Родители четырех дочек из Мурманска победили в конкурсе «Семья года»

Есть такая профессия – детей воспитывать. А точнее, подавать правильный пример - так считают наши герои Анастасия и Иван Баевы. У супругов из Мурманска четыре дочери: 12-летняя Настя, 11-летняя Лиля, 8-летняя Маша и 4-летняя Милада. Недавно они победили во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья». Перед поездкой в Москву на награждение с многодетной семьей встретился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

С лучшей молодой семьей года встретился глава Мурманской области Андрей Чибис.

Все впереди

- Анастасия, как вы думаете, что помогло победить?

- Сложно сказать. Мы просто рассказали про нашу семью, как мы живем, чем занимаемся и увлекаемся. Что с большим удовольствием принимаем участие в общественной жизни города. В Москве во время награждения семей-победителей посмотрели на участников – ими можно только восхищаться! Все семьи дружелюбные, талантливые, уникальные.

- О чем беседовали с Андреем Владимировичем Чибисом на встрече?

- Мы обсуждали проблемы многодетных семей нашего региона. Вот некоторые из них: бесплатный проезд на общественном транспорте, строительство детских площадок во дворах, социальные выплаты и льготы для многодетных семей нашего региона и другие. Еще мы поговорили о возможных вариантах дополнительного заработка для матерей, находящихся в декретном отпуске.

- По вашему мнению, как живется многодетным семьям в Мурманской области? Почему северяне нечасто рожают больше двух детей?

- Я не могу сказать, что многодетным семьям живется легко. Да, в нашем регионе есть социальные выплаты и льготы, которые существенно помогают, но, к сожалению, на них могут рассчитывать только малоимущие семьи. Но финансовые трудности есть всегда и у всех, независимо от количества детей в семье. Нам, к примеру, собрать на учебу в сентябре нужно троих, а это недешевое удовольствие. И покупка сезонной одежды детям обходится в очень немаленькую сумму. Чтобы семьи не боялись рожать больше двух детей, думаю, нужно оказывать поддержку со стороны правительства. Если люди будут чувствовать себя уверенно, защищенно, то не будут бояться создавать большие семьи. Необходимо повышать престиж многодетных семей, ведь дети - это будущее страны!

Награждение победителей конкурса прошло в Москве.

Мама – сложная профессия

- Как вы познакомились с мужем? Уже в начале семейной жизни задумывались о детях?

- С Иваном мы познакомились на дне рождении у друзей 13 лет назад. Это была любовь с первого взгляда! О детях мы мечтали и всегда знали, что у нас будет большая семья.

- Кем вы работали? Не жалеете, что пришлось оставить карьеру? Или быть мамой - самая лучшая профессия?

- У меня высшее образование, я работала маркетологом. Знаете, никогда не жалела, что оставила карьеру и занялась рождением и воспитанием дочек. Ведь главное предназначение каждой женщины — стать матерью. Мама - это одна из самых сложных профессий, совмещающая в себе несколько разных специальностей. Здесь нужно быть одновременно воспитателем, педагогом, психологом. А строить карьеру и кормить семью должен мужчина. В нашей семье такие принципы.

- Расскажите о своих девочках. Как выбирали имена?

- Настя учится в 6 классе и ходит в Детский театральный центр. Лиля – пятиклассница, занимается на пианино в Детской школе искусств № 1, любит шить, посещает студию технологии и дизайна одежды «Силуэт». Мария учится во 2 классе, тоже занимается в «Силуэте», а еще обожает зимние виды спорта и танцевать. Милада ходит в детский сад №129, а дома часто поет и танцует для нашей семьи. Имена дочерям выбирали вместе с мужем.

В ссорах разберутся сами

- Как проходит один день вашей семьи? Девочки помогают по хозяйству?

- День в нашей семье пролетает очень быстро! Утром - завтрак. Затем все расходятся по школам, садам, работам, а мама остается дома заниматься домашними делами, благо их хватает! Собраться за одним столом нам очень сложно, потому что у всех детей занятия и собственный распорядок дня. Папа целый день на службе, он военный. Зато выходные мы всегда проводим вместе! Устраиваем различные семейные мероприятия, посещаем театры, музеи, библиотеки. Уезжаем рано утром и возвращаемся домой под вечер. А иногда можем просто пойти на целый день в лес и кататься на лыжах, прихватив с собой термос с чаем. Дочки, конечно же, помогают, когда у них есть время, обожают готовить. Уборкой в доме занимаются все - у каждого своя территория. Уроки тоже все делают отдельно.

Баевы весь день могут провести на свежем воздухе.

- Девочки делятся с родителями секретами? Если ссорятся друг с другом, сами решают конфликты?

- Конечно, девочки доверяют нам свои тайны. Также всегда рассказывают, как прошел день, с какими друзьями общались и что нового узнали в школе и на занятиях. У них бывает по-разному. Могут и все вместе играть, а могут, как любые дети, повздорить. Но ссоры никогда не затягиваются. Мы стараемся не вмешиваться, если у них произошел какой-то вздор. Даем им возможность самим его разрешить.

Папины дочки

- А папе не сложно в женском царстве? Хотя, думаю, он окружен нежностью любимых девочек...

- Что вы! Девочки очень любят проводить время с папой. Они часто ездят с ним на рыбалку, особенно любят зимнюю. Даже ремонтировать в гараже машину с радостью поедут! Дома Иван с девочками печет хлеб на закваске и различную выпечку к чаю. Даже если дочки захотят заняться рукоделием, папа не будет стоять в стороне, а обязательно присоединится к ним. Про наших девочек можно смело сказать: папины дочки! Они в нем души не чают.

- Есть ли в семье традиции?

- Конечно, за 13 лет совместной жизни у нас сформировались семейные традиции. Например, отмечать семейные праздники на природе (неважно, в какое время года), заниматься рукоделием (шьем кукол, вяжем игрушки, плетем мандалы, делаем ловцов снов, ткем обережные пояса). По вечерам обязательно читаем книги перед сном. Занимаемся спортом и музыкой, ходим в театры, музеи, библиотеки. Мы с супругом считаем, что именно в семье закладывается по кирпичикам будущая жизнь детей.

- Родственники принимают участие в воспитании детей?

- Из бабушек и дедушек, к сожалению, у нас осталась только одна бабушка – это моя мама. А братья и сестры - у них свои семьи и хлопоты, а некоторые живут далеко от нас. Справляемся своими силами. Но мы не жалуемся, давно привыкли!

Ревизия в шкафах

- Как организовать дома игрушки, ворох платьев, бантиков, колготок? Поделитесь секретом!

- Хм… Хороший вопрос! Я думаю, о нем задумываются не только многодетные мамы! Мы живем в трехкомнатной квартире. У каждой дочери есть своя кровать, рабочий стол и общее место для совместных игр. Плюс ко всему у каждого ребенка есть свой питомец: собака, кошка, хомячок и рыбка. С игрушками мы решили поступать так: стараемся приобретать их по минимуму, а надоевшие раздавать друзьям или отвозить в благотворительную организацию «Радуга». Там всегда много детей и они могут найти для себя новую игрушку. Вопрос с одеждой решается так же. Стараемся не накапливать, а если есть что-то маленькое, в хорошем состоянии, то тоже отвозим в «Радугу». Дома у всех вещей есть свое место. Если места становится мало, значит пришло время навести ревизию в шкафах!

- Остается ли у вас с мужем время на свои увлечения?

- Мы стараемся уделять немного времени и себе, своим увлечениям. Без этого никак. Иначе начнется выгорание. Можем позволить себе с супругом сходить вечером в театр. Или, когда дети уже спят, я могу сесть за вязание, а муж - вырезать по дереву.

- Задумывались ли вы, что у вас будут еще детки?

- Мы еще молодая семья, дети растут очень быстро. Так что если Бог даст, то почему бы и нет?

- Как можно сформулировать вашу главную семейную ценность?

- Любить, уважать и помогать друг другу. В нашей семье понятие воспитания — это то, чем родители напитывают своих детей: мудростью, любовью к людям, открытостью, добротой, уважением. Мы с супругом считаем, что детей нужно не воспитывать, а подавать им правильный пример. Ребенок впитывает в себя все, что успевает заметить за родителями и другими взрослыми из близкого круга. Мы любим друг друга такими, какие мы есть. Дружная и крепкая семья – это величайшее богатство!