Дорога в школу: какими опасными путями дети в Мурманске ходят на занятия

Убийство девятилетней Лизы Киселевой в Саратове настолько потрясло страну, что заговорили о возрождении смертной казни. Напомним, девочка шла в школу, но на занятиях не появилась. Через два дня поисков ее тело нашли в гаражах недалеко от дома.

Этот случай заставил еще раз задуматься, а как наши дети ходят в школу. В сети даже запустили акцию «#дорога в школу»: родители и все неравнодушные изучают пути до общеобразовательных учреждений и рассказывают, где опасные места, где можно что-то улучшить. «КП» решила выяснить, насколько безопасен путь юных северян от дома до школы и не приходится ли разглядывать дорогу в своем городе.

Всем до лампочки

Сейчас в Мурманске иногда еще выглядывает солнце, но с наступлением полярной ночи столица Заполярья почти все время будет укутана сумерками. Корреспондент «КП» прошелся по пути второклассника из Ленинского округа, который каждый день отправляется из дома №8 по улице Инженерной на учебу в школу №45.

Первый вариант - идти около километра. Через многоэтажки обходим школу №18, идем дальше, и видим такую картину: фонари есть, но вот лампочек – нет. По крайней мере, они имеются далеко не во всех из них. Видимо, некоторые уличные лампы стоят просто для вида.

Путь в школу школьников Ленинского округа плохо освещен.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Когда до школы осталось совсем ничего, нужно перейти дорогу. Правда, пешеходный переход нерегулируемый. Светофоров нет, машины мчатся довольно быстро. Детям нужно быть очень внимательными, чтоб не попасть под колеса.

Светофоров нет, машины мчатся довольно быстро. Детям нужно быть очень внимательными, чтоб не попасть под колеса.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

После «зебры» нас ждет длинная узкая тропинка, ведущая к учебному заведению. Она тоже освещена лишь в некоторых местах. Если ученик отвлечется на пролетавшую мимо сороку, то может легко споткнуться на большой кочке, которая красуется посреди тропинки. Наконец, мы доходим до школы. Рядом с самим зданием освещение есть, и уже это радует.

До школ в Ленинском округе часто ведут не самые удобные тропки.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Второй вариант - можно немного сократить путь через гаражи. Проходим мимо управляющей компании «Севжилсервис» и идем прямо вперед. Здесь освещения еще меньше, а разбитых фонарей, соответственно, больше. Спрашивается, зачем они вообще стоят, если толку от них нет. Дальше школьнику предстоит идти по каменным плитам, которые лежат между пошарпанных и исписанных гаражей, где гуляют бродячие собаки.

Дальше школьнику предстоит идти по каменным плитам, которые лежат между пошарпанных и исписанных гаражей, где гуляют бродячие собаки.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На этом участке пути освещения нет практически вообще. Так что стоит взять фонарик, если не хочется шагать в темноте. С облегчением обойдя это место, вскоре выходим к той же самой «зебре» и узкой тропинке к учебному заведению.

Не лучше дела обстоят и с дорогой к школе №44. Корреспондент «КП» прогулялся и здесь. Путь от дома №40/2 по улице Свердлова на учебу – всего полкилометра. Мы проходим мимо продуктового магазина, овощного ларька, а потом идем дворами. Фонари тут тоже встречаются не часто, кое-где, разумеется, выбиты. Обойдя несколько многоэтажных домов, натыкаемся на покосившуюся серую деревяшку. А рядом с ней видим и саму школу №44, к которой ведет небольшая лестница. Но подниматься по ней придется очень осторожно - фонари подъем не освещают. Да и вообще на всем пути нам встретилось немного уличных светильников.

Короткая тропинка через сопки

Жилстрой хотя и находится рядом с центром города, все-таки большей частью относится в Первомайскому округу, а не к Октябрьскому. Улица Марата всегда многолюдна: здесь расположен Пенсионный фонд, еще ряд соцучреждений, кафе, детская зона у озера. Школа №37, куда ходит почти весь микрорайон, находится на виду. У многих учеников, например, у тех, кто живет в пятиэтажках через дорогу, путь на занятия и обратно не так уж сложен. Но стоит уйти в сторону улицы Зеленая и понимаешь, что живущим здесь детям приходится не просто.

У дома №6 на улице Марата чуть шаг в сторону - и темно.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Эксперимент здесь начинается от дома №6 на улице Марата — он известен взрывом газа, что случился в 2016 году. До школы идти всего 550 метров — это самый прямой маршрут. Но они не так просты. На улице уже темно, а назвать путь прекрасно освещенным нельзя. Особенно если уйти чуть в сторону от многоэтажек: здесь расположены деревянные дома, где не мешало бы поставить побольше фонарей.

Выбор таков: или идти по тропке у дома, или по проезжей части.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Тем более, что строения расположены посреди сопок, и часто окружены почти непроглядной темнотой. Увести в заснеженный лес ребенка не так уж сложно. Если судить по протоптанным тропинкам, то местные жители часто сокращают путь до дома именно через лес в сопках.

Жители улицы Марата часто сокращают путь через сопки и лес.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Итак, идем от дома №6 к школе. Путь ребенка будет неизменно идти мимо наливаек, рядом с которыми уже в 6 вечера стоят мужчины. Также рядом немало предприятий, строения с гаражами и глухими заборами. Выбор, по какой дороге идти, не велик: или по проезжей части, или по тропинке у жилых домов. Но рядом с аптекой надо будет пройти нерегулируемый перекресток, по которому часто ездят машины.

На улице Марата путь школьников лежит мимо наливаек, где и ранним вечером стоят мужчины.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пустырь, который манит

Впрочем, дети ходят не только в школу: в наше время у многих есть еще спортивные секции, уроки музыки, рисования, дополнительный английский и много чего еще. Не всегда родители, бабушки и дедушки успевают отвести мальчиков и девочек, часто тем приходится ходить самим.

Детско-юношеская школа №14 в Мурманске находится на улице Баумана. Рядом еще и ДЮСШ №11. Дойти сюда можно через дворы, но главный путь лежит мимо большого оврага. Собственно, учреждения находятся на его краю — небольшой спуск, и ты на пустыре, где выгуливают собак. В паре шагов — маленький автодром. К нему ведет глухая дорога от гаражей, что расположены у Прибрежной дороги. И в светлое время суток, и в темное здесь много детей. Одни катаются с горки, другие бегают среди деревьев. Хотя с наступлением вечера, да и утром, когда еще темно, здесь находиться страшно: свет фонарей на дороге едва сюда доходит.

На улице Баумана в часы пик очень сложно перейти дорогу.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Вам не страшно здесь ходить? - спрашиваем бабушку с внучкой лет семи. Они торопятся на занятия.

- Сюда приходится ходить от «Атлантики», - охотно говорит женщина. - Дорога, конечно, не самая приятная. Особенно этот пустырь в темноте… Там и собаки, и мужчины ходят к гаражам. Никогда внучку одну не отпускаем.

Есть еще одна сложность у этого участка. Рядом находится детский сад №123, и по утрам и вечерам на небольшом пяточке пытается развернуться много машин — родители приезжают забрать малышей. И переходить дорогу здесь сложно даже взрослым, что уж говорить о детях.

Детско-юношеская школа №14 находится прямо на краю оврага.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

КОНКРЕТНО

Где в Мурманской области чаще всего в авариях страдают дети

64 ДТП с участием детей произошло за девять месяцев 2019 года

67 юных северян пострадали

1 погиб

14 аварий произошли по вине несовершеннолетних пешеходов

Очаги аварий с детьми:

- 1158 километр автодороги «Кола» (Кандалакшский район) произошло 2 ДТП, в которых один ребенок погиб, а второй пострадал

- 1376 километр автодороги «Кола» (Кольский район) произошло 2 аварии, в которых пострадало три ребенка

- Мурманск, улица Папанина, дом 1 и дом 6 – два наезда на маленьких пешеходов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- На протяжении многих лет школьники проходят курс «Мой индивидуальный маршрут в школу», на котором дети вместе с учителем в отдельной тетради его расписывают. Обычно указывают территорию микрорайона, - комментирует Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Борис Коган. - Сейчас для этого курса появились учебные кабинеты, где дети проверяют свои теоретические знания, превращая их в навыки. Самая главная проблема - ребятам рассказывают про дорогу в школу, а взрослым нужно обязательно проверять эти знания. Например, ребенок не должен соблазняться предложениями незнакомых людей. Но, как показывает практика, дети не выполняют это поручение родителей и поддаются таким соблазнам. Надо проверять, как они соблюдаю правила безопасности на практике. Это во-первых. Во-вторых, дороги дворы должны быть освещены. По нескольким адресам у меня есть жалобы. Если дети будут ходить в школу в темноте, то все наши разговоры о безопасности ничего не стоят. Если есть проблема с освещением дороги в школу, северяне могут обращаться ко мне или в правоохранительные органы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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