Электрозаправки Мурманской области: Кому нужны и в чем польза

За пару лет в регионе подзарядились только 30 экологичных автомобилей На днях стало известно, что в следующем году в Мончегорске появится третья в области зарядная станция для электрокаров. Сейчас в регионе такие заправки есть в Мурманске и Заполярном. Чтобы выяснить, как на Кольском полуострове идет развитие электростанций и в чем их польза для прогрессивных автомобилистов, «Комсомолка» побеседовала со старшим советником по возобновляемой энергетике и электромобильности организации «Беллона» в Мурманске Юрием Сергеевым.

Технологичный город металлургов

Электрозаправку в Мончегорске создадут при поддержке регионального правительства. Инициатором этого дела выступили экологический центр «Беллона» и Экофонд Сибирского федерального университета.

- Станцию установят в рамках проекта Baltic Electric Road. По европейскому опыту, такие заправки нужно ставить через каждые 100 - 150 километров. Мончегорск - важное место по дороге из Мурманска в Санкт-Петербург, поэтому целесообразно будет разместить ее там, - поясняет Юрий Сергеев.

Пока что планируется создать в городе станцию, аналогичную той, что находится в Заполярном. Если это произойдет, то с помощью устройства можно будет подзарядить не только электрокары, но и другие гаджеты - гироскутеры, самокаты, велосипеды.

Зарядные станции Заполярья бесплатны. Фото: govmurman.ru

Раз, два и обчелся

По официальным данным Госавтоинспекции, в Мурманской области сейчас зарегистрирован только один электромобиль – Tesla model X. Тем не менее по кольскому краю ездит 3-5 таких «железных коней», просто у них номера других регионов или стран. Всего за два года существования мурманской станции зарядилось около 30 машин.

Однако, по словам Юрия Сергеева, подобные заправки все-таки не стоят без дела. Глава Норвежского Баренц-секретариата, к примеру, водит электромобиль и, приезжая в наш регион в холодное время года, несколько раз подзаряжает его в Заполярном.

Цена вопроса

У базовой версии Tesla model S емкость батареи составляет 85 киловатт-часов. Этого вполне хватает для того, чтобы добраться без подзарядки, к примеру, из норвежского Киркенеса в Мурманск. Но если температура воздуха падает ниже -20 градусов, что нередко бывает в Заполярье, то тогда все-таки придется сделать остановку. И в этом случае владельцам электрокаров очень повезло: заправить свою «ласточку» в Мурманской области не будет им стоить и копейки.

- На сегодняшний день зарядные станции в Мурманске и Заполярном абсолютно бесплатные, - говорит собеседник «КП».

Тем не менее в кольском крае уже подсчитывают, какой экономический тариф за электроэнергию будет наиболее выгоден для Севера. Так что рано или поздно зарядка автомобильных батарей в регионе все же станет платной. Электрозаправки существуют двух типов – медленная и быстрая. В Мурманске придется заряжать свою машину 5-6 часов, так как станция выдает мощность только 22 киловатт-часа. А в Заполярном ждать долго не придется – автомобильная батарея восстановится за 20-30 минут.

- В Заполярном мы поставили подобную заправку потому, что город – промежуточная точка между Киркенесом и Мурманском. Станция расположена на территории гостиницы - это удобно для туристов. Можно выпить кофе, поесть и переночевать, - рассказал «КП» Роман Лалетин, член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета.

В Мурманске, кстати, зарядная станция также находится у гостиницы. Это очень удобно, ведь там люди также могут скоротать время, пока заряжается их авто. Электрозаправки в других городах и странах обычно ставят у супермаркетов, фитнес-клубов, торговых центров, аквапарков и так далее. В любом случае это должно быть такое место, где можно занять свой досуг на какой-то период времени, пока «кушает» твоя «ласточка».

Помимо этого электрозаправки Мурманской области добавлены на карту в PlugShare. Это сервис, который показывает на экране компьютера или смартфона, где можно подзарядиться по всему миру. Также можно узнать, занята ли ближайшая станция, какой там тип зарядки, нужен ли переходник и так далее. Электрокар – удовольствие не из дешевых. К примеру, автомобили марки Teslа, по данным официального сайта производителя, стоят от 3,5 миллиона рублей.

Подержанная машина – от 3 миллионов. Но есть ли от них польза? Как объяснил Юрий Сергеев, главные преимущества – экологичность и экономичность. - Мы снижаем воздействие на окружающую среду. Выбросы углекислого газа у электромобилей отсутствуют, также электрические моторы практически бесшумны. Ну и, конечно, заправлять такую машину гораздо дешевле, чем традиционные авто на бензине, - отвечает Юрий.

КОНКРЕТНО

Адреса электрозаправок

• Мурманск, улица Книповича, у дома № 17

• Заполярный, улица Мира, у дома № 9

Стоимость зарядки авто - бесплатно.

Время зарядки

• в Мурманске (медленная, мощность 22 кВ/ч) – 5-6 часов

• в Заполярном (быстрая, мощность 50 кВ/ч) – 20-30 минут