Под знаком "Subtilu-Z"

11 ноября на сцене Карельской государственной филармонии играли четыре музыканта, артиста и профессионала. Каждый из них исполнял свою роль и выражал эмоции, чувства и музыкальную идею через свой инструмент - проводник той музыки, которая, по словам Л.Н. Толстого, является " стенографией чувств".

Литовская группа "Subtilu-Z" представила на сцене свой репертуар, состоящий из композиций литовских композиторов, авторской музыки коллектива и аранжировок песен Адель, Лало Шифрин, U2, Бобби МакФеррина, Стиви Уандера, Scorpions и др.

Фото: yandex.ru

Слушатели с удивлением, любопытством и радостью внимали звукам национальных литовских инструментов - бирбине и ламздялиса, на которых выстраивал свой экспрессивный музыкальный диалог участник группы Лауринас Вайткус.

Музыканты были ярки, уникальны, харизматичны. Иронично, с "изысканным" литовским акцентом музыканты представили композиции репертуара и наладили живой непринужденный диалог с залом. По словам аккордеониста группы Повиласа Великиса, "музыка в моем понимании - это универсальный язык, с помощью которого мир может молчать и говорить. Все, что мы делаем, я надеюсь, искренне - как мы чувствуем, так и играем. За любой музыкальной партией, нотой и аккорде проигрывается и проживается мысль. Для нас важно вкладывать в музыку, даже интерпретацию, свое личное ощущение и понимание произведения. Что касается импровизации, конечно, она есть, это естественное следствие репетиций, нашего обсуждение репертуара, но, самое главное- это то, что каждое произведение репертуара мы проживаем заново, стопроцентно выкладываясь , стопроцентно слушая друг друга.

Просто " играть ноты"- совсем для нас неинтересно. Очень любопытно, играя, смотреть слушателю в глаза и понимать и оценивать те чувства, которые он испытывает во время нашего исполнения. Это своеобразный взаимообмен энергией - он важен для нас. Это, своего рода, смысл и задача выступления. Для нас интересно исполнение кроссовера из разных жанров: джаза, фолка, рока. Возможно, в эти минуты мы создаем что- то свое, какой- то свой неизведанный жанр" (улыбается).

Фото: yandex.ru

Справка

Группа "Subtilu-Z" была создана в 2005 году как дуэт аккордеонистов, и к 2008 году расширилась до квартета. В этом составе существует и сегодня.

За это время группе удалось создать своё неповторимое звучание, которое не перепутаешь ни с кем. Музыкальный стиль одним словом не описать, но точно можно прочувствовать.

Состав группы: Лауринас Вайткус (тенор-бирбине, лумздялис) Дмитрий Михайлов (аккордеон) Повилас Великис (аккордеон) Витаутас Шважас (перкуссия, ударные)

2019 Концерт группы в честь провозглашения независимости Литвы в концертном зале Национальной филармонии Украины - Киев (Украина). Премьера новой программы и выпуск альбома “Play Life”, и концертный тур по Литве;

2018 Концертный тур в честь провозглашения независимости Литвы - Брюссель (Бельгия), Варшава (Польша), Прага (Чехия), Гродно (Беларусия), Вашингтон, Филадельфия, Балтимор (США); Международный фестиваль "St Magnus Festival" - Сэндуик (Мейнленд, Шетландские острова); Международный фестиваль "Hohenloher Kultursommer 2018" Geddelsbach (Германия); 3 место на Первом Международном конкурсе-фестивале "Национальная Коллекция" Санкт-Петербург (Россия); Концерт группы в концертном зале Каунасской Государственной филармонии (Литва); Концерт группы в концертном зале Беларусской Национальной филармонии - Минск (Беларусия).

2017 Концертный тур в честь восстановления независимости Литвы - Вена (Австрия), Гаага (Нидерланды), Берлин (Германия), Копенгаген (Дания) Международный фестиваль аккордеонной музыки "Limba i 2017" - Рига (Латвия) Концерт группы в концертном зале Международного союза музыкальных деятелей - Москва (Россия) EXPO 2017 - Астана (Казахстан)

2016 Премьера новой программы и выпуск альбома "Grammy Winners”, и концертный тур по Литве; Международный фестиваль "Kaunas Jazz";

2015 Международный кино-фестиваль "Kino pavasaris", Вильнюс (Литва); Международный фестиваль "Probaltica 2015" в г. Торунь (Польша); EXPO 2015 - Милан (Италия); Юбилейный концерт группы в Вильнюсе и концертный тур по Литве; Совместный концерт-проект с дуэтом из Германии - Jerusalem Duo.