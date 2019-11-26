«Memento» vitae, или немного слов о музыке Себастьяна Студницкого

Возможно ли в одном временном пространстве, на одной территории сценического действа слушать музыку в трех стилях: классика, джаз и электро? Если такое «чудо» происходит, то, вполне вероятно, здесь рождается новый музыкальный жанр!

23 ноября на сцене Карельской государственной филармонии состоялся концерт музыканта Себастьяна Студницкого и его прославленного коллектива. Концерт организован Гете-институтом в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Немецким культурным центром в Петрозаводске и Карельской Государственной филармонией. Серия концертов музыканта прошла при поддержке Министерства иностранных дел ФРГ.

Себастьяном Студницким (труба, фортепиано), Тимом Сарханом (ударные), Паулем Клебером (контрабас) был представлен знаменитый проект «Memento». Концерт прошел в сопровождении Карельской Государственной филармонии. Труба, фортепиано, контрабас, ударные инструменты один за другим и в один голос, импровизируя и выполняя технически четкий рисунок, проигрывали партии по сценарию репертуара Memento, наполняли зал полиритмией и импровизацией джаза, строгостью и осмысленностью классического жанра, отсутствием размытости границ и рамок электронной музыки.

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Порой появлялось ощущение, что каждая композиция репертуара заканчивалась не точкой финала в партии, а многоточием – будто композитор пытался выразить недосказанную мысль, которая с помощью «звукового послевкусия» создавала в зале необыкновенную звенящую тишину. Далее... рождались звуки трубы, затем партию продолжили саксофон и ударные. Импровизация смешивалась с четко выстроенным рисунком, и, благодаря такому музыкальному синтезу, возникала уникальная атмосфера, сотканная из воображения музыкантов, абсолютного профессионализма и качества их игры. Благодаря такому единству приемов момент за моментом, аккорд за аккордом получалась уникальная гармония звуков. По мнению композитора и музыканта Себастьяна Студницкого, альбом «Memento» не связан с конкретным событием в его биографии, человеком или местом действия. Это некое абстрактное воспоминание. По смыслу оно связано с воспоминанием-путешествием, за которым стоит приключение и переживания, наполненные жизнью и смыслом.

– Красота прожитого мгновения ценна своим воспоминанием о нем. Думаю, именно эту идею я хотел донести до слушателя, – поделился музыкант.

Себастьяна Студницкого часто называют «эстетом звука». Немецкий джазмен объяснил это тем, что, возможно, под понятием эстетики понимается минималистичность его произведений, т.е. музыка построена на законе непрерывно повторяющихся музыкальных фраз, немного меняющихся по ходу звучания. Она наполнена особенной жизнью: три одинаково выстроенные фразы заполнены разной энергией и содержанием. Таким образом создается музыкальный эффект непредсказуемости.

На вопрос, если бы у Себастьяна Студницкого появилась возможность придумать новое музыкальное направление, то как бы он его назвал, музыкант ответил:

– Я уверен в том, что оно не будет иметь конкретного названия. Название будет рождаться каждый раз заново, экспромтом перед началом концерта и нести в себе новую, оригинальную идею для воплощения музыкального действа на сцене.

Говоря о проекте-мечте, Себастьян Студницкий также не дал конкретного описания, каким оно должно быть в его представлении. По его словам, все, что происходит сейчас – это и есть воплощение мечты в действии. Любой концерт – это уже проект-мечта, которой композитор делится со слушателем. – Любой мой концерт хорош в своей непредсказуемости и бесконечном желании играть снова, снова и снова, – добавил музыкант.

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Фото: primorye24.ru

СПРАВКА

Sebastian Studnitzky – всемирно признанный трубач и пианист. Мало кто из инструменталистов его поколения столь часто появляется на сценах столь многих клубов и фестивалей по всему миру. Nils Landgren’s Funk Unit, Jazzanova, Mezzoforte, Nightmares On Wax, Moritz von Oswald, Dominic Miller – с ними, и не только, Студницки выступал и записывался. В 2012 году он основал Contemplate, собственный сетевой рекорд-лейбл. В 2014 году инициировал первый Берлинский Xjazz Фестиваль, став его музыкальным директором – и фестиваль сразу же стал крупнейшим музыкальным событием столицы Германии, перевернув немецкую джазовую сцену с ног на голову. А с сентября того же 2014-го года Себастьян Студницкий является профессором джазовой трубы в Дрезденском университете музыки.