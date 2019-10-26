Для туристов-иностранцев в Мурманской области хотят оформлять особенные визы

Парламентарии всех северных регионов - объединяйтесь! В Мурманске собрались законодатели Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа. Встреча была посвящена важной теме - развитию туризма.

Крепкий рубль Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в туризме больше не видят развлечение для отдыхающих. Сейчас это - серьезная отрасль экономики, весомый источник дохода для бюджета региона. Но, чтобы были деньги, все должно работать как часы. В частности, чтобы получать доходы, надо сначала инвестировать средства в разные проекты. Например, для представителей туриндустрии региона предусмотрены гранты. Чем еще помочь, обсуждали законодатели. - Для нашей области, как приграничного региона, обсуждаемые сегодня вопросы имеют особое значение, - подчеркнул, приветствуя участников заседания, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - За последние несколько лет на Кольской земле заметно вырос турпоток. Это отмечают специалисты миграционной и пограничной служб, об этом говорят представители среднего и малого бизнеса, работающие в этой индустрии. И главное, интерес к Заполярью не ослабевает, наоборот - растет. Поэтому вопросы законодательного регулирования в туристической отрасли, повышения инвестиционной привлекательности объектов культуры и туризма для нас выходят на первый план.

Нужна помощь государства

Очень острый вопрос - авиаперевозки и стоимость билетов. Сейчас далеко не каждый турист может позволить себе сесть на самолет. А до Мурманска - это один из самых удобных видов транспорта. Ведь многие жители нашей огромной страны хотели бы слетать в Заполярье на пару дней во время новогодних каникул - покататься на лыжах в Хибинах, закинуть удочку в наши многочисленные реки и озера. Но пока до Кольского полуострова доедешь на поезде или машине, например, от Урала, выходные могут уже и закончиться. Проблема субсидий на авиаперевозки, заморозки, если не снижения, стоимости поднималась не раз. И представители заксобраний других Северо-Западных субъектов России говорят о такой же проблеме. Лейтмотив - из бюджета надо выделять дополнительные средства, а с перевозчиками надо держать крепкую связь, чтобы не завышали цены по своему хотению. В частности, поступило предложение субсидировать полеты из аэропорта «Хибины» в Санкт-Петербург и обратно, чтобы они стоили в районе 5 тысяч рублей. К слову, планируется реконструкция аэропорта «Хибины», удлинение его взлетно-посадочной полосы, чтобы воздушная гавань могла принимать более вместительные самолеты. Также в Москве замолвили слово об аэропорте «Мурманск». Ему бы тоже не помешало удлинение полосы. - Парламентарии обсудили и поддержали две инициативы законодателей Мурманской области. Одна из них предполагает нормативное закрепление права иностранных граждан на многократное посещение России с целью туризма. Предлагается схема, аналогичная принятой в странах Шенгенской зоны в отношении россиян. По мнению депутатов, это даст возможность зарубежным гостям посещать Россию неоднократно, тем самым способствуя развитию туристской отрасли нашей страны, - сообщает пресс-служба Мурманской областной Думы.

Профессионализм в приоритете

Другая инициатива - о совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. Сейчас это отраслевое подразделение туристических услуг находится фактически вне правового поля. То есть гидами-переводчиками нередко работают без должной подготовки и документов неквалифицированные кадры, в том числе иностранные граждане. Принятие данных федеральных законов позволит избежать ситуаций, когда из-за некомпетентности экскурсоводов искажается наша история. Кроме того, российские гиды будут дополнительно обеспечены гарантиями и преимуществами при трудоустройстве на территории страны. Решается вопрос об изменениях в федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые бы позволили эффективнее работать небольшим фирмам и компаниям. Данные вопросы планируется обсудить на конференции ПАСЗР и подготовить обращения в федеральные органы власти. Еще один важный вопрос: туроператоры не должны работать сами по себе. Надо привить им привычку ответственнее относиться к гостям. Например, организаторы поездок должны быть на короткой ноге с сотрудниками МЧС, ведь нередко туристы попадают в беду во время сплавов по рекам или на рыбалке, теряются, наслаждаясь северными пейзажами. Над многими моментами, которые могли бы дать импульс развитию туризма в Заполярье, и думать не надо. Так, заместитель начальника отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Максим Бугаев рассказал, что в основном турпоток в регионе за последние годы вырос за счет гостей из Китая и других азиатских стран. Что их манит? Северное сияние и снег, которых многие из них никогда не видели. Поэтому надо просто сделать удобные места на природе, где туристы могли бы понаблюдать за игрой огней или поиграть в снежки. Все предложения со встречи парламентариев были собраны. В ноябре в Вологде состоится юбилейная конференция ПАСЗР. И все идеи будут рассмотрены еще и там, а уже после отправлены или в правительство, или в Думу.