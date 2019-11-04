Чай маття и пирог штолен: чем живут японцы и немцы в Мурманской области

Эта короткая рабочая неделя началась с празднования Дня народного единства. По данным портала statdata.ru, на 12 июня 2019 года население Мурманской области - 795 409 человек. Из них больше всего русских – 642 310 человек, 34 268 украинцев, 12 050 белорусов, 5 624 татар, 3 841 азербайджанцев. Остальных представителей национальностей - меньше двух тысяч человек на каждую (кстати, почти 73 тысячи северян национальность не указали).

Накануне праздника «Комсомолка» пообщалась с руководителями общественных организаций, которые объединяют тех, кто волею судеб оказался вдали от Родины: Руми Фукусимой из «Японии в Мурманске» и Ларисой Фридолиновной Кун - председателем «Местной национально-культурной автономии немцев г. Мурманска».

ИЗ ТОКИО В МУРМАНСК

Руми Фукусима родилась в 1972 году в Токио. Первый раз приехала в Мурманск в 2003 году. И через год стала руководителем «Японии в Мурманске». Руми любит северное сияние, полярный день, мурманчан и совсем не скучает по Родине!

Руми Фукусима в 1990 году посмотрела космическую передачу «Первый японец летит в космос». Тогда заинтересовалась СССР.

- Руми, расскажите немного о себе! Когда вы начали учить русский язык? И чем в целом заинтересовала Россия?

- С детства очень люблю космос, небо и все, что связано с природными явлениями. Еще в 1990 году подростком я посмотрела космическую передачу «Первый японец летит в космос». Тогда заинтересовалась СССР. В университете была специальность — сопротивление композитных материалов и структурная инженерия по аэрокосмической технике. Во время обучения я параллельно учила русский язык.

- Сколько японцев являются членами организации «Япония в Мурманске»?

- Ее мы с единомышленниками создали весной 2014 года. Нам уже 5 лет! Японка только одна - это я. А остальные члены сообщества — поклонники, любители и ценители японской культуры. Эти люди понимают о необходимости знакомства жителей Мурманской области с японской культурой и распространения ее по Заполярью.

- Что нужно сделать, чтобы вступить в организацию?

- Достаточно любить Японию! Мы все одеваемся в национальные костюмы. Есть разные виды кимоно: летнее и зимнее, обычное и фестивальное. Не менее важно уметь рассказывать и показывать людям традиции нашей страны. Ведь это делаю не только я, но и другие члены организации. Для этого наши поклонники изучают японскую культуру, и им это не в тягость. Также хорошо активно содействовать с нами и помогать в проведении мероприятий. Мы организуем встречи на выходных, поэтому всегда очень рады, когда желающие могут найти время.

- Расскажите о деятельности «Японии в Мурманске». Какие мероприятия проводите?

- Только летом у нас нет мероприятий. А так - каждый месяц что-то делаем, например, мастер-класс по японской кухне или по ношению кимоно. В ноябре состоится чайная церемония. На ней мы расскажем о тонкостях чаепития и угостим настоящим зеленым чаем со сладостями. Порошковый чай маття привозим из Японии. В январе запустим новый мастер-класс - по каллиграфии. Кисточкой фудэ и тушью суми мы будем учиться рисовать слоговые буквы и кандзи-иероглифы. Также мы вместе с другими организациями национальных культур принимаем участие в общих мероприятиях. Самое традиционное из них каждый год проходит в январе - это праздник дружбы народов в ДК им. С.М. Кирова.

«МУРМАНЧАНЕ ГОВОРЯТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ МОСКВИЧИ ИЛИ ПЕТЕРБУРЖЦЫ»

- Япония – страна с совершенно другим менталитетом! С какими трудностями вы столкнули, только переехав на Кольский полуостров?

- Это было так давно, что я уже и забыла… Помню, что были трудности в общении. Северяне, по-моему, говорят в 4 или в 5 раз быстрее, чем москвичи и петербуржцы. Когда я приехала на север в 2003 году, я практически не понимала разговорную речь, много раз переспрашивала у собеседника. К счастью, мурманчане с удовольствием повторяли. Также были проблемы с трудоустройством и взаимоотношениями на работе. Сейчас я работаю преподавателем японского языка и на работе не испытываю никаких трудностей.

Праздник дружбы народов - одно из самых зрелищных событий в культурной жизни Мурманска.

- Расскажите о традициях своей страны. Получается ли придерживаться обычаев, живя в России?

- Одну из наших коммуникационных традиций вы можете заметить во время приветствия. Россияне при встрече пожимают руку или обнимаются. Для японцев же это не приемлемо. Мы держимся друг от друга на умеренном расстоянии примерно в один метр и кланяемся, выражая уважение.

- По вашему мнению, чем отличается характер коренного северянина от приезжего из другого государства?

- По-моему, коренные северяне более терпеливые. Думаю, это связано с тем, что они живут в холодном климате.

- Почему вы в конечном итоге остались жить здесь, а не уехали на Родину?

- Потому что мне нравится Мурманск! Привлекает даже экстремальный климат. Зимой я любуюсь северным сиянием, а летом - полночным солнцем. Я люблю встречать такие природные явления. Также у меня здесь семья, поклонники японской культуры, добрые мурманчане. Иногда возвращаюсь на Родину по делам, но совсем по ней не скучаю!

В РОССИИ В ПЯТОМ ПОКОЛЕНИИ

Лариса Фридолиновна Кун – председатель общественной организации «Местная национально-культурная автономия немцев г. Мурманска». Она родилась и живет в России, но соблюдает традиции исторической Родины и хранит память предков.

- Лариса Фридолиновна, в чем особенность вашей организации?

- Она существует с 2010 года. До этого существовало просто русско-немецкое общество. Был период, когда много немцев уезжали жить за границу, а в организации они могли учить язык. В те годы было примерно 2500 человек-участников, сейчас осталось всего 150. Такой небольшой группой мы и скучковались! Всего в Мурманской области живет 750 немцев. Часто встречаемся, отмечаем вместе праздники, например, немецкий Новый год, католическое Рождество, Пасху, проводим культурные мероприятия. Члены организации очень активные: мы поем песни, выступаем на фестивалях, танцуем сквер-данс, читаем немецкие книги, занимаемся рукоделием.

- Хорошо знаете немецкий?

- Если честно, многое забыла. С кем говорить-то? Ходила на курсы на базе организации, вроде бы вспомнила. С детства помню, что папа и бабушка разговаривали. Но дело в том, что дома звучал не литературный немецкий. Мои родные - швабы. Швабский – более мягкий диалект. Родня уехала жить в Германию, и представляете, мой дядя больше часа не мог объясниться с продавцом! Вот такая разница в говорах.

- Вы родились в Германии?

- Нет, в России. Бабушка рассказывала, что два века назад мои предки приехали по просьбе Екатерины II с Баден-Вюртемберга на Кавказ повышать культурно-образовательный уровень. Это был 1840 год. У них была своя кирха (церковь – Ред.), школа, из Германии привозились книги. Мой папа – четвертое поколение проживающих в России немцев, получается, что я – пятое. Мои родственники в то время очень хорошо жили на Кавказе. В Азербайджане они занялись виноделием: насажали виноградники, с тех заводов немцев даже за границу вино возили. На Кавказе у них был огромный дом, в подвале вино, огромное пианино. Все было хорошо вплоть до 1941 года. Моих предков переселили в Казахстан. А там начался кошмар! Старики не выдержали, умерли. 17-летнего папу отправили на трудовой фронт: барак, колючая проволока, 16 часов работы каждый день. Что поделать? Война с Германией… И не дай Бог кто-то услышит слово на немецком… В 1945-м папу выпустили, мы переехали в Рязанскую область без права выезда. Там я и родилась в 1952 году. Когда умер Сталин, выезжать разрешили. Но дом предков в Азербайджане к тому времени заняли местные жители. Даже в полу прорубили огромные дырки для печей, в которых готовили национальные блюда. Забрали оттуда только пианино с клавишами из слоновой кости и красивые подсвечники, правда еще и заплатив за это. Когда родня стала уезжать в Германию, мой папа не поехал. Сказал: «Надо Россию после войны поднимать!»

Лариса Фридолиновна Кун - уже пятое "русское" поколение своей немецкой семьи.

- В семье соблюдались обычаи страны предков?

- С детства помню легенду про пасхального кролика: зайчик прибегал ночью и прятал подарочек. Мои родители прятали новые игрушки (от кролика) в доме, в чулане или на чердаке, и мы с сестрой искали их. Подарочек всегда был подписан. Найдешь чужой – молчи и продолжай искать свой.

ПИРОГ - СИМВОЛ МЛАДЕНЦА

- А члены организации немецкие традиции соблюдают?

- Конечно! Например, женщины часто пекут пирог рибль-куха с присыпкой. Его представляют в День национальной кухни в нашем Доме дружбы, где работают представители всех автономий Мурманска. Также национальное блюдо – сильно зажаренная до коричневого цвета квашенная капуста со шкварками. Ее мы тоже приносим на это мероприятие. Если честно, с детства ее терпеть не могу! Никак не могу вспомнить название этой капусты…

- Зауэр краут? – на этом моменте интервью в помещение зашла Ольга Люткевич, преподаватель немецкого языка в организации.

- Ольга, может что-то еще о традициях, которых придерживаются русские немцы, сможете дополнить?

- Если говорить о кухне, нужно рассказать о рождественском пироге штолен. Он символизирует младенца, завернутого в пеленки. Кстати, часто замечаю похожий рулет в магазинах и на автозаправках. Еще в зимние праздники на занятиях я рассказываю о Святом Николае. Под Новый год дети по традиции чистят свою обувь и выставляют ее за порог. Кто хорошо себя вел в течение года, тот утром находит в ботинках подарки или сладости от Николая. Если ребенок не слушался – по легенде к нему приходил чертик с плеткой. Некоторые и сейчас любят соблюдать традицию, утром 6 декабря каждый год дети находят в обуви сюрпризы. Также очень популярны немецкие календари Адвента. Каждое окошечко календаря (каждый день) - с секретом. Там может быть сладкий подарок, статуэтка или записка с пожеланиями. Знаете, это так дисциплинирует детей! Ведь открыть секретик можно только один раз в день. Всего 24 подарочка – 24 дня до Рождества.