В Мурманск прибыло многофункциональное арктическое судно «Саян Поларис»

В порту столицы Заполярья пришвартовалось внушительное судно ледового класса «Саян Поларис». Сначала на нем перевозили только грузы, а еще одно обслуживало нефтяную платформу «Приразломная» в Печорском море. Однако в 2019 году судно модернизировали. Теперь оно выполняет и функции снабжения, и плавучей гостиницы и аварийно-спасательного дежурства круглый год.

Владеет «Саян Поларис» компания «Севнор Менеджмент», а построили его на судоверфи в Стамбуле. На воду судно было спущен совсем недавно - в мае прошлого года.

"Саян Полярис" построили на судоверфи в столице Турции, Стамбуле.

Обновление шло с февраля по сентябрь. Сейчас на «Саян Поларис» есть комфортабельные каюты для персонала, медицинский кабинет, тренажерный зал. Помимо этого модернизировали прачечную, и камбуз. Также усилили ледовый класс.

- Судно новое: в 2018 году строилось как многофункционально судно снабжения. Затем уже поставили дополнительный жилой модуль на 40 персон для обслуживания «Приразломной». Также ранее судно было классификации 1A, что позволяло выходить в море при толщине льда до 0,8 метров. А теперь класс повысили до 1A Super, когда можно находиться в соленых водах при толщине льда до одного метра. Экипаж нашего судна составляет 19 человек вместе с доктором, - рассказывает капитан судна «Саян Поларис».

После обновления на судне поставили дополнительный жилой модуль на 40 персон. Фото: личный архив Андрея Чибиса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не оставил без внимания пришедший «Саян Поларис» и лично посетил судно, чтобы обсудить с коллегами из Мурманской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ) и «Газпром нефть шельфа», как наиболее эффективно задействовать потенциал Мурманской области с учетом выхода к морям.

- Мы планируем создать логистическую базу для обслуживания шельфовых проектов. По этому поводу ведем переговоры с федеральными министерствами. Наша задача – сделать так, чтобы в Заполярье было как можно больше судов, которые обслуживают шельфовые проекты, занимаются геологоразведкой. Нам нужно развить сервис судоремонта. Нужны новые клиенты, новые инвестиции, новые рабочие места и налоги. Это даст дополнительный рост региональной экономики, - отметил глава региона.

8 ноября судно ушло из Мурманска. Его загрузили палубным грузом для буровой, водой, топливом, цементом. «Саян Поларис» вернется обратно в заполярную столицу в конце ноября.

Андрей Чибис: "Нам нужны новые клиенты, новые инвестиции, новые рабочие места и налоги". Фото: из личного архива Андрея Чибиса.

С начала осени судно принято в состав группировки флота Приразломного нефтяного месторождения. Приписано оно будет к порту Мурманска по договоренности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.