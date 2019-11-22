2019-11-22T13:15:21+03:00
Общество

Зима только началась, а в Мурманской области коммунальные аварии одна за другой

У северян пропадают свет, отопление и вода
Елена МОЛОДЦОВА
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Уже три раза в Мурманской области случались аварии на теплосети.Уже три раза в Мурманской области случались аварии на теплосети.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не зря переживал губернатор Мурманской области Андрей Чибис за подготовку к отопительному сезону-2019/2020 и просил коллег, отвечающих за нее, все проверить лично, а не довольствоваться письменными отчетами. Зима в этом году на Кольский полуостров пришла рано и дала прикурить коммунальщикам. В ноябре были и снегопады, и трескучие морозы, и сразу восемь коммунальных аварий.

На контроле прокурора

Первыми не выдержали низких температур теплотрассы в Никеле, где за три дня ремонтным бригадам пришлось устранять сразу два прорыва. В приграничном поселке без отопления в первый раз остались сначала семь домов, а потом всего два. Спустя несколько дней история повторилась в Мурманске, где из-за поврежденного участка трубопровода батареи перестали греть в детском саду № 72 и сразу в 10 домах на улицах Гвардейской и Полярные Зори. Правда, через четыре часа теплоснабжение восстановили.

Следом коммунальная беда пришла в Умбу и Оленегорск. Правда, на этот раз замерзнуть в самом начале зимы местным жителям не грозило: в кранах пропала холодная вода. На устранение обеих аварий коммунальщикам понадобилось больше шести часов.

- Ход устранения каждой аварии находится на контроле у прокуратуры. Мы следим, чтобы работы по восстановлению благ цивилизации проводились максимально быстро и не выходили за отведенные нормативом рамки. Кроме того, по каждому случаю проводится проверка, в ходе которой выясняется причина случившегося, и при наличии оснований вносится акт прокурорского реагирования, - отмечает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Свет боится ветра и снега

Сбоят и линии электропередач. Первым без света остался ЗАТО Островной. Правда, для жителей самого отдаленного города Мурманской области это дело привычное – климатические условия на побережье такие, что ни один кабель не выдерживает порывов ветра чудовищной силы. На время устранения аварии Островной переключили на дизель-генераторы, и люди зажили привычной жизнью.

Не успели энергетики восстановить электроснабжение по основной схеме в ЗАТО Островной, как оборвало линию электропередач в Африканде. В 18.40 20 ноября поселок погрузился во тьму, а заодно остался без основных благ цивилизации - отопления и воды. Пока две бригады энергетиков оперативно устраняли обрыв проводов, поселок переключили на передвижную электростанцию, чтобы восстановить циркуляцию в теплосети.

- К зиме мы были готовы. Но любое оборудование не вечно, а с учетом наших климатических условий полностью избежать аварий нельзя. Например, в Островном внештатные ситуации случаются из-за пиковых нагрузок. В Африканде есть сложный переход через водоем, от которого идет парение и, как следствие, на проводах образуется ледяная корка, - объясняет пресс-секретарь Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» Сергей Чернышев. – Тем не менее мы стараемся и это предвидеть. Так, мы одни из первых в России запустили систему дистанционного мониторинга гололедообразования на проводах, которая работает на нескольких крупных линиях. Специалисты могут прямо из кабинета следить, насколько критична масса льда и насколько высоки риски. Мы можем предупреждать ситуации, заранее отправляя бригады на очищение проводов.

Однако и труднодоступность некоторых линий электропередач тоже исключать нельзя. Например, в Печенгском районе есть несколько протяженных участков, проходящих по безлюдной местности.

- Главная причина аварий на линиях электропередач – погода: либо ветер, либо летние грозы, количество которых за последние несколько лет значительно возросло, либо снег. Переход через ноль для нас всегда очень тяжелый, а если еще и сильный ветер, то это период повышенных рисков аварий, - отмечает собеседник «КП».

Сообщить об отключениях электроэнергии можно на «горячую линию» «Россети Северо-Запад» по телефону 8-800-333-02-52 или на портале «Светлая страна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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