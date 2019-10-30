LADA – для патриотов: В Мурманске после ребрендинга открылся дилерский центр

На прежнем месте, но в новом амплуа – на проспекте Кольском, 110 в Мурманске после ребрендинга открылся современный официальный дилерский центр LADA. У него много особенностей, и одна из них – салон стал юбилейным, десятым, для официального дилера LADA компании «Прагматика» по Северо-Западу.

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Уже в 2020-м в центре хотят взять планку в 900 проданных машин за год. Чтобы ее осилить, здесь есть все условия. Даже с учетом того, что Мурманская область – сложный для дилеров регион. Северяне не выбирают один бренд. Почти в равных долях у нас популярны KIA, LADA и RENAULT.

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- В первую очередь, мы пошли на ребрендинг потому, что предприятие не обеспечивало нужные объемы продаж и сервиса. Мы поставили главную задачу – достичь хорошей удовлетворенности брендом наших клиентов, в том числе и будущих, - рассказывает Дмитрий Костромин, начальник управления региональных продаж АО «Автоваз».

Салон после ребрендинга – это сервисная зона площадью в 900 квадратных метров с десятью рабочими постами. Конечно, в первую очередь обслуживать здесь будут владельцев LADA, но если загруженность мастеров будет позволять, то они примут и другие марки. За качество ремонта волноваться не стоит. В компании создано специальное подразделение, где весь персонал должен пройти обучение и сертификацию.

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Изменился не только внешний вид, но и подход к клиентам и требования персонала к самим себе.

- Есть сложности в работе, но пройдет немного времени, и этих проблем не будет. Почему говорю так уверенно – потому что мы относимся к клиентам, как к самим себе, - пояснил Роман Чумак, заместитель директора по развитию бренда LADA в регионах ГК «Прагматика».

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Еще одна приятная особенность дилерского центра – уютная клиентская зона, где можно отдохнуть во время технических работ с машиной, бесплатно выпить вкусный кофе. Здесь есть Wi-Fi и детский уголок. Старт дан, и останавливаться в развитии компания не будет.

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- Мы зашли в регион недавно, технический запуск совершили два месяца назад. В ближайшее время будем проводить дни открытых дверей в регионе, в разные города будет выезжать отдел продаж вместе с сотрудниками по кредитованию и страхованию. Будем проводить тест-драйв на местах. После того как изучим этот рынок, увидим, как нам надо развиваться, - поясняет Александр Шапринский, директор по развитию бренда LADA ГК «Прагматика».

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Для северян в центре доступны несколько видов услуг, например, тест-драйв, трейд-ин (обмен подержанных автомобилей на новые), автокредитование, с ноября будет запущена бонусная система. Приятно удивит клиентов быстрота, с которой они смогут сесть за руль понравившейся LADA.

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Если автомобиля в нужных комплектации, цвете не будет в наличии в Мурманске, то его в течение недели привезут со склада в Санкт-Петербурге или Петрозаводске – там стоят и ждут своих новых хозяев свыше 600 автомобилей. К слову, самая популярная модель у северян - LADA Vesta SW Cross. Но уже в этом году АВТОВАЗ приготовил четыре новинки, которые не могут не заинтересовать: ограниченная серия Club, спортивная версия LADA Granta Drive Active, LADA Largus CNG и LADA Vesta Sport.

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- Мы надеемся, что в ближайшее время портрет нашего покупателя изменится. К нам придет больше молодых людей и женщин, готовых сесть за руль машины с автоматической трансмиссией, - смотрит в будущее Александр Шапринский. - У LADA есть несомненное преимущество перед иностранными конкурентами – на наших машинах ездят патриоты. Также у нас большая дилерская сеть. Еще отмечу, что качество автомобилей за последние годы улучшилось. Автомобили LADA, например, Vesta и Largus, стали эксплуатировать в такси, а это дорогого стоит - таксисты выбирают наиболее надежные и долговечные в использовании автомобили.

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- У нас нет конкурентов, мы конкурируем сами с собой, - продолжает Дмитрий Костромин. Мурманчан и жителей других городов уже ждут в обновленном центре – будет быстро, удобно, выгодно и качественно.

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Официальный дилер LADA

АО «Прагматика Лада» г. Мурманск Кольский проспект, 110

Тел.: 8 (8152) 69-02-70 murmansk.pragmatika.lada.ru vk.com/lada_murmansk (18+)