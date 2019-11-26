2019-11-26T15:37:30+03:00
Общество

Всероссийские старты среди заполярных гор

Как Кировск становится центром лыжного спорта
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С соревнований победители увозят денежные призы. Благодаря компании «ФосАгро» общий призовой фонд составляет около миллиона рублей. Фото: Александр ТимощукС соревнований победители увозят денежные призы. Благодаря компании «ФосАгро» общий призовой фонд составляет около миллиона рублей. Фото: Александр Тимощук
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– «Хибинская гонка» – соревнования уже известные по всей России, – рассказывает комментатор телеканала EuroSport Всеволод Соловьев.

Он уже несколько лет подряд ведет лыжные старты FIS в Кировске. Ноябрьская «Хибинская гонка» на призы компании «ФосАгро» и администрации Кировска традиционно становится открытием сезона для спортсменов, это один из первых пунктов календаря Федерации лыжных гонок России, «Хибинская весна» в апреле завершает снежные спортивные баталии. Именно поэтому кировские старты успешно собирают сильнейших спортсменов из России и Белоруссии.

Почетными гостями «Хибинской гонки 2019» стали участник двух Олимпиад, бронзовый призер чемпионата мира Сергей Крянин (справа) и вице-президент ФЛГР Владимир Логинов (в центре). Фото: Александр Тимощук

Почетными гостями «Хибинской гонки 2019» стали участник двух Олимпиад, бронзовый призер чемпионата мира Сергей Крянин (справа) и вице-президент ФЛГР Владимир Логинов (в центре). Фото: Александр Тимощук

Вы в FIS!

Три латинских буквы FIS – аббревиатура международной организации, курирующей все виды лыжного спорта, и знак того, что соревнования проходят на самом высоком уровне. Это касается не только оснащения трассы, но и уровня лыжников. Выходить на старт могут только сильнейшие. В 2019 году к этой категории спортсменов впервые смогли отнести себя и кировские лыжники. Хибинская сборная приняла участие в «Хибинской гонке» под эгидой FIS.

– Мы на протяжении трех лет готовились к всероссийским соревнованиям «Хибинская весна» и «Хибинская гонка», и каждый раз в оргкомитете нас спрашивали: кировские спортсмены будут? Мы все время говорили, что еще не доросли. И вот наконец-то в этом году мы вошли в состав. Пятеро спортсменов приняли участие, большую поддержку им оказывает компания «ФосАгро» - рассказала директор кировской спортшколы Наталья Румянцева.

Вместе с сильнейшими лыжниками страны на старт вышли учащиеся кировской ДЮСШ Мирон Зубов, Павел Румянцев, Савелий Оборотов, Валерия Магафурова и Александра Корбут. О результатах сами ребята говорят, что хотелось бы лучше, но тренеры в один голос парируют: это только начало.

В Кировске в последние годы уделяется огромное внимание развитию лыжного спорта. Заинтересованы в этом и представители муниципалитета, и предприятие – Кировский филиал АО «Апатит» (группа компаний «ФосАгро»). Компания планомерно развивает объекты социальной инфраструктуры в городе. Среди них лыжный стадион «Тирвас»

– В части реализованной кампании уже построены и оборудованы освещением две трассы, в этом году была закуплена современная система электронного хронометража, которая позволяет проводить соревнования международного класса, так же приобретены дополнительные сервисные домики, установлена система искусственного оснежения. В будущем в рамках проекта рассматривается обустройство парковки, расширение базы путем строительства дополнительных домиков, освещение дополнительной трассы. Около 25 млн рублей компания затратила на совершенствование лыжной базы., – рассказал заместитель директора КФ АО «Апатит» Сергей Свинин.

Система электронного хронометража позволяет проводить на стадионе «Тирвас» соревнования мирового уровня. Фото: Александр Тимощук

Система электронного хронометража позволяет проводить на стадионе «Тирвас» соревнования мирового уровня. Фото: Александр Тимощук

«Рай для лыжников»

Основная задача, которой руководствуется компания «ФосАгро», - предоставить базу для тренировок местным и приезжим спортсменам и обеспечить горожанам все возможности для здорового образа жизни. Неудивительно, что, имея возможность заниматься на объектах мирового уровня, жители Кировска и соседних Апатитов очень любят лыжные гонки.

– Лыжный спорт у нас всегда был в чести! В городском парке, например, катаются все больше и больше людей. Приятно, что среди спортсменов и любителей много молодежи, – отметил глава Кировска Вадим Турчинов.

Он сам не пропускает ни одного дня соревнований на стадионе «Тирвас», даже приходит в фирменной бейсболке с логотипом FIS. Говорит, что в другие дни этот подарок он никогда не носит.

На «Хибинскую гонку» приезжают сильнейшие лыжники, участие принял и призёр Олимпиады в Ванкувере Алексей Петухов. Фото: Александр Тимощук

На «Хибинскую гонку» приезжают сильнейшие лыжники, участие принял и призёр Олимпиады в Ванкувере Алексей Петухов. Фото: Александр Тимощук

По примеру главы города поступают и многие кировчане. Трибуны стадиона «Тирвас» в дни «Хибинской гонки» заполнены и детьми, и взрослыми. Например, за кировчанина Павла Румянцева, который впервые принимал участие в соревнованиях FIS, приехал болеть целый класс! Юный спортсмен учится в выпускном 11-м классе Хибинской гимназии и совмещает многочасовые тренировки с занятиями. А вот соперники по трассе такой возможности завидуют. Чтобы готовиться в комфортных условиях кировских трасс на первом в России снегу, многие приезжают за месяц до «Хибинской гонки». В этом году в ноябре в Кировске тренировались более 1000 спортсменов из других городов. Например, победительница дистанции 5 км вольным стилем Анастасия Рыгалина:

– Трасса готова на «отлично»! Скольжение, погода - со всем повезло. Мы второй год ездим на «Хибинскую гонку», в этот раз приехали в начале ноября, и снег уже был, сразу на полном пятикилометровом круге тренировались.

Нравится приезжим гостям и оздоровительный комплекс «Тирвас», в котором живут команды. Здесь у них есть возможность и отдохнуть в SPA, и тренироваться в современных тренажерных и спортивных залах. Как отмечают лыжники, комфорт проживания и питание тоже на высоте. В своих отзывах они даже называют комплекс «раем для лыжников».

Виктория БЫСТРОГОРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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