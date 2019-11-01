Норвегия и Россия отметили 75-летие Петсамо-Киркенесской операции

В октябре жизнь Мурманской области строится вокруг празднования 75-летия Петсамо-Киркенесской операции. Уже несколько недель длятся мероприятия в память об особенной странице истории Заполярья.

А на прошлой неделе была кульминация в Киркенесе – две страны, Россия и Норвегия, объединились, чтобы вспомнить подвиг. Место выбрано далеко не случайно: в 9 часов утра 25 октября передовые части Красной Армии вошли в норвежский город. И это было финалом освобождения Севера. Соседи помнят, как много сделали наши бойцы для того, чтобы небо над головами было мирным. И благодарят до сих пор.

- О значении, которое придается в вашей стране этой дате, свидетельствует участие в праздничных мероприятиях в Киркенесе 25 октября короля Норвегии Харальда V, премьер-министра Эрны Сульберг, депутатов Стортинга, представителей региональных властей. В России это высоко ценят, - отметил на мероприятии министр иностранных дел России Сергей Лавров. - В период Второй мировой войны в Норвегии находилось более 100 тысяч советских военнопленных. Около 12700 из них погибли вследствие тяжелейших условий труда, голода, болезней. Многие были расстреляны за попытку бежать из плена. В ходе Петсамо-Киркенесской операции погибло более 2000 воинов Красной Армии. Хотел бы выразить искреннюю признательность норвежским друзьям, которые бережно относятся к многочисленным памятникам и захоронениям наших солдат, устанавливают новые монументы и памятные таблички, помогают осуществлять архивную и поисковую работу по выявлению неизвестных имен павших.

В норвежский город прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: правительство Мурманской области

В норвежский город прибыла делегация из Мурманской области, которую возглавил губернатор Андрей Чибис.

- В центре Киркенеса звучал марш «Прощание славянки» в исполнении хора Северного флота вместе с оркестром сухопутных войск Норвегии. Король Норвегии Харальд V благо- дарил советских героев, воевавших за освобождение Восточного Финнмарка. Министры иностранных дел двух стран играли в футбол с мурманскими и норвежскими ребятами, - отметил Андрей Владимирович. - Это торжество еще раз напомнило всем о событиях 75-летней давности, когда многие советские солдаты отдали свои жизни за освобождение этой части Норвегии от фашистов. Я поражен, насколько и политическое руководство, и простые люди Норвегии искренне благодарны нам за этот подвиг. Это дает уверенность, что переписать историю под какую-то конъюнктуру не получится. Главным элементом торжеств стало возложение цветов к памятникам советским воинам.

"Прощание Славянки" в Киркенесе пели даже дети. Фото: правительство Мурманской области

КСТАТИ

Финальный аккорд

В Никеле завершились юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Заполярья от фашистских захватчиков. Главным событием стала реконструкция двух знаковых подвигов — бойцов-минометчиков группы Алексея Генералова и группы Анатолия Бредова.

Реконструкцию провели участники военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» в рамках фестиваля добрососедства «Без границ».

- Это были одни из первых боев Петсамо-Киркенесской операции, и оба недалеко от Никеля. Подвиги Анатолия Бредова и Алексея Генералова известны всем, их имена на слуху. Но что конкретно они сделали? На этот вопрос ответят далеко не все. Мы хотим заполнить этот пробел, — сказал один из руководителей военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» Василий Рябков.

Финальной точкой юбилейных мероприятий стало выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота на сцене ДК «Восход» в Никеле. Зал ДК едва вместил всех желающих посмотреть концерт. Накануне хор ансамбля исполнил гимны Норвегии и России на торжественной церемонии, посвященной 75-летию освобождения Восточного Финнмарка, в присутствии короля Норвегии Харальда V в Киркенесе.

- Я испытал гордость за нашу страну, когда мы исполняли гимн России на центральной площади Киркенеса, и наблюдал, как смотрят на нас люди. С восхищением. Дети поднимали вверх российские флаги и пытались напеть незнакомые им слова, — поделился впечатлениями руководитель ансамбля Дмитрий Акманов.