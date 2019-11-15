Терпеть или не терпеть: На автовокзалах Мурманской области не попасть в туалет

Вопрос, где справить малую нужду, может встать в любой момент. Спасти ситуацию могут общественный туалет, торговый центр или кафе. Но что делать, если ты, например, иногородний пассажир, который сидит на автовокзале, ждет своего автобуса и не в курсе, где ближайшая уборная, а на станции ее попросту нет? «Комсомолка» попыталась выяснить, куда мчать северянам, которые оказались в подобной ситуации.

Вокзал есть, туалета - нет

Вывеска «Мурманский автовокзал» с весны прошлого года не красуется на здании Коминтерна, 16. Там теперь находится паб. А сам автовокзал по решению городской администрации переехал на Привокзальную, 2. И все бы ничего, вот только переезд был неполным – «забыли» туалет. Пассажиры межмуниципальных рейсов, конечно, возмущены: неужели нельзя было продумать удобства?

В минтрансе Мурманской области на жалобу жителя Оленегорска Андрея Данилова, что на новой станции нет уборной, ответили равнодушно:

- ООО «Мурманский автовокзал» арендовало помещение, которое вмещает в себя автокассу и зал ожидания на 15 человек. Переезд компании никак не отразился на транспортном обслуживании населения.

На транспортном обслуживании, может, и не отразился, а вот на комфорте северян - однозначно. Тот же путь от Мурманска до Кировска занимает около 4 часов, а добавьте к этому ожидание посадки... Многие ли из нас смогут терпеть?

Куда бежать?

План Б – справить нужду или в ближайших торговых центрах, или на железнодорожном вокзале, что находится в паре шагов от автовокзала. Но в обоих случаях имеются проблемы.

Во-первых, в Мурманск приезжают на автобусах иногородние жители, которым попросту неизвестно, где в городе найти туалет. Представим, что в заполярную столицу приехала беременная женщина с ребенком. И если всем троим срочно приспичило, то меньше всего хочется в панике и наперевес с чемоданами мчаться на поиски.

Может возникнуть логичная мысль посетить туалет на железнодорожном вокзале. Но суть в том, что бесплатным он не будет.

- Стоимость посещения туалета на железнодорожном вокзале Мурманска – 20 рублей. Бесплатно могут пройти дети до пяти лет, инвалиды, ветераны боевых действий, депутаты Госдумы, военнослужащие и некоторые другие категории граждан. Также без оплаты в уборную могут попасть те, у кого есть билет на поезд, - пояснил «КП» пресс-секретарь территориального управления ОЖД Василий Рябков.

Для беременных женщин и пенсионеров, к сожалению, никаких льгот не предусмотрено, а с билетом на автобус даже за красивые глаза бесплатно в туалет на железнодорожном вокзале не пустят.

Жительнице Видяево Зинаиде Смирновой часто приходится ездить на процедуры в Мурманскую областную больницу.

- Два раза в неделю мне нужно добираться до Мурманска. От Видяево до заполярной столицы почти 76 километров, автобус едет около двух часов. То, что на автовокзале нет туалета - это какой-то беспредел! В старом здании мурманского автовокзала ходил полицейский, который охранял наш покой, и, главное, были уборные! А сейчас что? Нужно бежать не пойми куда! - возмущается Зинаида Смирнова.

А что у других?

В других городах Мурманской области дела с уборными на автовокзалах обстоят не лучше. Например, в Снежногорске пассажирам также нужно искать, где справить нужду.

- Туалета у нас нет, но за нашим зданием есть детская поликлиника и кафе. Если северяне спрашивают, то мы советуем сходить туда, - рассказала «КП» диспетчер местной автокассы.

На автовокзале Североморска уборная есть, но платная. Также, как и в столице Заполярья, вход стоит 20 рублей, а по билету бесплатно туда не попасть. Зато в Оленегорске денег не берут.

- Наша автокасса находится в здании железнодорожного вокзала, и для пассажиров предусмотрен бесплатный туалет на перроне, - сообщили «КП» в диспетчерской.

С 1 января следующего года в силу вступит закон, по которому туалеты на железнодорожных вокзалах в России станут бесплатными. К сожалению, это не распространяется на автовокзалы.