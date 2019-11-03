2019-11-03T13:44:19+03:00
Звезды

"Ночь искусств" в Мурманске: где пройдет, программа

Куда сходить на "Ночь искусств" в Мурманске, расписание мероприятий
Ника СВЕТЛОВА
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"Ночь искусств" пройдет 3 ноября."Ночь искусств" пройдет 3 ноября.

Эти ноябрьские праздники особенные - на них приходится и День народного единства, и "Ночь искусств".

Последняя пройдет 3 ноября. "Комсомолка" выяснила, куда сходить мурманчанам и что посмотреть.

Художественный музей

Художественный музей

Художественный музей

Филиал Русского музея

Филиал Русского музея

Филиал Русского музея

Дом ремесел

Дом ремесел

Дом ремесел

Краеведческий музей

Краеведческий музей

Краеведческий музей

Краеведческий музей

Краеведческий музей

ИСТОЧНИК KP.RU

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