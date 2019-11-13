Супруги из Североморска в день золотой свадьбы снова пошли в загс

Прожить 50 лет с одним человеком и пройти с ним рука об руку долгий тернистый путь кажется невероятным. Но семья Шиловых из Североморска на личном примере доказала, что еще раз обменяться кольцами спустя полсотни лет после бракосочетания не фантастика. Супруги поженились 1 ноября 1969 года и в этом году отметили золотую свадьбу.

Холодный лед – горячие сердца

Татьяна Ивановна и Александр Анатольевич Шиловы знают друг друга со школьной скамьи.

- Не знаю, заметил ли он меня во время учебы. Учился на два класса старше: он 1944 года рождения, я – 1946-го. А потом жизнь развела, - вспоминает Татьяна Ивановна.

После окончания школы Александр Анатольевич поступил в училище в Казахстане, а затем ушел в армию и служил на Ямале. Татьяна Ивановна в это время училась в вечерней школе и работала. После армии юноша вернулся в Североморск. Все это время молодые люди не общались. Их сердца объединил каток!

Влюбленные знают друг друга со школьной скамьи.

- Там Саша обратил на меня внимание. После этого стал заглядывать в гости, вместе катались на лыжах и коньках, ходили в кино. Хотя близкого общения не было. Дружили, но каждый жил в своем мире, - добавляет собеседница.

В фильмах мы часто видим, как мужчина встает на колено перед любимой женщиной, открывает коробочку с кольцом и с предвкушением ждет заветное: «Да!» В жизни обычно все иначе, но отнюдь не менее счастливо.

- Я работала на закрытом предприятии - вход только по пропускам. То есть просто так выйти в рабочее время нельзя. А тут Саша пришел: «Пойдем погуляем?» А как я отпрошусь? Нужна веская причина, разрешение. Но каким-то образом отпустили - у меня было хорошее начальство. Как же мне было интересно! Куда мы идем? На мои вопросы не отвечал. Подвел прямо к загсу! Мы простые люди, в наше время не было каких-то широких жестов при предложении руки и сердца. В тот день и подали заявление, - с улыбкой рассказывает Татьяна Ивановна.

Первое время молодая семья Шиловых жила с родителями, затем в одной квартире с соседями. Там родились сын Сергей и дочь Наталья. В квартире из удобств – только туалет. По субботам ходили к маме Александра Анатольевича мыться и стирать белье. В 1980 году наконец получили собственную квартиру.

- Приходилось воду таскать. Не всегда же водные процедуры у родителей принимать! Все было - и хорошее, и плохое. Знаете, в то время было не важно, живешь ты с соседями или без удобств. Главное, что самостоятельно и по-взрослому, - добавляет северянка.

Утренники – это святое

Отец семейства работал механиком и часто ездил в командировки на полуостров Рыбачий. Дома бывал только на выходных. Когда сыну исполнился год, устроился на работу в городе – молодой матери было тяжело каждый раз самой носить ведра с водой. Татьяна Ивановна работала в воинской части копировщицей-чертежницей вплоть до сокращения в 1995 году.

Татьяна Ивановна и Александр Анатольевич с детства приучали детей к спорту личным примером. Всей семьей катались на коньках и лыжах. Дети учились играть на баяне в музыкальной школе, увлекались фотографией.

Татьяна Ивановна и Александр Анатольевич воспитали сына и дочь...

- Одни из самых ярких фотографий – с утренников в детском саду. Помню, начальство всегда отпускало, потому что утренник – святое дело, - говорит Татьяна Ивановна.

Дети рано стали помощниками по дому. У каждого были свои обязанности: кто-то моет посуду, кто-то выносит мусор.

- Дочка не любила мыть посуду в тех условиях, в которых мы жили. Часто подговаривала брата: «Давай я за тебя ведро вынесу! А ты тарелки помоешь». Наташа его на пять лет младше. Сергей до сих пор вспоминает, как они уроки учили. И Наталья любила делать ему маленькие пакости, мешала домашнее задание готовить. Учили с мужем, чтобы не жаловался, а уступал младшим. Дочка всегда тянулась за старшим братом. Он даже гулять с собой сестренку брал. С детства хорошо общаются, - рассказывает Татьяна Ивановна.

... а затем двух внучек.

Гравировка: два сердца и надпись «50 ЛЕТ»

Благодаря теплым отношениям брата и сестры и состоялась золотая свадьба Татьяны Ивановны и Александра Анатольевича. Сергей и Наталья подарили родителям самое главное – эмоции, в который раз подтверждающие любовь в семье Шиловых.

- Это был такой сюрприз! Мы планировали отметить юбилей свадьбы дома, скромно. А дети организовали регистрацию в загсе, заказали большой автобус для родственников, забронировали кафе, купили кольца. На внутренней части – гравировка в виде двух сердец и надпись «50 лет». Свадьба, которую устроили нам дети, позволила снова пережить то, что было полвека назад. Когда надевала мужу кольцо, руки тряслись и слезы подступали. У нас одна внучка учится в Новосибирске. Я настояла, чтобы Настя не летела: далеко и пересадки. А вторая учится поближе, в Москве. Были уверены, что не получится, но Аня приехала. До слез было приятно! – рассказывает счастливая невеста.

Вторая встреча в загсе - подарок для "молодоженов" от детей.

Держитесь друг за друга

Самый главный вопрос Татьяне Ивановне: как на протяжении стольких лет сохранить искру, что зажглась 50 лет назад?

- В наше время было другое воспитание: мужчины не очень любили показывать чувства. Но если муж понимал свою вину, то подходил, целовал и извинялся. Как не простить? Это же семья. Молодежь обожает делать широкие жесты: «Обойдусь и без тебя! Мы разводимся!» Мы старались сглаживать острые углы. Родители учили: «Держитесь друг за друга». Наверно, в этом и есть секрет семейного счастья. Первые пять лет совместной жизни – так называемые годы «притирания». Разводятся чаще через пару лет после заключения брака. Иногда слышу от людей: «А что такое любовь? Ее нет». А я помню: не вижу мужа неделю из-за командировки - и мне скучно. Старалась сделать так, чтобы всегда хотелось приходить домой. Это уважение к человеку важно сохранить на долгие годы семейной жизни, - поделилась Татьяна Ивановна.