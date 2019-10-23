Движок на ходу восстановит

В Кольском транспортном колледже началось профессиональное обучение людей старшего возраста по программе WorldSkills Russia, разработанной по заказу Министерства труда. Слушатели получат одну из самых популярных профессий страны - слесарь по ремонту автомобилей.

- Сейчас у многих есть машины. И людям хочется не только ездить на них, но и разбираться в устройстве. Если что-то сломается, то суметь починить, - рассказывает сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, мастер производственного обучения колледжа, Александр Масленников. – Знаете, иногда женщины даже быстрее справляются с задачами. Хотя все стараются.

Занятия будут длиться 144 академических часа. Финал обучения – шестичасовой практический экзамен и получение свидетельства об обучении по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». Кроме того, выпускники получат международный скиллс-паспорт - документ, уважаемый российскими работодателями. Специально для экзамена эксперты профессионально ломают машины. Например, вносят неисправности и в тормозную систему, и в коробку передач, и в другие блоки. Их надо будет устранить, не забывая про технику безопасности. Баллы могут снять даже за то, что не убрал за собой рабочее место.

Но слушатели трудностей не боятся. Перед началом многие признались в том, что никогда так близко не видели движок.

- У меня водительский стаж с 1989 года, - рассказывает один из слушателей Александр Гребенчук. - Я, конечно, и раньше чинил машины, но советские. Сейчас все приходится осваивать с азов.

Его соседка по парте Наталья Моисеева только недавно купила машину и хочет не только ездить, но и знать, что внутри. Как и Татьяна Петухова, педагог Кольского колледжа.

- У меня тоже есть свой автомобиль, - говорит Татьяна. Знаю многое, но куда мне до нынешней техники. Знания пригодятся и для работы: преподаю охрану труда - будет полезно восполнить некоторые пробелы. Например, по электрике.

В программе обучения изучение двигателя, подвески, микропроцессорных систем управления. Преподаватели грамотно совмещают теорию, и практику. Даже дамы не боятся за маникюр, когда лезут под капот – в цеху мастерских чище, чем дома на кухне.

- Благодаря вступлению колледжа в движение WorldSkills, - рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе Кольского транспортного колледжа Татьяна Масленникова, - поднялся рейтинг организации, к нам приходит все больше желающих учиться. Обновилась материально-техническая база, закуплено современное оборудование, отремонтированы мастерские. Надеемся, что уже 7 ноября запустим вторую группу слушателей-предпенсинеров. Ко всем у нас индивидуальный подход. Ведь слушатели – люди рабочие, не все успевают прийти по вечерам на занятия, кому-то удобнее днем. Идем на встречу. Очень приятно, что у нас такие активные слушатели! Ведь на Крайнем Севере предпенсионерами женщины становятся раньше. Они еще вполне активные, целеустремленные люди.

КСТАТИ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Для этого надо ввести личные данные, чтобы подтвердить право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

— «Парикмахерское искусство» - Мурманский технологический колледж сервиса

— «Электромонтаж» - Кандалакшский индустриальный колледж

— «Инженерный дизайн CAD» - Мурманский индустриальный колледж

— «Программные решения для бизнеса» - Мурманский колледж экономики и информационных технологий

— «Медицинский и социальный уход» - Мурманский медицинский колледж

— «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» - Мурманский педагогический колледж

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».