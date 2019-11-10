Миссия невыполнима: может ли мурманский студент прожить месяц на стипендию

Совсем недавно «КП» писала, что мурманские студенты, оказывается, одни из самых богатых в стране! Средняя академическая стипендия у нас 6,5 тысячи рублей в месяц. Больше только в Якутии – 7,1 тысячи рублей. Тем не менее, учащимся вузов в Мурманске вряд ли хватает этих денег на нормальное существование. По данным Мурманскстата, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе 17 841 рубль. Почти в три раза больше, чем выплата от вуза.

«Комсомолка» выяснила, на что молодым северянам приходится ежемесячно тратить свою стипендию, и как ее растянуть, не влезая в долги.

МАГУ и МГТУ

Крупнейшие вузы Заполярья - это Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) и Мурманский государственный технический университет (МГТУ). Суммарно в них учится порядка 14 тысяч студентов. В МГТУ академическая выплата для хорошистов составляет 9600 рублей, для отличников – 14400 рублей. В опорном вузе за хорошую успеваемость платят немного меньше: 5186 и 6586 рублей соответственно. На примере стипендий из этих учебных заведений мы и рассмотрим, достаточно ли молодым северянам такой суммы на месяц.

Еда

Сидеть на «дошираках» целый месяц вряд ли кому-то понравится. Да и вредно. Но чтобы полноценно питаться, нужны деньги. Если взять стипендии МАГУ и МГТУ для хорошистов, 5186 и 9600 рублей, то вот, что можно на них купить:

Потратил стипендию – купил*:

(по данным Мурманскстата)

Итого получается 1968 рублей. Набор продуктов, прямо скажем, только для жизни проголодь. Даже если следить за скидками. Тем не менее после такого похода в магазин остается 3,2 тысячи рублей от стипендии МАГУ и 7.6 тысяч от академической выплаты МГТУ. Их нужно растянуть на оставшиеся ежемесячные нужды.

Коммунальная плата и жилье

Мурманскому студенту нужно не только питаться, но еще и где-то жить. Коробка из-под телевизора не подойдет – на Севере в ней будет холодновато. Поэтому вариантов несколько: остаться жить у родителей, поселиться в общежитии или снимать квартиру. Но мама с папой не всегда имеют возможность содержать своего взрослого сына или дочь, а общежитие предоставляют в основном иногородним. В таком случае остается только третий вариант. И лучше подыскать себе сожителя, потому что одному можно разориться.

По данным сайта domofond.ru, небольшая простенькая однокомнатная квартира в Мурманске обойдется в 11- 13 тысяч рублей. А вот «двушка» уже в 14 - 15 рублей.

Но даже если делить оплату аренды напополам с другим студентом, то нужно будет отдавать каждый месяц при лучшем раскладе 6 тысяч рублей. А это ведь коммунальные платежи! В Мурманской области «коммуналка» одна из самых дорогих по стране. В среднем, заполярным жителям приходится платить за нее 6881 рубля в месяц. В итоге получается, что студент просто напросто разорится. Из своих оставшихся 3,2 или 7,6 тысяч после похода в продуктовый магазин, он отдаст за квартиру все и ему еще и не хватит. Получается, что если вузовец захочет все-таки стать самостоятельным, съехать от родителей и оплачивать жилье, то станет должником, и к нему скоро постучатся судебные приставы.

Повезет, если студент сможет жить в общежитии. Снимать квартиру не каждому по карману.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Работа

Студент, осознавая, что денег со стипендии на еду и квартиру ему уже не хватает, станет искать работу. В Мурманске можно попробовать устроиться на неполный рабочий день. Например, сотрудником в сеть быстрого питания, продавцом-консультантом в магазин или уборщиком. Проанализировав сайты с поиском работы, «КП» выяснила, что получать молодой северянин будет около 20 тысяч рублей. Но совмещать работу и университет совсем не просто. Особенно, если хочется учиться на «4» и «5» и получать соответствующую стипендию. Скорее всего, студенту придется чем-то жертвовать.

Развлечения и проезд

Всем хочется хотя бы иногда отдыхать от учебы и ежедневных забот. И когда, как не в молодости, больше всего радоваться жизни и развлекаться? Только со стипендии с нынешними ценами, конечно, сильно не нагуляешься. Хотя попробовать стоит.

Так, билет в кино на сеансы в будние дни стоит в среднем 250 рублей. На выходных цена возрастает. На утренние и очень поздние кинопоказы можно найти билет за 150 рублей.

- У нас есть понятие первых четырех дней демонстрации, когда билеты стоят от 300 до 390 рублей, и последующий прокат от 150 до 300 рублей. А есть еще понятие льготные сеансы, к примеру, первый и последний сеанс в кинотеатре «Мурманск» - 150 рублей, в «Авроре» первый сеанс стоит 100 рублей. Если учитывать все эти факторы, то можно ориентироваться на 200 - 250 рублей, - пояснила «КП» заместитель генерального директора по кинопрокату кинотеатра «Мурманск» Оксана Калинина.

Вот только обычно утром студент либо спит, либо идет на пары. А ближе к ночи сложно добираться до дома после сеанса – автобусы и троллейбусы уже практически не ходят, а такси вызывать слишком дорого. Кстати, об общественном транспорте. Студентам нужно ездить по городу, добираться до учебы. На этот случай спасает проездной. По информации компании АО «Электротранспорт», которая возит северян из одного конца Мурманска в другой, сегодня студенческий билет на месяц стоит 800 рублей.

Молодежь любит не только фильмы посмотреть, но и спорт. Если учащемуся вуза захочется укрепить свое тело и дух, то абонемент в спортзал влетит ему в круглую сумму. Так, недорогой абонемент в мурманский фитнес-клуб будет стоить около 2500 рублей в месяц. Но есть и другие варианты – делать упражнения дома или заниматься в молодежном спортивном центре. Но там придется подстраивать свой график под то время, в какое проходят тренировки, да и мест на бесплатный фитнес может не хватить.

Что касается SPA-салонов, билетов в театр и на концерты, а также походов в рестораны – это уже слишком дорогое удовольствие для студентов. Остается только заменить это все на ароматную ванну дома, просмотр телевизора с чашкой горячего шоколада.

Студенту без подработки прокормить себя сложно. Да вот только как совмещать ее с учебой?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спросим студентов

По итогу получаем, что ежемесячно на еду студентам нужно от двух тысяч (хотя это больше на утопию), на квартиру – не менее 7 тысяч, если снимаешь ее со знакомым, на проезд – 800 рублей, а на развлечения ни рубля не осталось. Если хорошист учится в МАГУ, то он уже по уши в долгах со своей стипендией в 5186 рублей. И может завидовать более богатому товарищу из высшей мореходки.

«Комсомолка» спросила у мурманских студентов, как же им живется.

- Я учусь в МГТУ на четвертом курсе. Как отличник получаю 14400 рублей. Денег условно хватает содержать машину и собаку, да и на еду остается. Квартиру снимает вдвоем с девушкой, помогает то, что к тому же я получаю пенсию, - рассказал студент факультета судовождения МГТУ Василий Кузнецов.

У студентки МАГУ ситуация похожая.

- Так как я отличница и получаю социальную стипендию, то всего выходит около 13 тысяч рублей. Этого мне вполне хватает на месяц. Живу в общежитии, за него отдаю 730 рублей, - говорит четверокурсница Аля Островская.

Если северянин учится чуть менее хорошо и обходится без социальной стипендии и других выплат, то ему приходится не так просто.

- Я получаю 5186 рублей как «хорошистка». Этих денег мне, разумеется, не хватило бы на месяц, если бы я жила не с родителями. А так, эти деньги уходят на проездной, оплату Интернета и еду, - поясняет Алина, студентка МАГУ.

Какой вывод можно сделать? Мурманские студенты могут жить более-менее хорошо, только имея дополнительные выплаты помимо основной стипендии. Протянуть можно с трудом. Припеваючи – точно не получится.