Лучший народный участковый Заполярья: «Я до последнего буду работать полицейским»

Уже в девятый раз МВД России совместно с издательским домом «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс «Народный участковый». Благодаря ему вся страна знает, кто же он - лучший из лучших стражей порядка, к кому можно обратиться, если приключилась беда.

Почти весь сентябрь шел отбор участников соревнования в подразделениях полиции. Затем жители каждого региона голосовали за тех, кто победил по городам.

17 октября в Мурманской области подвели итоги второго этапа конкурса. Из восьми претендентов северяне выбрали лучшим в своем деле участкового полиции ОМВД России по Мончегорску Александра Старинина.

Народный участковый служит Заполярью верой и правдой уже 11 лет. Фото: УМВД России по Мурманской области.

«КП» задала несколько вопросов доблестному старшему лейтенанту, который будет представлять заполярный регион в финале конкурса.

- Александр Александрович, расскажите немного о себе.

- Я родился в Ставропольском крае. После школы получил высшее образование экономиста-информатика, затем отправился на службу в армию. В 2009 году старший брат предложил переехать в Мончегорск, ему тут очень нравилось, и я согласился. Здесь стал работать и одновременно учиться в Российском новом университете в Москве на факультете юриспруденции. После этого стал участковым полиции. Служу в Заполярье уже 11 лет.

- Как вы оказались на этом конкурсе? Ожидали, что победите?

- Думаю, что меня выдвинули на конкурс за хорошую работу и добросовестный труд. Конечно, рассчитывал на победу и надеялся, что пройду в финал.

- Какими качествами должен обладать порядочный участковый?

- В первую очередь, любой полицейский должен руководствоваться желанием помочь гражданам, должен уметь решать любые проблемы, не отступать и доводить дело до конца.

- Вас благодарят люди за нелегкий труд?

- Да, разумеется. И это не может не радовать. Очень приятно, когда люди приходят со словами благодарности или просто говорят спасибо своей искренней улыбкой.

- Для чего простому гражданину нужен участковый? В каких ситуациях можно к вам обращаться?

- Не могу отметить что-то конкретное. Мы занимаемся и административными правонарушениями, и преступлениями. Население административного участка, который я обслуживаю, 3457 человек. И каждый обращается по разным причинам (чаще всего обращаются по семейно-бытовым отношениям. - Ред.). А прийти к нам можно с любым вопросом. Важно лишь услышать человека. Даже если проблема кажется ему глобальной и неразрешимой, нужно помочь в беде, ведь это самое главное.

- Какой у вас график работы?

- Всегда по-разному: иногда с девяти утра, иногда с двух часов дня. Выходим работать и на выходных, особенно если произошло тяжкое или особо тяжкое преступление. А прием граждан у нас три раза в неделю - во вторник, четверг и субботу.

- Всегда ли удается найти общий язык с людьми?

- При общении всегда требуется индивидуальный подход. Например, с пожилой женщиной нельзя разговаривать как с человеком, осужденным за жестокое преступление. Стараемся найти общий язык с каждым.

- Почему вы выбрали такую непростую профессию?

- Она показалась мне интересной и разнообразной. Еще в детстве я хотел раскрывать преступления, ловить злоумышленников. Поэтому я решил осуществить детскую мечту - пошел служить в правоохранительные органы. Каждый мой день действительно не похож на предыдущий. И я ни разу не пожалел, что стал участковым.

Полицейский из Мончегорска рад, что выбрал именно такую профессию. Фото: из личного архива Александра Старинина.

- Не хотели когда-либо поменять сферу деятельности?

- Нет, я до последнего буду работать полицейским и охранять спокойствие людей. Я доволен выбором профессии, мне она по душе.

- У вас есть какие-нибудь хобби?

- Когда я выезжал в командировки на Кавказ в 2007-2008 годах, там была очень напряженная обстановка. И с той поры, чтобы отвлечься, я начал собирать модели танков, самолетов, судов времен Великой Отечественной войны. Работа эта кропотливая, требующая внимания к мелким деталям.

Иногда участковый собирает модели военной техники, чтобы отвлечься. Фото: из личного архива Александра Старинина.

- Как семья относится к вашему призванию?

- Жена - это мой тыл, она понимает мою работу, во всем поддерживает. Для старшего сына, который через год идет в школу, я авторитет. А младшему сейчас только два года. В целом семья мною гордится.

Теперь Александр Старинин примет участие в третьем, финальном этапе конкурса, где будет бороться за звание «Народный участковый-2019». Голосование пройдет на сайте издательского дома «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября. Посетители выберут народного участкового из представителей 84 регионов России.

Победитель конкурса получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от нового «УАЗ-Патриот». Награждение состоится 15 ноября в Москве, в преддверии Дня участковых уполномоченных полиции.