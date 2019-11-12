Бизнес-проектам в Никеле помогут грантами и беспроцентными кредитами

Норникель намерен оказывать поддержку бизнес-проектам в Печенгском районе. Такая помощь станет частью программы адаптации людей и муниципалитета к жизни в новых условиях, которые возникнут после закрытия там плавильного цеха Кольской ГМК.

В планах копании - создать в Никеле автономную некоммерческую организацию с серьезной финансовой базой. На ее гранты и беспроцентные кредиты смогут претендовать представители малого и среднего бизнеса. Претендующие на поддержку проекты будут проходить конкурсный отбор. В приоритете окажутся те, что создают новые рабочие места.

Напомним, президент «Норникеля» Владимир Потанин объявил недавно о решении закрыть плавильный цех в поселке Никель, как технически устаревшее производство, оказывающее большое негативное влияние на состояние окружающей среды. При этом он отметил, что «Никель не то, что никто не бросит. Наоборот, Никель получит толчок к развитию. К развитию туризма, малого и среднего бизнеса, развитию дополнительных производств».

Уже известно о том, что одна из туристических компаний проявила интерес к использованию освобождающихся корпусов металлургического производства для развития промышленного туризма. А производитель абразивных материалов с Урала хочет наладить переработку шлаков, образовавшихся за многие годы работы плавцеха.

Последний проект будет полезен не только с точки зрения создания новых рабочих мест для жителей поселка. Он поможет ликвидировать накопленный экологический ущерб.

Закрытие плавцеха в Никеле потребует адаптации более 600 работников предприятия. Им будет предложена работа в других подразделениях компании, переобучение или другие меры поддержки.

Муниципалитету тоже придется пересматривать вектор своего развития. Сейчас в поселке живет около 12 тысяч человек. Из них больше трети – пенсионеры. Примерно 2200 – воспитанники детских садов, учащиеся школ и учреждений среднего профессионального образования. 1150 жителей Никеля заняты в бюджетной сфере. 400 – военнослужащие. Представителей малого и среднего бизнеса в поселке 1415 человек. Часть жителей занята в сферах ЖКХ, транспорта, тепло- и водоснабжения.

Закрытие цеха - один из пунктов выполнения большой экологической программы «Норникеля», которая действует уже не первый год.

- Мне кажется, решение «Норникеля» укладывается в общую картину меняющегося в стране отношения к проблемам экологии. Сегодня они не просто выходят на первый план, а получают государственное звучание. В частности, одна из ключевых задач нацпроекта «Экология» - кардинальное снижение загрязнения воздуха. Качество воздуха – один из критериев качества жизни, и добиться заявленных целей без решительных действий невозможно. Разумеется, «Норникелю» теперь придется решать непростые задачи социальной адаптации и работников, и поселка к новым условиям. Но, учитывая свойственный компании взвешенный подход и ответственность, полагаю, что у нее есть понимание, как справиться с этими вызовами и есть необходимый для этого ресурс, - пояснил Владимир Алексеевич Маслобоев, д.т.н., советник председателя Кольского научного центра РАН.