Андрей Чибис: «Арктика - территория глобального развития, а Мурманск - столица Арктики»

«На Севере жить – с соседями дружить!» - таков был леймотив II международной сессии «Сотрудничество в Арктике», что прошла на днях в Мурманске. Она объединила представителей стран с северным характером: Норвегию, Россию, Швецию, Финляндию, Канаду. Каждое из холодных государств знает, как важно сохранить белые земли чистыми, а отношения с соседями – теплыми.

Диалог на равных

Гостеприимство Мурманска оценили статс-секретарь МИД Норвегии Йенс Фрёлих Холте, временный поверенный в делах Канады в России Стефан Жобен, генеральные консулы Финляндии и Швеции в Санкт-Петербурге Анна Ламмила и Ева Сундквист, заместитель директора Второго европейского департамента МИД России Сергей Петрович. Помимо дипломатов, в сессии участвовали зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов, глава финской провинции Лапландия Мика Риипи, директор по возобновляемой энергетике ПАО «Энел Россия» Феличе Монтанари, ряд руководящих лиц структур Баренцева сотрудничества, эксперты в различных сферах деятельности, общественники, бизнесмены, журналисты. Модератором сессии выступил глава Международного Баренцева Секретариата Томас Халберг.

Как отметил на открытии мероприятия губернатор Мурманской области Андрей Чибис, взаимодействие соседей – это взаимовыгодный процесс.

- Отток населения, особенно молодого – это вызов не только для Мурманской области, но для всего Севера. Наша программа «На Севере - жить!», которая уже сейчас превращается в четкий план действий, призвана помочь нам с этой проблемой справиться. Поэтому для нас крайне важен опыт наших соседей в сфере формирования комфортной среды, современных технологий. Перенимая этот опыт и попутно создавая что-то свое, мы сможем сформировать условия для роста качества жизни. Арктика сегодня – территория глобального развития, Мурманская область является воротами Арктики, Мурманск – столица Арктики, это общепризнано, - пояснил губернатор.

Необходимость диалога понимают на всех уровнях - от регионального до федерального.

- Арктика – стратегически важный регион и для Российской Федерации, и для целого ряда других государств, и для мировой экономики в целом, - отметил перед открытием сессии сенатор Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов. - Сквозные темы, которые характерны сегодня для Арктики, - это вопросы экономического развития, инфраструктуры, экологии, добычи природных ресурсов, обеспечение безопасности. Все они подвигают страны к тесной кооперации, это должен быть равный диалог. Россия максимально открыта такому взаимодействию. Накоплен хороший опыт участия во всех основных форматах международного сотрудничества, например, в Арктическом совете или Совете Баренцева/Евроарктического региона. У нашей страны есть свои законные интересы, которые основываются на нормах международного права. Их мы будем обеспечивать и отстаивать. Но наш приоритет – конструктивное сотрудничество. Такие форумы позволяют наметить новые ориентиры. Руководство Мурманской области в лице Андрея Чибиса продвигает очень интересные идеи, направленные на модернизацию всех сторон жизни региона. Надо сделать жизнь людей максимально комфортной и современной.

Важность теплых отношений на международной арене не недооценивают и наши соседи. Для них важно видеть в России друга, на которого можно положиться, заручиться поддержкой.

- В данный момент мы занимаемся обновлением шведской национальной арктической стратегии. При этом все основные нюансы и приоритеты остаются прежними: сохранение за Арктикой статуса территории низкой напряженности, противодействие изменениям климата, активное устойчивое развитие. Арктический регион должен быть территорией мира и сотрудничества, основанного на международном праве. В последнее время взаимодействие было сосредоточено в сфере науки, охраны окружающей среды и улучшения условий жизни населения. Такой подход показал свою успешностью, - отметила Генеральный консул Королевства Швеция в Санкт-Петербурге Ева Сундквист.

Встреча в Мурманске объединила жителей нескольких стран: Норвегии, России, Швеции, Финляндии, Канады.

В интересах северян

Сессия «Сотрудничество в Арктике» прошла с аншлагом. Яркий пример того, что международная политика России, и Мурманской области в частности, идет в верном направлении.

- Международное сотрудничество в региональных форматах - это очень важный канал диалога между Россией и нашими североевропейскими партнерами, поскольку в условиях непростой международной обстановки они позволяют нам на регулярной основе встречаться и обсуждать общие для региона вопросы в деловом перспективном ключе. Что немаловажно - не просто обсуждать их, но и заниматься практической работой в интересах граждан, - уверен заместитель директора Второго европейского департамента МИД Российской Федерации Сергей Петрович. - Для Баренцева региона одно из наиболее актуальных направлений взаимодействия (они сохраняются на протяжении многих лет) - это развитие транспортной логистической инфраструктуры. Недавно на встрече министров транспорта в Умео был принят совместный транспортный план Баренцева региона, который предусматривает формирование 16 трансграничных транспортных регионов с использованием автомобильного, железнодорожного и морского транспорта.

Спасти белую землю

Одним из главных пунктов повестки дня на международной сессии «Сотрудничество в Арктике» стала тема экологии. Болевых точек в нашем регионе по этому вопросу более чем достаточно.

- Центральное место в нашей дискуссии отведено климатическому кризису. Все участники в деталях осведомлены о научных заключениях насчет него. Наша задача - убедить отсутствующих в том, что эта проблема требует наших совместных ежедневных усилий, - считает Ева Сундквист. - Надо прикладывать еще больше усилий на всех уровнях, прежде всего развивая сотрудничество с Россией с ее огромными северными территориями, запасами природных ресурсов и впечатляющим ледокольным флотом, которая является ключевым партнером. При этом все это предполагает большую ответственность. Мы должны делать ставку на возобновляемые источники энергии.

При этом важно не только бережно обращаться с тем, что мы имеем, но и вылечить то, что болит.

- Другое важное направление – улучшение экологической ситуации в регионе, - сообщил Сергей Петрович. - С 2003 года идет работа по ликвидации экологических горячих точек Баренцева моря. Их было 42, они находятся на территории Северо-Запада России. В настоящее время ликвидировано 12 таких точек, и работа продолжается. Это сложный процесс, который требует больших финансовых ресурсов, и в этом плане очень важно международное сотрудничество. Значительный вклад вносят северные природоохранные экологические корпорации.

Как отметил статс-секретарь МИД Королевства Норвегия Йенс Фрёлих Холте, северным странам необходимо продумать устойчивое управление водными ресурсами, например, присутствие в океане. Решить, как грамотно использовать природные ресурсы. В Лапландии, например, уже появились углеродно-нейтральные и углеродно-отрицательные территории. Их опыт могут перенять другие регионы.

Андрей Чибис: "Для нас крайне важен опыт наших соседей в сфере формирования комфортной среды".

«Главное – научить и поддержать»

Интерес туристов к арктическим землям в последние годы заметно вырос. Если раньше многих пугала перспектива добираться на край земли, где не развита инфраструктура и сложно общаться с местными жителями, которые не говорят на английском языке, то сейчас и восприятие, и реальное положение дел в корне изменились. Страны Баренцева региона готовы принять гостей.

- Мы исходим из того, что туризм – это серьезная отрасль экономики. Чтобы она давала рост малому и среднему бизнесу, которые работают у нас, нужно сильно перестроить систему, в том числе цепочку добавленной стоимости. Не секрет, что в массовом туризме в Мурманской области люди не остаются. Мы сейчас серьезно анализируем сегменты туризма и возможные дополнительные меры, которые нужны. Первые шаги, которые мы сделали, - создание туристического центра и объединение действующих туроператоров в ассоциацию, чтобы они не просто между собой конкурировали, а чтобы, наоборот, прокладывали совместные маршруты. И каждый из них не просто зарабатывал деньги, отбирая их у соседа. Огромное количество людей, которые живут в небольших населенных пунктах, умеют делать хорошо и красиво, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В качестве примера успешного воплощения идей в жизнь Чибис привел Никель, где работает арт-центр «Вторая школа». Для него был выделен грант «Норникеля», а здание бывшего клуба авторы идеи безвозмездно получили от региона. Помещение было в плохом состоянии, но благодаря энергии волонтеров его восстановили, привели в порядок, и теперь здесь часто проходят интересные мероприятия - от кулинарных встреч до занятий по английскому языку.

К слову, в ближайшее время в поселке закроют плавильный цех. Это обусловлено тем, что производство устарело и его остановка благоприятно скажется на экологии. Но что же делать почти 600 сотрудникам, которые работают в цеху? В правительстве региона знают ответ. В Никеле будут развивать другие проекты, в том числе туризм.

- Казалось бы, Никель всегда ассоциировался с промышленным производством. Было мнение, что люди привыкли работать в цеху и больше ничего не могут. Но вот их земляки с горящими глазами создали центр, куда не стыдно привести гостей. Надо просто помочь, дать поддержку и возможности, - пояснил Андрей Владимирович. - В Никеле надо использовать возможности приграничной зоны и безвизового въезда, чтобы активизировать туристический поток. Для этого нужно, чтобы у людей появились очень понятные возможности, например, что на открытие своего дела с продуманной концепцией ты получишь такой-то грант. Туристическую отрасль мы будем раскачивать в рамках областных ресурсов, но рассматриваем привлечение других. Например, на открытие гостевого дома. Никель, Зеленоборский, Умба, Варзуга и масса других небольших населенных пунктов могут за счет создания своего бизнеса получить совершенно другое качество экономического развития. Малый и средний бизнес, направленные на туризм, будут ждать отдельные гранты.

При этом в правительстве Мурманской области отмечают, что развитие любой территории должно быть гармоничным. Это видно на примере Териберки. Одна из главных проблем популярнейшего у туристов села – дорога туда. Последние 40 ее километров – это грунтовка, по которой сложно проехать. Этим летом стало известно, что путь будут приводить в порядок, готов проект реконструкции первых 10 километров, стоимость ремонта первого участка дороги составит 782 миллиона рублей.

Но, как отметил Андрей Владимирович, нельзя сделать дорогу, увеличить туристический поток и… привезти людей в село, где почти ничего нет. Поэтому развивать Териберку будут комплексно. Например, налаживать электросети уже приглашена команда специалистов, которые трансформируют населенный пункт с учетом современных требований, но сохранят его уникальность.