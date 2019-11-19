Зимний коллапс: Три спецмашины разом сломались и не дошли до Снежногорска

Зима в этом году пришла неожиданно рано, уже в октябре огорошив жителей Кольского полуострова и обильными снегопадами, и трескучими морозами. Управляющие компании и коммунальные службы региона к капризам погоды оказались не готовы.

Неуд

Глава области Андрей Чибис уже не первую неделю ездит по разным городам и проверяет, как же чистят дороги и крыши. Еще недавно он готов был поставить двойки и тройки ответственным за уборку. Сейчас уже иногда можно сменить гнев на милость.

- Ситуация меняется в лучшую сторону. Дороги в целом убирают везде, во дворах дела обстоят хуже, - отметил Андрей Владимирович после своего последнего объезда.

Полярному глава региона за уборку поставил четверку с минусом, Гаджиево – твердую четверку, а Снежногорску – неуд. Здесь местные жители пожаловались на нечищеные дворы, из которых невозможно выехать.

Как выяснилось на оперативном совещании 18 ноября, техника успела почистить Гаджиево, а до Снежногорска просто не дошла – одновременно из строя вышли три спецмашины. Пока шел их ремонт, в ЗАТО начался снежный коллапс. Кстати, разбираться с массовой поломкой техники теперь предстоит вице-губернатору Мурманской области Дмитрию Филиппову. Он же вместе с новым министром ЖКХ региона Дмитрием Латышевым должен подключиться к объездам городов региона.

Гром не грянет…

Проблему увидел и вице-губернатор Заполярья Евгений Никора, который провел оперативный штаб по обеспечению надлежащего состояния территорий муниципалитетов.

- Проблемы есть в Верхнетуломском и у достаточно крупной управляющей компании ООО «Комфорт» в Мурманске. Еще одна УК доложила, что людей недостаточно, машин не хватает - надо усиливать работу этих управленцев, - отметил Евгений Никора. - Основная задача, которая стоит перед нами: чтобы дворы и дороги были почищены, снег с крыш убран и с кровель не свешивались сосульки.

Это значит, что главы муниципалитетов должны ежедневно объезжать свои владения и фиксировать все «красные зоны», чтобы потом организовать их устранение. На помощь могут прийти соцсети: увидел сосульку - сфотографируй и выложи в Instagram, а потом проверь, сбили ли ее. Пока этим занимаются, кажется, только губернатор и его видеооператоры.

Правда, есть несколько факторов, которые могут подстегнуть коммунальщиков хорошо исполнять свои обязанности. Например, пока Евгений Никора инспектировал строительство нового детского сада в Печенге, рабочие кинулись очищать крыши от наледи. Сразу же сбили сосульки с кровли дома № 6 на улице Пархоменко в Мурманске. Правда, только после того, как едва не произошла беда.

- С крыши балкона девятого этажа ребенку на голову упал кусок льда. Ребенок сильно не пострадал, но около часа приходил в себя, - сообщил 16 ноября паблик «Мурманск. Официальная группа».

Вместе с участковыми к дому прибыли и сотрудники управляющей компании, которые в авральном режиме принялись чистить злополучную крышу. Впрочем, смотреть надо не только наверх, но и под ноги. Как сообщил «КП» главный врач травмпункта Мурманска Алексей Фролов, только за воскресенье, 17 ноября, 21 житель облцентра обратился за помощью, потому что получил травму на улице. Чаще всего северяне падают на льду. Это треть от общего числа пострадавших – всего их было 62 человека. И это при том, что дважды в неделю в Мурманске должен заседать штаб, где будут проверять отчеты коммунальщиков и УК о проделанной работе. Хотя одно дело – отрапортовать, а другое – все сделать красиво на самом деле.

- Есть ощущение, что некоторые коллеги-чиновники думают, что у них иммунитет. Ошибаются, - предупредил Андрей Чибис.

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