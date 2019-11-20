В Мурманске открыли зимний пляжный сезон

В минувшее воскресенье Семеновское озеро было местом контрастов. На льду – тепло укутанные рыбаки у лунок с удочками. А в воде – северяне в купальниках. 17 ноября под руководством общественной организации «Моржи города Мурманска» был открыт зимний пляжный сезон.

В одиночку страшно

Температура воздуха -12, воды – на один градус выше нуля. Даже одетые по-зимнему гости мероприятия пританцовывают от холода, у многих от инея посеребрились волосы. Хочется, наоборот, надеть на себя еще теплой одежды. Многие спрашивают у одного из организаторов проекта Murman_Crazy_ICE или «Активация холодом» Артема Собинина, не замерз ли он в одной футболке, шапке-ушанке и рукавицах. Тот лишь смеется и подбадривает тех, кто решился окунуться в ледяную воду.

- В одиночку страшно. А вот когда народу много – веселее! Надо поймать эту волну, - советует Артем.

Вот из домика «моржей» один за другим в купальных костюмах выходят те, кто не боится холода. Больше десяти человек решились на это впервые.

- Конечно, страшно! – в один голос говорят мурманчане, но все равно идут к проруби.

Первыми в воду заходят… дети. В основном мальчики, но есть и несколько девочек. Одна решилась зайти по колено, но все равно услышала аплодисменты в свою поддержку. Другая вместе с мамой смогла окунуться почти полностью. Ребятишки залезают в воду смелее, чем некоторые взрослые.

- Я начал плавать 5 ноября. Меня позвал Артем Собинин, и мне стало интересно. Когда зашел в первый раз, было холодно. Очень! А потом привык. И сейчас с удовольствием плаваю, - рассказывает девятилетний Саша Колено.

В ближайшее воскресенье у домика «моржей» снова будет многолюдно. Будут и особенные гости – доноры.

- Среди нас есть те, кто свой заряд энергии и бодрости, полученный от контакта с ледяной водой, отдает другим людям! И это не метафора. Несколько человек из нашей организации являются регулярными донорами крови и ее компонентов, есть даже имеющие звание «Почетный донор России». Эти люди достойны уважения! – рассказывает председатель общественной организации «Моржи города Мурманска» Александр Рожков.

Испытано на себе

Одно дело брать интервью у «моржей» и ловить их заплывы в объектив фотоаппарата. Другое – попробовать самой, что же это такое - зайти в ледяную воду.

Признаться честно, уже когда снимаешь куртку в раздевалке домика, ловишь себя на мысли, что тебе холодно. И представить себя в проруби уже не можешь. Но адреналин начинает греть, даже на улице не чувствуешь холода. Не все снимают шлепки перед заходом в воду, но все же лучше это сделать, хотя и надо после этого встать голыми ногами на лед. В воду до самого дна ведет деревянная лестница с резиновыми поручнями. Поэтому новичкам советуют оставаться на ней, а не плыть к ледяным краям проруби. Главное, заходить быстро, без раздумий, не пробовать воду ногой. Иначе организм получит информацию, что ему срочно надо в тепло, и легко передумать.

В воде сразу начинается «спазм». Тело словно сдавливает, и ты уже ничего не можешь сказать. Из всех мыслей остаются только чисто физиологические: что надо держаться за поручни, дышать и т. д. Для первого раза в проруби достаточно пробыть от нескольких секунд до минуты. Желательно дождаться, когда пройдет спазм – это будет означать победу на собой.

Когда наконец могу дышать – выхожу на снег. Кажется, что все тело колет маленькими иголочками, но холода при этом не чувствуешь. Только огромный прилив бодрости. Не зря говорят, что такое купание помогает бороться со стрессом.

КОНКРЕТНО

Тех, кто еще ни разу не занимался моржеванием, ждут каждое воскресенье в 14.00 у домика «моржей» на Семеновском озере. Если же вы хотите постоянно заниматься закаливанием, то встречи проекта «Активация холодом» проходят по вторникам и четвергам с 16.00 до 17.00 и с 21.00 до 22.00. С собой надо взять купальник, полотенце, резиновые тапочки и горячий чай. Подробности в группах «Моржи города Мурманска» и Murman_Crazy_ICE.