"Ночь искусств" в Мурманске: где пройдет, программа
Куда сходить на "Ночь искусств" в Мурманске, расписание мероприятий
"Ночь искусств" пройдет 3 ноября.
Эти ноябрьские праздники особенные - на них приходится и День народного единства, и "Ночь искусств".
Последняя пройдет 3 ноября. "Комсомолка" выяснила, куда сходить мурманчанам и что посмотреть.
Художественный музей
Художественный музей
Филиал Русского музея
Филиал Русского музея
Дом ремесел
Дом ремесел
Краеведческий музей
Краеведческий музей
Краеведческий музей
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