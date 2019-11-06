В Мурманской области начали бесплатно принимать отработавшие свое покрышки

Как в Заполярье правильно и без вреда для природы избавиться от отработавших свое шин На Кольский полуостров уже в октябре пришла зима, и даже самые рисковые автолюбители спешат переобуть своих «железных коней». И после шиномонтажа неизменно встает вопрос: а куда девать старые покрышки, которые уже отслужили свое и не годятся для езды даже по сухим, не покрытым льдом дорогам? 112 тонн старой резины Еще летом губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о масштабной генеральной уборке в регионе. Даже из Териберки вывезли свалку, которая росла там последние десять лет. Не забыли в правительстве Заполярья и о старых покрышках, которые автомобилисты попросту выкидывают в гаражных кооперативах или на несанкционированные свалки подальше от населенных пунктов.

- По поручению Андрея Владимировича летом мы организовали сбор использованных автомобильных шин с контейнерных площадок от многоквартирных домов, несмотря на то, что это другой класс отходов и мы этим не занимаемся, - рассказывает Оксана Геращенко, менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала «Управления отходами».

С севера Кольского полуострова старые покрышки прямиком свозились на полигон в Междуречье, а на юге администрации выделили специальные площадки, где автомобильную «обувку» копили, прежде чем отправить непосредственно на полигон. Правда, сбор шин продлился недолго.

- Чуть больше чем за месяц мы собрали 10 тысяч покрышек от легковых автомобилей – это порядка 112 тонн. Дальнейший сбор шин пришлось приостановить, поскольку место на площадке закончилось, а установки для их утилизации в регионе нет. Вопрос, что делать с ними дальше, до сих пор не решен, - объясняет Оксана Геращенко.

А между тем решать его надо побыстрее. По закону, региональный оператор сможет накапливать покрышки только 11 месяцев, а потом их надо вывезти или утилизировать, иначе придется объясняться с природоохранной прокуратурой. Переговоры с организациями, готовыми забрать старые шины мурманчан на утилизацию, ведутся, но пока конкретных результатов нет. Куда сдавать? Работают над решением этой остро стоящей проблемы и в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, в частности, чиновники ведут переговоры с «ЭкоШинСоюз».

- Это некоммерческая организация, которую создали несколько компаний - производителей и импортеров шин на территории Российской Федерации. «ЭкоШинСоюз» ежегодно проводит кон- курсы, в рамках которых предоставляет гранты на расширение ответственности производителей в регионах. К сожалению, в Заполярье нет крупных компаний-игроков, - рассказывает Светлана Булатова, и. о. начальника отдела государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Мурманской области. – Пока производители открывают пункты утилизации в местах продажи покрышек в средней полосе России, Московской области и городах-миллионниках – там, где есть показательный объем образования таких отходов. Регионы, которые находятся отдаленно, как, например, Мурманская область, пока не охвачены этой системой.

Правда, с автомобилистов, которые, по сути, являются отходообразователями, ответственность тоже не снимать не стоит. Как говорится, любишь кататься – люби и саночки возить. Вместо того чтобы вышвырнуть отслужившую свой срок покрышку в ближайший лес, надо взять на себя труд и отвезти ее в пункт приема. Таких на Кольском полуострове, конечно, немного, но они есть.

В частности, с 1 ноября у физических лиц начнет принимать компания «ЭКОПРОМ» - что особенно приятно, абсолютно бесплатно.

- По договоренности с правительством Мурманской области мы будем принимать не более четырех покрышек от одного физического лица. К сожалению, начнем это делать только с ноября – сейчас склад полностью заполнен. На данный момент две машины, по 9-10 тонн каждая, готовятся к отправке в Московскую область, где шины будут утилизированы, - отмечают в «ЭКОПРОМ». – Для того чтобы сдать шины, физическому лицу надо позвонить по телефону 70-80-12, где дадут номер ответственного лица на складе, и с ним уже договориться о времени визита. Склад находится на Домостроительной, 26.

Кроме того, в области есть шиномонтажные мастерские, где также можно оставить старые покрышки на утилизацию, правда, за деньги. Заработал пункт приема и на улице Подгорной в Мурманске, где за избавление от четырех покрышек надо отдать 500 рублей. В Ковдоре старые шины принимает компания «Меркурий».

- До конца года планируется организовать такой пункт в Оленегорске и постепенно охватить всю область, - отмечает Светлана Булатова.