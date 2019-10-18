Туризму в Мурманской области дадут новый импульс

Как развивать туризм в Мурманской области? Легкого ответа на этот вопрос нет. Зато есть понимание, что делать это надо. Не случайно губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в туризме видят не простое развлечение для приезжих, а серьезную отрасль экономики.

Новый уровень

Дать новых сил этому направлению можно лишь тогда, когда идет качественное сотрудничество и серьезные инвестиции. Причем речь часто не о большом денежном потоке, а стабильном. Также важно, чтобы этим направлением занимались профессионалы, за плечами у которых серьезные успешные проекты. И такие будут работать в Мурманской области. В Москве состоялось подписание соглашение о сотрудничестве между правительством региона и «Норникелем» в лице Андрея Чибиса и президента компании Владимира Потанина. Оно нацелено на развитие Заполярья, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности.

Сообща стороны намерены работать над улучшением качества жизни в городах деятельности горно-металлургической компании, а также над реализацией социальных проектов и программ в интересах всех северян.

Поддержку в городах, где работает компания, очень ждут. - Город и Кольская ГМК, «Норникель» взаимодействовали всегда достаточно эффективно, - рассказывает Виктор Садчиков, глава администрации Мончегорска. - Поддержка наших инициатив была полной, да и сама компания часто предлагает интересные для жителей проекты. Но подписанное соглашение выводит наше сотрудничество на новый качественный уровень, придает ему еще более системный характер. Для Мончегорска, Никеля, Заполярного это, безусловно, импульс в развитии. Появляются дополнительные возможности для инвестиций в социальную сферу, в совершенствование городской инфраструктуры. Все это, в конечном счете, улучшение качества жизни горожан.

Регион возможностей

Сотрудничество власти и крупного бизнеса позволит повысить эффективность собственных программ «Норникеля», которые соответствуют самым высоким социальным стандартам, разрабатываются в соответствии с принципами социальной ответственности и ориентированы на оптимизацию и модернизацию производства, на улучшение экологической ситуации в регионе. В фокусе партнерства также находится создание благоприятных условий для диверсификации экономики и развития новых бизнес-направлений. С этой целью администрация Мурманской области и «Норникель» планируют реализовать совместные проекты в области развития сферы образования, направленные на подготовку научного и кадрового потенциала для обеспечения компании квалифицированными трудовыми ресурсами. Среди новых бизнес-направлений — развитие туристической сферы (включая проект «Норникеля» по созданию масштабной туристической инфраструктуры в регионе) и продвижение социокультурных проектов.

- Мы наметили масштабную программу совместных действий. Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей, в том числе возможностей в приоритетных для нас областях, таких как туризм и образование, — сказал Андрей Чибис.

В компании от сотрудничества видят тоже только плюсы.

- Развитие территорий, на которых мы работаем, — это, несомненно, приоритет компании, а Мурманская область — один из ключевых регионов для «Норникеля». Мы рады, что руководство области слышит представителей бизнеса и готово идти им навстречу. Такое сотрудничество — это залог успешного развития как региона, так и компании. У нас большие планы, которые касаются не только нашего основного бизнеса. Мы верим, что у Мурманской области есть значительный потенциал для развития туризма, и планируем внести свой вклад за счет улучшения экологической обстановки, а также участия в создании масштабной туристической инфраструктуры — отметил в ходе торжественной церемонии подписания президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Всего инвестиции компании в Мурманскую область составят 140 миллиардов рублей.

ДОСЛОВНО

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: - В этом документе заложен серьезный потенциал взаимодействия области и компании. Для Мурманской области это соглашение в первую очередь – очень важный элемент финансовой и экономической устойчивости. Ведь «Норникель», являясь одним из крупнейших в регионе работодателей и налогоплательщиков, всегда выполняет взятые на себя обязательства. А учитывая, какую серьезную модернизацию проводит сейчас Кольская ГМК, можно говорить о серьезных перспективах развития производства. Надеюсь, что наше сотрудничество поможет справиться, в том числе, с одной из главных проблем Мурманской области – оттоком населения.