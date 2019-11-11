Тур Елены Темниковой 2019: новое измерение музыки

Певица откроет новые измерения своей музыки для всех, кто посетит любой концерт в рамках масштабного общероссийского тура TEMNIKOVA TOUR 2019, насчитывающего более 25 городов.

Только в этом туре певица представит новый формат звучания треков с живыми музыкантами, благодаря чему каждый концерт будет особенным. Королева российского Дип-Хауса презентует новый альбом Temnikova-4, который отличается особой лиричностью, глубиной и обволакивающим звучанием, а также исполнит хиты, за которые голосовали слушатели.

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С помощью специального приложения дополненной реальности (AR), установленного на телефон, каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть её виртуальную душу своими глазами.

Интерактив со всем залом будет происходить прямо во время концерта. При включении на телефоне приложения, автоматически запускается игра в определенной локации, которая заранее обозначена в системе (на экране телефонов у зрителей появляется короткая инструкция). Зрители могут сыграть в нее и получить QR-код на особый подарок за наибольшее количество набранных баллов или могут стать участником уникального светового шоу при помощи своего телефона.

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Елена Темникова —обладатель «Ноты Apple» в Европе. Песни Елены, как одного из наиболее востребованных артистов страны, стабильно занимают лидирующие строчки. Певица - обладатель музыкальных наград VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» и других.

Неповторимый тембр, огромная работоспособность, безупречная стилистика композиций и впечатляющие новые технологии – то, что без сомнений стоит прочувствовать лично.

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Мурманчан ждут в Ледовом Дворце спорта (ул. Челюскинцев, 2а)

6 декабря в 20.00

* Реклама. 6+. Темникова Тур 2019. Темникова-4. Дополненная реальность.