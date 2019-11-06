Все о «Марфе»: В Мурманске выступила группа «Меджикул»

Группа «Меджикул» - парадокс в музыкальном мире. Ее стиль – вкусное сочетание таких направлений, как nudisco, futurefunk, neosou. Смотришь по числовым показателям - не очень и популярный коллектив: в группе в «ВКонтакте» 31 тысяча подписчиков, на YouTube просмотры самых популярных клипов – около двух сотен тысяч. Но при этом их песни напевают знаменитости. Например, в одном из выпусков своего вечернего шоу Иван Ургант «промурлыкал», пожалуй, главный хит группы – «Марфу».

25 октября «Меджикул» выступили в Мурманске в клубе «Okean Hall» на вечеринке в честь дня рождения диджея, культурного деятеля Германа Рунова. Группа могла бы и не доехать до Заполярья, если бы не этот праздник.

- Мы не очень здесь популярны, - честно говорит фронтмен Олег Сапронов.

И тем не менее во время выступления северяне подпевают и все норовят заказать любимую песню. Опять парадокс.

- Какая площадка для «Меджикул» идеальная?

- Вот такая (в «Okean Hall») идеальная, помещаются барабаны. Сцена здесь больше, чем клубная, почти концертная. У вас есть дворец спорта? Когда приезжают большие артисты, где они выступают? Нам пока туда рано. Мы выступаем в лофтах, на заводах во время фестивалей, на крышах. Но сольный концерт, куда приходит добрая публика, обычно проходит в клубах, здесь нам комфортно. Я не могу сказать, что были плохие места. Бары и рестораны, пожалуй, подходят меньше всего.

- Когда выступаете, глаза публики видите? Обычно же софиты слепят артиста.

- Я прошу их выключить. Мне очень важен контакт. В глазах я вижу счастье, удовольствие. Бывают и недовольные лица. Какие-нибудь мужики суровые. Не знаю, как они попали, их девушки привели (смеется).

- Что для вас популярность? Когда песню крутят по радио, она берет награды?

- Да много что показывает. Но для меня самое важное и ценное - это сарафанное радио. Когда один человек спел, потом другой. Когда ты можешь не знать, кто исполнитель, но будешь напевать. Наши песни так и разлетаются. Это же круто, когда тебе кидают трек и говорят: «Вот, послушай, они классные». Многие так и узнают про наше творчество. Говорят, шел по улице, там дети под вашу песню танцевали. По радио нас и не крутят, хотя хотелось бы.

- Последний ваш трек «Позови меня» - ностальгия по 90-м: «Помню, в детстве я как сох по Кристине, так что даже ревновал к Преснякову». В последнее время многие артисты поют в стилистике той эпохи. Это следование тренду или «Меджикул» всегда были вне моды?

- Этому тренду уже лет пять как. А вообще все циклично. Еще недавно все вспоминали про 70-е, потом про 80-е. Сейчас пришла пора 90-х, значит, что? Дальше нулевые. А вообще, мы не следуем моде, у нас и раньше были песни и клипы в духе того времени.

- Всегда интересно смотреть ваши клипы, буквально наслаждение для визуалов. Как происходит процесс?

- Честно говоря, очень редко то, что я представляю, когда пишу песню, получается воплотить в жизнь. Обычно я прихожу к режиссеру, говорю в общих чертах, что хотел бы видеть, а дальше он делает сам. Я очень требователен к тому, что делаю, и наши клипы мне не очень нравятся. Я бы хотел когда-нибудь срежиссировать сам клип, но у меня не хватает для этого опыта. Иногда режиссер подмечает совсем незначительные, на первый взгляд, мелочи, которые на экране смотрятся круто. Это надо уметь. Иногда все идет не по сценарию. Вертолет для «Импичмента» нашли случайно. Парни из съемочной группы где-то в баре познакомились с девушкой, у которой папа проводит вертолетные экскурсии. А над нашими образами работают крутые дизайнеры и стилисты. Они подбирают одежду, например. Хотя вот для клипа «Импичмент» я сшил костюм, в Мурманске как раз буду выступать в нем.

- Новый трек «Позови меня» уже вышел, когда ждать клип и альбом?

- Никогда! – смеется. – Клип будет через неделю (напомним: разговор проходил 25 числа). А альбом пока рано показывать. Надо выпустить еще несколько песен, начать рекламную кампанию. Положа руку на сердце, сейчас не время альбомов, людям нужны синглы. Но работа идет. Вообще, очень большое удовольствие получаю, когда пишу тексты и музыку. А потом начинается тяжелая работа в студии, все эти сведения и прочее. Сейчас накопилось много материала, который начат, но не доведен до конца.

- Кто же эти люди, которые слушают «Меджикул»?

- Это счастливые люди и очень интеллигентные. Нашу публику всегда можно узнать - она особенная.