять у мамы, оказалось, что такой случай действительно был. После этого она согласилась прийти на встречу, и мы все организовали, - пояснил Сергей Дружининский, исполнительный директор мурманского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Анатолий Залесов лично поведал «КП» о том далеком дне, когда он уберег ребенка от большой опасности.

- Мне тогда было 20 лет, служил в Апатитах, в отделении Государственного пожарного надзора. Оттуда меня отправили в командировку в Ковдор. 21 ноября 1976 года там случился пожар. К нам прибежал мужчина, размахивая руками. Дыхание у него перехватило, слова вымолвить не может. Мы поняли: что-то нехорошее случилось. Выехали, а тот показал дорогу. Видим, дым валит из подвала четырехэтажки, а из окна на третьем этаже кричит женщина с грудным ребенком на руках, просит о помощи. Поставили лестницу, спустили сначала младенца, а потом и маму. Вот такая история, - поделился бравый пожарный.

Анатолий Залесов поведал "КП" о том далеком дне,когда спасал малышку и ее мать.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

И вот теперь, на праздновании юбилея пожарной охраны в Ковдоре, Анатолий Залесов вновь встретился с «маленькой девочкой» Снежаной спустя 43 года. Эмоции переполняли его.

- Это трогательный момент, я был поражен и шокирован. Сдерживал слезы как мог, ведь пожарные не плачут. На самом деле это непередаваемые и бесценные чувства, - отметил наш собеседник.

Как пояснил Анатолий Васильевич, огнеборцем он стал случайно. Хотел служить в полиции, но отправился в пожарную охрану. Уж очень понравилось ему это дело. 63-летний пожарный ни капли не жалеет, что посвятил этой профессии всю свою жизнь.