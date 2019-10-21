«Помогите, пропал ребенок»: Этой осенью в Мурманской области все чаще убегают дети

Этой осенью в Мурманске то и дело исчезают несовершеннолетние, в Интернете что ни день – новая ориентировка на пропавшего ребенка. Убегают и 17-летние, и 9-летние. Только за два октябрьских дня в розыск были объявлены четыре девочки и мальчик. На минувших выходных исчезли сразу пять детей. До и после этого искали еще восемь юных северян.

Все они уходят из разных мест: некоторые из общежития при образовательном учреждении, другие - из детских домов, третьи покидают родной дом. «КП» попыталась разобраться в ситуации и выяснить, что заставляет ребят отправляться в такие опасные путешествия, не сказав ни слова взрослым.

Кто виноват?

Главный детский омбудсмен Кольского края пояснил, что зачастую дети уходят из дома из-за ссор со взрослыми. Особо важной проблемой он считает то, что люди, дающие пристанище такому ребенку, не думают об ответственности.

- Давайте сразу определимся с терминологией. В нашем регионе нет пропавших детей, есть убежавшие, - расставляет все точки над i Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. – Как правило, причиной такого ухода становится конфликт со взрослыми либо в семье, либо в центре временного пребывания или в детском доме. Но здесь возникает вопрос: какие последствия ждут людей, приютивших сбежавшего ребенка у себя и не сообщивших об этом родителям? Увы, закон не предусматривает ответственности за такое доброхотство.

О том, что нужны поправки в законодательство, касающиеся этой стороны проблемы, Борис Семенович озвучил на съезде омбудсменов у Уполномоченного по правам ребенка России. Правда, внести такие корректировки – задача не из легких.

- Дорога из школы должна, наконец, стать по-настоящему безопасной. Пока наши дети ходят по улицам городов с фонариками, исчезнуть из-под надзора взрослых или попасть в беду проще простого, - отметил Борис Коган.

Тем не менее, в большинстве случаев ребята возвращаются домой сами и долго их искать не приходится. Вопрос лишь в том, хочется ли им обратно.

- Родители обычно к нам обращаются сразу, не медлят. А социальные учреждения ждут несколько суток и только потом просят о помощи. Как правило, дети долго гулять не будут и возвращаются сами. Это происходит в более 50% случаев, - поясняет координатор поисково-спасательного отряда «МурманСпас» Ольга Кононенко. - Они не любят, когда в Интернете появляются ориентировки, что их ищут. И если ребенок осознал, что за него переживают и волнуются, то он, скорее всего, вернется к родным.

Бывает, что дети сами возвращаются домой. Фото: pixabay.com

Это сладкое слово - свобода

Все дети убегают по разным причинам, но ребята, живущие в детских домах, чаще всего хотят одного – независимости. Хоть в центрах социальной помощи и пытаются создать все условия для комфортного проживания, подростки все равно рвутся на свободу.

- К нам поступают дети, которые уже привыкли сбегать, бродяжничать, заниматься незаконной деятельностью. С ними работают педагоги, психологи, мы присматриваем за ребятами круглосуточно, но это не всегда помогает, ведь они хотят на свободу. Чаще всего уходят те, кому 15-16 лет. Мы не можем отслеживать их звонки, решеток не ставим. Поэтому случаются побеги. В этом случае мы сразу подключаем полицию и также сами разыскиваем убежавших, - рассказывает директор мурмашинского центра помощи детям «Журавушка» Галина Мальцева.

По ее словам, сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, хочется просто проводить свободное время с друзьями, иметь карманные деньги и не ходить на учебу.

Дети могут убегать, чтобы не идти на учебу и свободно провести время. Фото: МурманСпас

В Мурманском индустриальном колледже, из общежития которого в последнее время стали часто уходить подростки, «КП» пояснили, почему дети систематически покидают место, где им стараются дать все лучшее для будущего.

- В колледже сейчас обучается 89 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 70 учеников находятся на полном государственном обеспечении. Из них 25 проживает в общежитии колледжа. Эти учащиеся прибыли к нам из организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из центров помощи детям, из коррекционных школ - интернатов. Среди них есть ребята с интеллектуальными нарушениями, диагнозами, - рассказывает начальник по воспитательной и социальной работе Наталья Михеева, - В любом детском доме Мурманской области нет столько детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, сколько учатся сейчас у нас. Некоторые из них уже привыкли систематически уходить, бродяжничать. С каждым ребенком, находящимся в группе риска, мы индивидуально работаем. В первую очередь у таких ребят проблема с социализацией, свою сознательную жизнь они прожили в государственных учреждениях. Они социально не адаптированы для проживания в общежитии. У нас есть и воспитатели, и психологи, и социальные педагоги, но их не хватает на всех.

Наша собеседница поясняет, что дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, должны быть под крылом социальных организаций, где о них смогут заботится на постоянной основе.

- Администрация колледжа делает все возможное для благополучия детей, но у нас все-таки образовательное учреждение, поэтому мы не можем контролировать студентов круглосуточно, не можем закрыть в общежитии и ограничивать их свободу. Поэтому ребятам-сиротам и оставшимся без попечения родителей нужно находиться хотя бы до совершеннолетия под присмотром, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но, пока что с их периодическими уходами приходится бороться нам, - делится Наталья Михеева.

Начальник по воспитательной и соцработе Наталья Михеева: "Мы не в праве ограничивать свободу наших студентов". Фото: pixabay.com

Главное - поддержка

В Следственном управлении по Мурманской области занимаются профилактикой детских побегов.

- Мы постоянно проводим разъяснительную работу с сотрудниками образовательных организаций, беседуем с родителями учеников. Большое внимание уделяем ранней профессиональной ориентации, что помогает уменьшить безнадзорность и подростковую преступность. Разговариваем с детьми по вопросам алкоголизма и наркомании, формируем у них правовую культуру, пропагандируем нравственные ценности и здоровый образ жизни, - сообщает Татьяна Ковалева, старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области.

Но, как мы видим, не смотря на все усилия правоохранительных органов, это не всегда помогает.

Специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в Мурманске поведали «КП», что для ребенка является очень важным получать поддержку и заботу от своей семьи, тогда у детей будет гораздо меньше причин внезапно покидать родной дом.

- Наказывать детей, когда они уходят из дома – бесполезно. Лучше всего родителям сказать о своих чувствах ребенку. Нужно объяснить, что за него волновались, что он нужен и его любят, - рассказывает психолог Светлана Забиран, - Если родители оказывают давление, часто конфликтуют с ребенком или вовсе его игнорируют, то ни к чему хорошему это не приведет. Дети, особенно те, что помладше, могут заиграться, а потом просто боятся прийти домой, думая, что их накажут. Иногда своими побегами они привлекают к себе внимание, так как чувствуют одиночество. Причин бывает много, все очень индивидуально.

Нет смысла ругать детей за то, что они уходят. Все что им нужно - поддержка и забота. Фото: https://pixabay.com.

Светлана Забиран также отметила, что если ребенку не нравятся ориентировки в сети или они пугают их, то родители должны объяснить своему чаду, что такая мера просто необходима.

- Взрослые должны донести до ребенка, что такие объявления о розыске в Интернете помогают быстрее его найти, ведь за него очень переживают, - говорит она.

Другой специалист Центра психологической помощи пояснила, что в школьных проблемах нужно вступать на сторону ребенка, ведь отсутствие поддержки в этой сфере может также стать для него причиной ухода.

- В конфликте ребенка с учителем, родитель зачастую принимает сторону педагога, а своего сына или дочь начинают публично ругать и отчитывать. «Ребенок чувствует, что у него нет поддержки, и будет искать ее в другом месте», - объясняет психолог Ольга Корнова.

Таким образом, мы можем видеть, что дети уходят из дома по совершенно разным причинам – из-за ссор, конфликтов, желания привлечь внимание или по привычке бродяжничать. Но если с ранних лет каждый ребенок будет окружен заботой, любовью и поддержкой – детских побегов станет гораздо меньше.

Куда звонить?

Если вы можете помочь с поисками убежавших детей или сами разыскиваете ребенка, позвоните по телефонам:

- В полицию: 02, 102

- На горячую круглосуточную линию «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

- На горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52