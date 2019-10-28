Город тысячи возможностей

Масштабный фестиваль социальных проектов компании «ФосАгро» «Энергия роста: «Апатиту»-90!» в Кировске собрал больше двух тысяч участников. Интерактивные площадки представили учреждения и организации, которые получают поддержку Кировского филиала АО «Апатит» и компании «ФосАгро».

Квест по ДК

Интерактивные площадки, мастер-классы, викторины и спортивные баталии. Разнообразие такое, и даже сложно выбрать, что посмотреть сначала, где попробовать себя.

– Интереснее всего рассматривать муху в микроскоп на площадке ЦДТ «Хибины», – уверяет школьница Влада Архипова.

– Очки виртуальной реальности обязательно попробуйте, – советует другой участник Юра Иванов. Посидеть в кабине буровой установки можно было на станции филиала МАГУ в г. Кировске.

– Мне больше всего понравился концерт, который подготовили коллективы Кировского городского ДК и других учреждений, – делится впечатлениями Галина Шестак, – а внучке – кулинарный мастер-класс. Он в кафе «Сказка» проходит.

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Площадки одна другой интереснее работали одновременно. Музейно-выставочный центр КФ АО «Апатит» рассказывал ребятам, из чего состоит мобильник, военно-патриотический клуб «Лидер» демонстрировал оружие, клуб «Юного техника» представлял возможность управлять настоящим роботом, а гонщики из «Мото-Хибины» рассказывали о победах спортивного объединения и приглашали сделать фото на мотоцикле.

Чтобы сориентировать гостей среди развлекательных и познавательных зон, каждому на входе вручали паспорт участника и маршрутный лист. На локациях нужно было получить отметку. Всем активным гостям фестивального квеста – призы.

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Опора города

На открытии фестиваля «Энергия роста: «Апатиту»-90!» зрительный зал оказался переполнен. Гостям рассказали, какой масштабный вклад в развитие, благоустройство, стабильность жизни горожан всех возрастов вносит Кировский филиал АО «Апатит». Здесь и горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который знают туристы далеко за пределами Заполярья, и санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», одна из лучших здравниц Мурманской области. Предприятие поддерживает Апатитско-Кировскую центральную горбольницу, благодаря чему лечебное учреждение приобретает необходимо медоборудование, спецтранспорт, проводит ремонты. Ежегодно финансовую помощь на реализацию социальных проектов находят идеи северян в рамках конкурса «Проблемы города решаем вместе».

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Важнейшее направление социальной деятельности КФ АО «Апатит» – образование детей и молодежи. Компания инициировала проект «ФосАгро-классов», который сейчас масштабирован до «ФосАгро-школ». Это первая ступенька в подготовке востребованных технических специалистов. Внедрена комплексная программа сотрудничества с филиалом МАГУ в г. Кировске, ведущими техническими вузами страны. Необходимую поддержку находят все образовательные учреждения города. Активно развивается проект «ДРОЗД-Хибины» («Детям России – Образование, Здоровье и Духовность»).

– Приятно видеть, что Кировск живет активной, настоящей жизнью – не только производственной, но социальной, общественной, – отметил Александр Гильгенберг, первый заместитель генерального директора АО «Апатит». – И у города, и компании отличное будущее, вместе мы многого добьемся!

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Почетные гости фестиваля, которые также выступили на открытии мероприятия: Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области, Леонид Лукичев, депутат Облдумы, первые лица Кировска – Юрий Кузин и Вадим Турчинов, – отметили неоценимую роль Кировского филиала АО «Апатит» в стабильном развитии города и региона.

У Кировска большой потенциал. Один из важнейших ресурсов для его развития – сами жители: креативные, инициативные, заинтересованные. Именно так они проявили себя на фестивале. И еще одно неоспоримое преимущество Кировска – надежный и мощный социальный партнер, компания «ФосАгро», опора, которая позволяет с уверенностью смотреть в будущее.