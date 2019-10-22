Все лучшее - в дело!

Позитивные перемены, происходящие в дорожной сфере Мурманской области, подняли спрос на качественную работу профессионалов, знающих специфику автодорог Заполярья и умеющих на них работать.

Для общей пользы

- По сравнению с прошлым годом объемы выполненных работ возросли у нас более чем в 2 раза, - говорит Иван Здорников, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» (ООО «УК «МДУ»). - Сделан ремонт на автодорогах Полярные Зори - Африканда, Умба - Кандалакша, Мишуково - Снежногорск, на участке автоподъезда к Североморску, выполнен ряд муниципальных заказов и подрядов для «Новатэка», «Ямалтрансстроя». Рассчитываем на дальнейшее участие в выполнении планов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД), реализация которого рассчитана до 2024 года. В этом году со всеми задачами по этой программе справились до 1 сентября. Плановая работа, без авралов стала возможной благодаря изменениям, которые внесены губернатором Андреем Чибисом в систему формирования областного заказа.

Иван Здорников.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Ранее конкурсы на строительные работы проводились вплоть до июля, - рассказывает Олег Пак, генеральный директор ООО «Дорстройсервис» - организации, специализирующейся на выполнении подрядных работ. - В Заполярье строительный сезон короткий, и приходилось мобилизовывать все ресурсы для выполнения таких контрактов.

Олег Пак.Фото: Олег ФИЛОНОК

Он поясняет, что немалую часть усилий и времени необходимо затратить на подготовку и организацию работы: накопление материалов, приобретение топлива, обеспечение условий труда и так далее. Бывает и так, что уже в ходе работы на объекте обнаруживаются недостатки в проектной документации, которые требуют исправления, а если сроки уже предельно сжаты?! Проведение конкурсных торгов в начале календарного года многие проблемы снимет, и люди смогут ездить по отремонтированным дорогам уже летом.

Одно из главных достижений в работе ООО «УК «МДУ» - способность оперативно обеспечивать подрядные работы, снижая издержки за счет наличия карьеров, асфальтобетонных заводов и мощного технического парка. В составе организации есть подразделение, занимающееся геодезическими изысканиями. А контроль качества на всех этапах обеспечивают модернизированные лаборатории по испытаниям асфальта, битума и инертных материалов в Мурманске и Кандалакше.

Говорящие результаты

Автомобильная дорога Кандалакша - Алакуртти - КПП «Салла» у дорожников ООО «УК «МДУ» на особом счету. Компания практически весь период деятельности участвует в конкурсах на выполнение работ по ее строительству, ремонту, содержанию и уверенно побеждает. Здесь ковался основной кадровый потенциал компании, обкатывались новая техника, новые технологии. Случались и ЧП.

- Пять лет назад начинали капитальный ремонт одного из участков и экскаватор, выполняя обустройство полосы отвода, выкопал два снаряда времен Великой Отечественной войны, - вспоминает мастер участка Дмитрий Петров. - К счастью, никто от этих страшных находок не пострадал.

А в 2016 году силами ООО «УК «МДУ» был ликвидирован последний грунтовой разрыв и автодорога, которая входит в международный транспортный коридор от норвежского города Буде через Швецию, Финляндию до побережья Белого моря на всем протяжении получила твердое покрытие.

Повышение уровня безопасности - одна из важнейших задач ремонтных работ. Вслед за восстановлением дорожного покрытия идет монтаж барьерного ограждения.Фото: Олег ФИЛОНОК

- В этом году мы выполняли здесь большой объем работ по укреплению основания дороги, - говорит Дмитрий Петров. - На участке в 18 км методом холодного ресайклинга укладывали нижний слой асфальтобетона, а сверху покрывали его завершающим, делая дорогу прочной и красивой.

Этот метод позволяет значительно продлевать сроки службы дорожного полотна, делая его более устойчивым к перепадам температур и образованию колейности. Дорожники ООО «УК «МДУ» технологию скорректировали. Перед фрезерованием старого полотна, на покрытие высыпали щебень и грейдером планировали ровным слоем. Все это срезалось и перемешивалось с добавлением эмульсии. В итоге получалось больше материала, который идет на укладку нижнего слоя - он становится толще и надежнее…

- Мы содержим 335 км региональных автомобильных дорог, а также 134 км федеральной автомагистрали Р-21 «Кола» от поворота на Ковдор до границы с Карелией, - говорит генеральный директор ООО «УК «МДУ». - Все они в южной части региона. Используя наши возможности, делаем так, чтобы по качеству обслуживания и соблюдению требований к безопасности движения (знаки, разметка и т. д.) региональные дороги с асфальтобетонным покрытием не отличались от федерального направления. Есть и несколько подъездных дорог песчано-гравийных и грунтовых.

- У нас выстроена четкая и слаженная работа по содержанию, налажено взаимодействие между подразделениями и могу заверить, что в предстоящий зимний период на вверенных дорогах будет обеспечен бесперебойный и безопасный проезд, - подчеркнул Иван Здорников.

С гарантией прочности

Разработку скального карьера Тулпъявр, что в 40 км от Мурманска, ООО «УК «МДУ» начала в прошлом году. Сегодня отсюда поставляется щебень и на строительные объекты компании, и по заявкам других организаций, работающих в Мурманской области.

- На какой период работы вам хватит этой горы? - спрашиваем у Ивана Здорникова, показывая на огромный холм гранитного отсева.

- На весь следующий сезон! Эта фракция у нас идет на приготовление асфальтобетонной смеси, а вот там, - показал он рукой к следующей «горной гряде», - щебень наиболее востребованный …

Разработка скального карьера Тупъявр.Фото: Олег ФИЛОНОК

Навстречу нам уже торопился мастер участка Александр Денисенко. Он сразу же предложил подойти ближе к технике - пока обеденный перерыв, можно было рассмотреть дробильно-сортировочные машины. Когда идет работа, здесь стоит гул и грохот, поднимается пыль.

Хозяин карьера Тулпъявр - мастер участка Александр Денисенко.Фото: Олег ФИЛОНОК

- У нас производится высокопрочный щебень марки 1200, - рассказывает Александр Денисенко. - Он пригоден и для дорожного строительства, и для производства бетона, и для устройства фундаментов.

Мастер участка заметил, что в карьере одновременно работают два дробильно-сортировочных комплекса финской компании Metso Minerals общей мощностью 1,5 тыс. тонн товарной продукции в сутки, три экскаватора могут одновременно загружать три самосвала.

- У нас два скальных карьера - есть еще в районе Алакуртти для обеспечения дорожно-строительных работ в южной части региона, - продолжает Иван Здорников. - Это позволяет снижать транспортные издержки на доставке щебня. Все дробильно-сортировочные комплексы мобильные, имеются тралы, на которых можем быстро перебрасывать технику.

Асфальт - дороги голова

Если бы проводился конкурс среди асфальтобетонных заводов на чистоту и порядок на прилегающей территории, производственный комплекс ООО «УК «МДУ» в Кандалакше, пожалуй, был бы в числе лучших. Здесь производится до 250 тонн асфальтобетона в час (кстати, один из крупнейших АБЗ в регионе), а работают всего три человека: оператор, приемщик материалов, а также механизатор, отвечающий за своевременную подачу сырья. Как рассказал начальник производства Виктор Колибаба, благодаря автоматизации процессов достигается высокое качество смеси. Доказательства нам предоставили здесь же, в лаборатории при АБЗ.

Виктор Колибаба отвечает за работу асфальтобетонного производства в Кандалакше.Фото: Олег ФИЛОНОК

- У нас есть все необходимое оборудование, чтобы давать профессиональный анализ на всех этапах работы, - поясняет начальник лаборатории Галина Сиротина. - Прежде всего, осуществляем входящий контроль сырья, потом проверяем и саму готовую смесь по всем параметрам, образцы уже уложенного асфальта.

Начальник АБЗ Виктор Колибаба возглавляет производство с 2015 года, а сегодня руководит работой и еще одного мобильного асфальтобетонного производства в Умбе - оно менее мощное, всего 90 тонн в час. Но при этом с поставленными задачами и там справляются на «отлично». А еще один завод мощностью 180 тонн в час находится в Мурманске.

Здесь программируется высокое качество асфальтобетона.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Асфальтобетонное производство у нас располагается так, чтобы плечо доставки не превышало 50-70 км, - поясняет Виктор Колибаба. - Горячую смесь поставляем и на свои объекты ремонта и строительства, и по заявкам других организаций.

Генеральный директор ООО «УК «МДУ» Иван Здорников рассказал, что бесперебойная и слаженная работа машин и оборудования, которые в основном иностранного производства и управляются через компьютер, во многом держится на специалистах «техподдержки», таких как заместитель ген.директора по технической политике Олег Ионов, инженер по наладке и сервисной поддержке Юрий Бечин, опытный механик Олег Орлов. Сила любой организации - в коллективе профессионалов. Таких людей много: заместитель генерального директора Сергей Кононенко, директор по производству Иван Токмачев - его отец работал в организации заместителем технического директора до выхода на пенсию. Немало тех, кто профессионально вырос, работая в организации. Так, Кирилл Бойко начинал весовщиком, а сегодня - главный диспетчер. Максим Любимцев прошел путь от мастера до начальника участка строительно-монтажных работ. Есть свои трудовые династии, к примеру, в лаборатории в Мурманске работают мама и дочка Надежда Семилейских и Мария Каленик. Обе - высококлассные специалисты.

- У нас всегда находят поддержку те, кто стремится повысить квалификацию, освоить новую технику, предложить эффективное решение вопросов, - говорит Иван Здорников. - Если люди стремятся к максимальной отдаче, то в конечном итоге все это улучшает показатели работы всего коллектива.

Современная техника позволяет автоматизировать процесс укладки асфальтобетона.Фото: Олег ФИЛОНОК

СКАЗАНО

«Для нас каждый выигранный контракт, даже небольшой - это новый опыт и укрепление деловой репутации, потому что стараемся выполнять обязательства в требуемые сроки и с высоким качеством».

Иван ЗДОРНИКОВ, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».