«В гости к чахкли»: В Ковдоре энтузиасты проложили экологическую тропу

- Знакомьтесь! Эта бриория фремонта – один из видов лишайника, который в многих регионах России, в частности Московской, Тульской и Тверской областях, занесен в Красную книгу. У нас, на Кольском полуострове, она в основном обитает здесь, в Ковдорском районе, - начинает экскурсию знаменитый в Ковдоре турист и большой энтузиазм Ольга Зенкина. – По словам экологов, эти лишайники живет только в тех местах, где воздух чистый, и соответственно погибают при неблагоприятной экологической обстановке.

Ольга Зенкина готова бесконечно рассказывать о природе Ковдорского района.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Ольга Зенкина – турист с 40-летним стажем, который обожает природу, а мысль о том, что современные люди оторваны от нее, не дает ей покоя. Вот и многие ковдорчане с удовольствием прогулялись бы по окрестным местам, да страх заблудиться или встретить медведя, удерживает их в городской черте. Год назад Ольга на общественных началах стала водить походы выходного дня. Так и родилась идея создать экологическую тропу, по которой ковдорачне могли бы самостоятельно гулять со своими детьми.

Разведка маршрута

- В первый поход прошлой весной я собрала знакомых и просто желающих прогуляться по лону природы. Мы решили полюбоваться каньоном у Рябиновой горы и открыли артефакт известный теперь как «Голова воина», - вспоминает Ольга Зенкина. – А поскольку путь туда трудный и неблизкий, мы решили устраивать в походы в лес недалеко от горнолыжного комплекса «Варс» и обнаружили красивейшие каньоны, речку Федорищенку с ее увлекательными переправами.

Лишайник бриория фремонта во многих регионах России занесен в Красную книгу.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Правда, турист-энтузиаст быстро поняла, что весь город сводить в лес ей не под силу и решила сделать экотропу, по которой ковдорчане могли бы ходить сами вместе с детьми, местами для кострищ, чтобы от спонтанных лес не пострадал, и мостик для переправы через речку с сухими ногами.

- Год мы потратили на то, чтобы разметить маршрут. Вместе с другими туристами искали интересные места, спуски, красивые каньоны и восхитительные рощи, смотровые площадки с незабываемыми видами. Только сейчас я четко понимаю, где будет проходить маршрут протяженностью в 5 километров. Большинство тропинок уже натоптано, и можно быть уверенным, что встав на них, люди не собьются, - рассказывает Ольга Зенкина.

Пока экотропа размечена такими вот необычными камешками.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Кстати, в одном из таких походов-разведок школьники придумали и сразу два названия для экотропы «В гости к чахкли» или «Тропа энтузиастов».

На стадии обустройства

А пока тропа «В гости к чахкли» в стадии обустройства. Впереди у энтузиаста и ее соратника много работы. Например, в начале маршрута появится входная арка.

- Нам предлагали сделать некий арт-объект из досок. Но я хочу, чтобы на этой тропе не было ничего инородного, - делится планами Ольга Александровна. – Километрах в 30 отсюда с нашла спиленную сосну с ветвями потрясающей красоты – не знаю, кто погубил дерево. Мы ее привезем сюда и из веток сделаем арку.

Лишайник бриория фремонта во многих регионах России занесен в Красную книгу.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Предстоит общественникам еще поработать и над разметкой экотропы. Пока в качестве ориентирован использован кварц, привязанный к деревьям на бечевку. Такую идею Ольге Зенкиной подали столичные гости из «Академии приключений». Но летом все должно поменяться. Ведь учитель труда местной школы №2 объявил среди учеников конкурс по изготовлению разметочных знаков в экотематике. Интересно, что получится у школьников к весне.

- На данный момент есть образованная стихийно смотровая площадка с кострищем и поваленными деревьями в качестве скамеек. Оттуда видно сальные тундры и самая высокую вершину в Ковдоре Вайнотунтури, - продолжает экскурсию лесной гид. – Также этим летом соорудили небольшой красивый сейд. В Ковдорском районе их довольно много, но до них не так просто добраться. А рассказывать об этих священных объектах и приданиях связанных с ними лучше на живом примере.

Кроме того, на экотропе пока нет информационных стендов. Ольга собирает материал для них, но вопрос с финансированием не решен. Более того, энтузиаст честно признается, что не верит в их просветительскую силу – мол, воспользуются ими единицы и, если не обратить внимание человека на какой-нибудь интересный экземпляр местной фауны, то он удивится, а так сам искать не будет.

Несмотря на протяженность и извилистость маршрута, Ольга Зенкина уверена, что преодолеть его сможет каждый. По крайней мере, пятилетние дети и 72-летние женщины это уже точно сделали. Не за пару часов, конечно, а за целый день, но факт остается фактом. Тем более, что места для привалов уже есть.

В общем, вперед в Ковдор за здоровой энергетикой, свежим воздухом и приятными эмоциями. Координаты тропы можно взять у Ольги Зенкиной.