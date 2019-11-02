2019-11-02T11:46:36+03:00
Конкурсы и тесты

«Я – мама!»: «КП»-Мурманск» объявляет фотоконкурс с призами

Победительниц наградят в канун Дня матери
Наталья ЛОБАНОВА
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Мама - это звучит гордо!Мама - это звучит гордо!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дети растут очень быстро. Важно успеть запечатлеть как самые яркие события, так и жизненные мелочи, связанные с малышами, чтобы через года с теплом и улыбкой перелистывать фотоальбом и вспоминать счастливые моменты материнства: первое купание, пикники на природе, чтение сказки на ночь и многое другое.

А теперь мамы Заполярья могут поделиться своими лучшими снимками с читателями «Комсомолки». Со 2 ноября по 22 ноября 2019 года «КП-Мурманск» запускает конкурс «Я — мама!». Посетители нашего сайта будут голосовать за самые удачные, на их взгляд, кадры с дочками и сыночками. Итоги конкурса подведем в преддверии Дня матери, который в этом году выпал на 24 ноября. Призы получат авторы фотографий, собравших наибольшее количество «лайков» в интернет-голосовании. Также участников фотоконкурса ждут подарки!

Важно: от каждого участника в конкурсе может участвовать только одно фото. Чтобы все было по-честному, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) может отдать голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить модератор.

С сегодняшнего дня на нашем сайте можно проголосовать за девушек и загружать свои фото на наш сайт через специальную форму или присылать их на электронный адрес web@kpmk.ru с указанием имени, фамилии и возраста участницы и небольшим рассказом о себе.

Желаем всем удачи и победы в конкурсе!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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