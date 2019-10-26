В кураж войдем – и стричь, и красить будем!

Северяне могут бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование по мировым стандартам в специальной федеральной программе, которую реализует Союз WorldSkills Russia на основании распоряжения Правительства России.

- Мы выбрали профессию «Парикмахер», потому что она сейчас очень востребована. Ведь все женщины, да и мужчины, хотят выглядеть современно и ухоженно! - говорят слушатели курса профессионального обучения по компетенции «Парикмахерское искусство».

В аудитории доброжелательная обстановка, обучающиеся прилежно конспектируют. Профессиональное обучение в Мурманском технологическом колледже сервиса началось 3 октября. В дебютной группе в основном женщины, хотя интересуются и мужчины.

Программа переподготовки рассчитана только на тех, кому до пенсии осталось пять и менее лет. В большинстве регионов это от 50 лет, но в Мурманской области из-за особенностей Крайнего Севера планка сдвинута. Поэтому часто предпенсионерами женщины становятся уже в 45 лет.

Впереди у слушательниц колледжа 144 академических часа обучения. Занятия идут три раза в неделю, начинаются в шесть вечера, чтобы у северянок была возможность совмещать работу и учебу. Кто-то работает инженером, кто-то педагогом или бухгалтером.

- Курс подразумевает обучение по профессии «парикмахер» с «нуля», - рассказывает методист колледжа, администратор площадки и куратор профессионального обучения людей старшего возраста Анна Ханнолайнен. – Слушатели изучают стрижку, укладку, прически, основы колористики, — все навыки, которыми должен обладать практикующий парикмахер. Есть тренировочные манекены, слушатели работают с моделями. В конце их ждет демонстрационный, то есть практический, экзамен. На нем будут оцениваться организация рабочего пространства и рабочий процесс, коммуникация, забота о клиенте и выполнение работ по заданию (стрижка, окрашивание, укладка). По окончании обучения слушатели кроме свидетельства получат международный скиллс-паспорт, подтверждающий профессиональный уровень. После новогодних каникул планируем набирать новые группы.

Одной из сложностей при наборе группы стало то, что далеко не все предпенсионеры Мурманской области знают, что они – льготная категория и могут бесплатно получить профессию.

- Наша основная аудитория - это еще активные, молодые женщины, - продолжает Анна Ханнолайнен. Они не думают о пенсии.

- Я узнала об этой программе из сосети «ВКонтакте», - рассказывает одна из обучающихся Нина Мартынюк. - Заинтересовалась и пришла. Для меня это больше хобби, но, может, оно перерастет и в профессию: моя старшая сестра давно занимается парикмахерским делом, у нее свой салон.

- В нашем деле сложно быть экспертом во всем, – говорит преподаватель Екатерина Кузичева. Я, например, люблю выполнять и стрижки, и прически, но предпочтение отдаю окрашиванию волос, колористике. Уверена, что на занятиях каждый раскроет себя в каком-то направлении. В кураж войдем – и стричь, и красить будем!

Слушательницы шутят, что близкие отложили визиты к парикмахеру – ждут, когда северянки выучатся.

КСТАТИ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить право на бесплатное переобучение. Всего на сайте представлены 122 компетенции.

В 2019 году освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».