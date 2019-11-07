2019-11-07T14:46:57+03:00
Общество

"Я закричала, что часы дорогие, чтобы привлечь внимание": Бизнес-леди из Мурманска рассказала про пропажу часов с 82 бриллиантами в аэропорту

Украшение от Gucci Ирине Мокеровой подарил муж [эксклюзив «КП»]
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/личный архив Ирины МокеровойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/личный архив Ирины МокеровойФото: Елена МОЛОДЦОВА
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На прошлой неделе СМИ запестрели заголовками, как бизнес-леди из Мурманска забыла в «Шереметьево» дорогие часы. Были даже варианты, что украшение украли. Журналисты соревновались в завышении стоимости: то часы стоили 800 тысяч рублей, то миллион и даже три! «Комсомолка» узнала у героини этой истории, что же произошло на самом деле.

«Я начала кричать, что часы были очень дорогие»

Неприятность приключилась с Ириной Мокеровой, бывшим депутатом Совета депутатов Мурманска и вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. В «Шереметьево» она проходила стандартную процедуру перед посадкой на самолет – все украшения, металлические вещи и сумки складывались в ящики на транспортерную ленту. Тогда-то Ирина Вадимовна и потеряла часы. Как уточнили в воздушной гавани, украшение осталось в контейнере.

Ирина Мокерова вместе с дочкой и мужем.

Ирина Мокерова вместе с дочкой и мужем.

- В составленном акте аэропорта написано, что часы были оперативно найдены. На самом же деле я 30 минут пыталась привлечь внимание к этому инциденту и просила пересмотреть лотки, проверить транспортерную ленту, но никто из сотрудников не реагировал, - рассказывает о событиях того дня Ирина Мокерова. – Тогда я начала кричать, что часы были очень дорогие.

Особого действия эта уловка не возымела, зато происшествие обросло колоссальными подробностями и стало известно на всю страну. Свидетели нестандартной ситуации на предполетном досмотре в «Шереметьево» расценили фразу про очень дорогие часы буквально, а журналисты, не скупясь, постепенно раздули стоимость ценного аксессуара мурманчанки в 30 раз.

- Эти часы мне 26 лет назад подарил муж. Они сделаны из простой стали и украшены несколькими маленькими бриллиантами. Все эти годы я их носила, не снимая, поэтому расстаться с ними для меня все равно, что новую жизнь начать, - признается бизнес-леди.

Согласно порталу Attenborough, часы Gucci модели 3600 JG, потерянные в «Шереметьево», действительно сделаны из стали, в оправе - 82 бриллианта общей массой 2 карата. А вот стоят они «всего» 1250 фунтов, то есть чуть больше 100 тысяч рублей.

Те самые часы, которые наделали столько шума.

Те самые часы, которые наделали столько шума.

Счастливый конец

В «Шереметьево» «КП» прокомментировали историю с часами.

- После заявления о пропаже часы были оперативно обнаружены сотрудниками АО «Шереметьево Безопасность» и, в соответствии с установленной процедурой, незамедлительно переданы по акту в камеру хранения Терминала В. Госпожа Мокерова была проинформирована о нахождении пропажи. В настоящее время часы ожидают владелицу в камере хранения Терминала В, - пояснили в пресс-службе воздушной гавани [разговор состоялся 1 ноября].

Вот только Ирина Вадимовна о местонахождении дорогой сердцу вещи узнала от корреспондента «Комсомолки» и, оказавшись в Москве, поспешила забрать дорогую сердцу вещь.

- Часы в аэропорту теряют довольно часто – в камере хранения уже накопился целый мешок с этими аксессуарами. Сотрудник аэропорта, выдавший мне мою драгоценность, был очень удивлен, когда узнал, во сколько журналисты оценили мои часы. Я очень рада, что они вернулись ко мне, - говорит Ирина Мокерова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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