Для домашних матчей хоккейного клуба «Мурман» преобразили стадион «Строитель»

30 ноября – эту дату точно стоит обвести в календаре и поставить напоминание на всякий случай. Чем этот день особенный? В последнюю субботу ноября можно будет поднять уровень адреналина в крови и зарядиться позитивными эмоциями – в Мурманске на стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» проведет первую домашнюю игру.

Директор ХК "Мурман" Сергей Чернецкий.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сейчас лед стадиона блестит, как стекло. Его тщательно готовят к будущему матчу, когда северяне скрестят клюшки с командой «Волга» из Ульяновска. Даже мурманчане, которые приходят на сеансы массового катания на коньках, что проходят на «Строителе», отмечают, что здесь стало уютнее и удобнее. И это не случайно. Переход «Мурмана» в Суперлигу, где наши земляки играют уже второй сезон, - это не только большая ответственность, но и серьезная подготовка.

Игры для "Мурмана" идут в режиме нон-стоп.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Так, у Федерации хоккея с мячом России есть требования к стадионам, где тренируются и играют команды Суперлиги. Например, за перерыв между таймами, что длится всего 20 минут, лед должны успеть залить.

- Раньше приходилось справляться одной ледоуборочной машиной, - рассказывает директор хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий. – Но благодаря помощи Мурманского морского торгового порта мы обновили парк спецтехники. Теперь у нас есть еще одна машина, которая полностью отвечает всем требованиям. Проверяли – с новой техникой успеваем подготовить поле за 19 минут.

Над льдом стадиона теперь трудятся две спецмашины.Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этом приятные новости для наших хоккеистов и болельщиков не заканчиваются. На стадионе обновили входную группу, установили новую звуковую систему, благодаря которой будет прекрасно слышно комментаторов. Сделан качественный ремонт в раздевалках, восстановительном центре. Появились такие важные «мелочи», как удобные душевые, телевизоры, на которых можно смотреть матчи и разбирать игровые моменты. Продуман даже цвет стен – яркий желтый должен поднимать боевой дух хоккеистов в полярную ночь.

- Мы делаем это не только для себя, но и для ребятишек из спортивной школы олимпийского резерва № 4, где есть отделение по хоккею с мячом. Создание качественных условий на стадионе позволяет повысить эффективность тренировок и с удовольствием заниматься на любимой арене. А чем быстрее у них наметится прогресс, тем быстрее юные спортсмены попадут к нам в команду, - поясняет Сергей Сергеевич.

Перед домашней игрой на "Строителе" появилась новая аудиосистема.Фото: Антон ЗАБИРОВ

К слову, большую ставку руководство ХК «Мурман» делает на местную молодежь и развитие хоккея с мячом в регионе в целом. Так, подрастающее поколение спортсменов готовится на стадионе «Строитель», а те, кто постарше, уже играют в молодежной команде, которая базируется в Мончегорске. Что важно: большая часть ее участников – жители Мурманской области. Все ее спортсмены заряжены на то, чтобы попасть в «Мурман». Этим летом клуб впервые при поддержке правительства Мурманской области, регионального спорткомитета и Мурманского морского торгового порта поехал на 19-дневный базовый сбор в Дивноморское (входит в состав Геленджика). Туда взяли двух хоккеистов из «молодежки», которые наравне с остальными выполнили всю программу.

Ремонт сделан в душевых.Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Во время такого сбора закладывается общая физическая подготовка на весь сезон. Все, что было расписано у нас по плану и методике, мы выполнили, - рассказывает Сергей Чернецкий.

После таких учебно-тренировочных сборов настрой только на победу. Сейчас хоккеисты живут в режиме нон-стоп. 2 ноября мурманчане отправились на небывало длительный для себя выезд – только 28 числа они вернутся домой. Сегодня, 27 ноября, северяне встретятся с «Водником» из Архангельска. Это будет шестая игра за пределами Заполярья. После возвращения «Мурман» проведет пять домашних игр.

Теперь лед будут успевать залить в перерыве между таймами.Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Конечно, считается, что дома играть комфортнее, помогает родной лед: знаешь его качество, что где находится. Но при этом это большая ответственность, в первую очередь, перед болельщиками. Элемент волнения больше, - считает Сергей Сергеевич.

Первая домашняя игра станет особенной – для болельщиков приготовили развлекательную программу, детали которой не разглашаются, чтобы подогреть интерес. А закончится марафон игр «Мурмана» в Суперлиге только в марте.