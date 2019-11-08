2019-11-08T13:54:07+03:00
Общество

Дизайнер из Мурманска представил свою коллекцию в Милане

Теперь «Северную историю» увидят еще и в Казахстане
Мария ПАШЕНКОВА
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Россия, Италия, Казахстан - такова география показов коллекции Кирилла Кончаковского.Россия, Италия, Казахстан - такова география показов коллекции Кирилла Кончаковского.
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Этой весной мурманский дизайнер Кирилл Кончаковский стал победителем проекта «История о северной идентичности». И получил возможность представить свою коллекцию «Северная история» на международном конкурсе молодых дизайнеров European Fashion Union, что проходит в рамках Недели моды в Милане.

- Мои приключения начались за день до вылета в столицу мировой моды. Я взял выходной на работе, чтобы еще раз поработать над коллекцией, ведь буквально за пару дней до поездки я сделал часть нового лука: асимметричное пончо и меховой шарф-хомут сменили красное пальто. Весь последний день мы с подругой пришивали тканевые кольца по краю пончо, декорировали ремни (этим же я занимался в Милане, сидя в парке), делали бондаж из ремней, головной убор в виде повязки со стилизованными рогами. В процессе я сильно обжег руку термоклеем, что очень мешало в поездке, - рассказывает Кирилл.

За четыре часа до вылета из Мурманска в Санкт-Петербург дизайнер все еще работал. А когда стал паковать костюмы в чемоданы, понял, что ему не хватает места…

- Первая моя мысль была примерно такая: «По ходу, я остаюсь в Мурманске», - смеется Кирилл. - И вот на этом первом из сложнейших моментов хочу поблагодарить свою близкую подругу Олесю Щукину, которая ночью помогла мне достать большую дорожную сумку, с которой я и отправился покорять Милан. Хотя и в нее еле-еле влезла вся одежда и шесть пар обуви.

Кирилл Кончаковский стал победителем проекта «История о северной идентичности».

Кирилл Кончаковский стал победителем проекта «История о северной идентичности».

В Милане приключения продолжились. После прилета Кирилл сразу бросился искать автобус, на который заранее купил билет. И в этой спешке возникло неожиданное препятствие: на выходе из аэропорта молодого человека остановил охранник, который решил проверить содержимое чемоданов. Да так, что после досмотра те еле закрылись. Как итог, мурманчанин опоздал на автобус.

- Милан сразу вызвал у меня восторг - от самого здания вокзала до небоскребов, поверхность которых больше чем наполовину в растительности. На второй день я с вещами отправился в парк Giardini Pubblici. Очень бесили узкие улочки, которые все были в ливневках, у меня периодически застревали колесики чемоданов, и приходилось вытаскивать их с боем.

В парке Кирилл выбрал одиноко стоящую скамейку вдали от посторонних глаз. Разместившись поудобнее, достал свои швейные принадлежности и начал прошивать цыганской иглой и при помощи плоскогубцев декоративные ремешки. Правда, и тут не все было гладко: скамейка располагалась под высоким каштаном, с которого то и дело падали плоды.

- Когда настал час икс, я отправился в пятизвездочный отель Westin Palace, где был показ. Было волнительно заходить туда: повсюду очень представительные люди, а я с сумками, как торговец с рынка. Чуть позже меня нашел молодой человек с Украины, который работает в Италии моделью. Он был один и не занят никем, поэтому я пригласил его в свой показ и попросил помочь мне найти моделей-парней. Я больше всего переживал за них, так как девушек всегда много, а в моей коллекции женский образ был всего один, - рассказывает Кирилл. - Через пару минут мне привели еще двух молодых людей. Один из этих ребят мне вполне подходил, но второй был ростом 215 сантиметров, а я шил коллекцию на средний рост мужской модели 178 сантиметров… Потом пришли еще модели. Ребята были местные, один похож на Дэвида Бекхэма, второй - будто из «Игры престолов», а третий типичный итальянец (так я себе их представлял): усы, борода, очень веселый и самый разговорчивый из них.

Показ прошел быстро. Модели сделали круг, на второй также вышел Кирилл. За кулисами манекенщики пошли работать с другими дизайнерами, а вот мурманчанину надо было срочно паковать чемоданы и торопиться на самолет. Но перед этим была еще важная часть – награждение победителей. Кирилл выиграл приглашение на Неделю моды в казахстанский город Актау. Показ состоится уже сегодня, 8 ноября. Впрочем, поездка могла и не состояться, если бы не спонсорская помощь депутата горсовета Мурманска Антонины Таран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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