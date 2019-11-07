Вынесен приговор экс-руководителю «СПТБ Звездочка», где без лицензии ремонтировали подлодки Северного флота

Осенью 2016 года был задержан генеральный директор ЗАО «Специальная производственно-техническая база «Звездочка» Константин Хрюкин. Его обвинили по статье 160 Уголовного кодекса РФ («Растрата, совершенная в особо крупном размере»). Дело в отношении Хрюкина было возбуждено по материалам ФСБ и «Объединенной судостроительной корпорации».

По версии следствия, руководитель предприятия растратил, не много не мало, 60 миллионов рублей. Причем всего за год (читайте «Справка КП»). После против дельца возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере».

- Константин Хрюкин, как руководитель организации-исполнителем работ по производству ремонта атомных подводных лодок Северного флота, знал, что предприятие не имело законного права на осуществление такой деятельности. Несмотря на это «СПТБ «Звездочка» выполняло государственный контракт, заключенный в рамках государственного оборонного заказа. При этом им незаконно был получен доход более 14 миллионов рублей, - сообщили в Управлении ФСБ России по Северному флоту.

Как в итоге удалось доказать в суде, из-за Хрюкина без лицензии были отремонтированы несколько подлодок. Полярный районный суд Мурманской области признал уже бывшего генерального директора виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кстати, у руководителя это уже не первые проблемы с законом.

- Учитывая у Константина Хрюкина наличие непогашенной судимости за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 201 УК РФ (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц...), по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - уточнили в УФСБ.

Приговор по статье 201 экс-гендир услышал в феврале этого года в Ленинском суде Мурманска. Тогда он получил 1 год и 10 месяцев колонии-поселения. А также на два года лишился права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций, включающих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные. В пользу Министерства обороны Российской Федерации в качестве возмещения имущественного вреда с Хрюкина взыскали почти 58 миллионов.

СПРАВКА «КП»

Константин Хрюкин был избран генеральным директором компании в январе 2013 года. Через три года был переизбран на должность. Само ЗАО было создано в марте 2003 года. Согласно учредительным документам место нахождения ЗАО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» - город Полярный. В структуру ЗАО «СПТБ ЗВЕЗДОЧКА» входит филиал «Мурманский», расположенный в Мурманске на улице Адмирала флота Лобова.

В марте 2015 года «Звездочка» получила от Министерством обороны РФ государственный контракт «На выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Северного флота согласно перечню, утвержденному Минобороны России на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.».

В частности, на предприятии должны были купить и установить втулки к главным двигателям и вспомогательным дизельгенераторам. На это выделили 120 миллионов рублей. Но по распоряжению Хрюкина у Минобороны запросили дополнительные деньги, т.к. гендиректор вместе с компанией-поставщиком АО «НПО «БОРЕЙ» сошлись на более дорогой стоимости деталей. Разницу между реальной стоимостью и запрашиваемой Хрюкин хотел положить себе в карман. Схему проворачивали не раз, и всего «накапало» 60 миллионов рублей.