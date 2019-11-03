"Ночь искусств" в Мурманске: где пройдет, программа

Эти ноябрьские праздники особенные - на них приходится и День народного единства, и "Ночь искусств".

Последняя пройдет 3 ноября. "Комсомолка" выяснила, куда сходить мурманчанам и что посмотреть.

Художественный музей

Художественный музей

Филиал Русского музея

Филиал Русского музея

Дом ремесел

Дом ремесел

Краеведческий музей

Краеведческий музей