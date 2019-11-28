«Мы без средств к существованию, а она красную икру ест!»

Сокращение, банкротство предприятия, долги по зарплате – не такая уж редкость в наши дни. Трудовые споры, если не удается решить их с начальством, обычно перетекают в письма в прокуратуру, трудинспекцию и следственный комитет. Хотя появился и новый рычаг давления – социальные сети.

На днях в одном из мурманских пабликов в «ВКонтакте» стали обсуждать положение дел с МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево. Владельцем его была администрация закрытого города, в зоне ответственности – котельные, тепловые сети, уборка жилых и нежилых зданий, электромонтажные и строительные работы, дороги. Словом, все, что связано с «коммуналкой».

Дела у предприятия шли не очень хорошо и закончились банкротством, а в Видяево пришла следить за ЖКХ другая компания. Сотрудникам МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево предложили перейти на работу туда. Но не всем понравился расклад дел, которым закончились трудовые отношения с компанией.

- С апреля 2019 года в МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево не выплачиваются заработная плата и пособия, только частичные оплаты за апрель, май и июнь. Сокращенные люди остались без средств к существованию, - рассказывает житель Видяево Николай Солоницын. - Форма организации МУПП, поэтому администрация по долгам не отвечает. Единственный вариант - это какие-либо дотации в добровольном порядке или если выяснится, что доведение до банкротства было умышленное. Вместо того чтобы решать проблему, администрация докладывает, что долгов нет.

Крайней в этой истории сделали и. о. директора Александру Зубаревич. Так, ее обвинили в том, что ей некогда заниматься реализовыванием имущества компании (его продают через судебных приставов, чтобы закрыть накопившиеся долги).

- На наши вопросы дословный ответ был таков: «Меня ваши проблемы не волнуют!». Конечно, времени на работу не находилось, т. к. Зубаревич находилась в отпусках! Что подтверждается фото в «Инстаграм», - возмутилась в «ВКонтакте» Снежана Орлова.

А далее идут фотографии с личной страницы Александры Зубаревич: вот банка с красной икрой и бутылка коньяка, вот кубинский пляж, вот отчет с шопинга. И. о. директора сразу же заклевали в комментариях: пока одни девять месяцев не видят зарплату, она позволяет себе шиковать. Сама Александра не реагировала на нападки. И пояснила «КП», почему так поступила.

- Это травля. Я молчу, потому что не хочу без подтверждения давать какие-либо комментарии. Я была в отпуске, нужных документов, подтверждающих мою правоту, у меня на руках не было. Когда вернусь, буду подавать в суд на паблик, где была размещена информация, - поясняет Александра Зубаревич. – Путевку в отпуск я брала в кредит. Параллельно с работой в МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево у меня есть вторая работа, где я получаю 25 тысяч рублей, работает мой муж. И мы можем позволить себе отдых.

С ее слов, в МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево она пришла работать юристом в июле 2018 года, 6 апреля стала и. о. директора, чтобы провести процедуру банкротства. Тогда уже образовались многомиллионные долги, счета организации уже были заблокированы. И распоряжаться денежными средствами, которые попадали на расчетный счет, Александра не могла.

- Люди очень любят раздувать из мухи слона. Я, как и остальные сотрудники, не получаю там зарплату. Если бы я получила хоть рубль вперед остальных, меня бы ждало наказание вплоть до уголовной ответственности. Все лето меня проверяли прокуратура и следователи. Задолженность по выплате заработной платы была признана непредумышленной, - поясняет наша собеседница. Нашлось у нее и объяснение, почему так долго реализуется имущество: – Продается мебель, которой 15 лет. Много ли на нее будет покупателей? Цену назначают судебные приставы, я только выдаю имущество. Когда его покупают, деньги тоже идут приставам, а затем в счет погашения задолженности по зарплате. Перед несколькими сотрудниками она уже закрыта. Сотрудники, которые сейчас негодуют из-за невыплаты зарплаты, отлично знали, в какой тяжелой ситуации находится предприятие. И осознанно решили ждать сокращения. Искать новое место работы не желали... Это их право! Но моей вины в этом также нет

Заступились за и. о. директора и в администрации ЗАТО Видяево. Там сообщили, что ситуация сложная, но не критическая.

- После завершения МУПП ЖКХ своей финансово-хозяйственной деятельности были найдены новые подрядчики - сначала ООО «СТМ Групп», затем ООО «Норма плюс», которая и сейчас работает. Неоднократно глава ЗАТО Видяево встречался с трудовым коллективом, предлагали всем работникам трудоустроиться в указанные организации. Абсолютное большинство так и поступило. На основании решений комиссии предприятия по трудовым спорам они были рассчитаны в полном объеме. Но некоторые, 6 человек, решили уволиться по сокращению штатов. Это был их выбор, и никто их не осуждает за это. Но надо было учесть, что одно дело увольняться по оргштатным мероприятиям, когда предприятие работает в штатном режиме, другое дело - когда оно практически перестало действовать и по нему начался процесс банкротства. В этом случае заработную плату можно будет получить только после реализации арестованного и оцененного судебными приставами имущества предприятия. Других источников финансирования у предприятия нет и не появится, - пояснил глава ЗАТО Видяево Вячеслав Градов.

По информации администрации, осталось выплатить задолженности по компенсационным выплатам и пособиям. Вячеслав Градов заявил, что Александра Зубаревич все же была привлечена к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты… самой себе. И отметил, что надеется, что и. о. директора будет защищать свои честь и достоинство в суде.