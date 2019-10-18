Красавицы и бодибогини: Секреты участниц конкурса «Комсомолки» на самую красивую фигуру

Они - пример для подражания. Победительницы конкурса «КП» «Бодибогиня» успевают и работать, и тренироваться, и уделять внимание близким. Как у них это получается, красавицы рассказали специально для наших читателей.

Днем - госслужба, вечером - зал

Ксения Иванова по итогам зрительского голосования заняла первое место в нашем виртуальном соревновании.

- В спорте я уже лет восемь, - рассказывает наша победительница. – Вообще не понимаю, как это случилось, ведь в детстве у меня всегда было освобождение от физкультуры из-за сколиоза. Когда оно заканчивалось, я со слезами шла на занятия. А потом в 25 лет пришла в зал с сестрой мужа. Она забросила, а я продолжила ходить. Начала заниматься с тренером, стала еще интереснее. Отучилась на курсах, устроилась в спортклуб инструктором тренажерного зала.

Для Ксении это не основная работа – днем она трудится на госслужбе. А вот потом бежит в зал. Зовет с собой коллег: вредно целый день за компьютером и бумагами сидеть, надо двигаться. Но пока особого желания не видит.

- Часто вижу, что девушки боятся перекачаться или что на них будут смотреть или смеяться. По своему опыту могу сказать, что надо ставить цель, ориентироваться на себя и не думать, что скажут другие. Я все качаю плечи, а они до сих пор не выросли.

Ксения участвует в соревнованиях по бодифитнесу, хотя сложно поверить, что это так. Рост спортсменки 155 сантиметров, вес – 49 килограммов. Для выступления она доводит его до уровня в 42 килограмма. По фотографиям с соревнования знакомые даже не узнают северянку: на них рельефные мышцы и яркий макияж. В жизни же Ксения красится скромнее, а в одежде выглядит хрупкой Дюймовочкой.

- Держать постоянно форму, как для чемпионатов, вредно для здоровья. Меняется гормональный фон, это сказывается даже на близких – легко сорваться на них. Поэтому я думаю, что выступать часто нельзя, - рассказывает спортсменка. – Мне иногда сложно себя заставить пойти в зал, особенно в полярную ночь после основной работы. Да и времени у меня не так много: могу тренироваться или в 7 утра, или в 9 вечера. Выбираю второй вариант, чтобы поспать. Еще сложно готовиться и сидеть на определенной диете. В последний раз я постоянно ходила голодная, думала, что бы мне съесть, чтобы наесться. В диету входит много белков, но когда каждый день тренируешься часа по два, сжигаешь много энергии. Но могу между соревнованиями и шоколадку съесть, если очень хочется. Ведь запретный плод сладок, если совсем все себе запрещать, 100% потом сорвешься. Но в целом быть на диете – большое испытание. Даже в кафе не сходить. Со своей едой нельзя, а в заведении не могут приготовить мясо без соли или просто сварить яйца.

Ксению очень поддерживает муж. Он ходит с ней в зал, хотя не ради подготовки к соревнованиям, а чтобы привести себя в форму. Мама не всегда поддерживает дочку, иногда ворчит, мол, ты и так стройная. Но искренне радуется всем победам Ксюши, в том числе и в конкурсе «КП». Поддержка семьи радует девушку.

- Не всех девочек поддерживают мужья. Есть ревнивые, которым не нравится, что жена выходит на сцену в купальнике, - говорит Ксения.

У бодибилдинга есть свои особенности, которые стоит знать тем, кто хочет им заниматься. Так, надо не давать себе слабину: любое послабление сразу скажется на фигуре. Надо тренировать силу воли. Быть готовым к критике со стороны членов жюри конкурсов. Тренировки, питание, массажи – все это требует вложений. Например, новый купальник для выступления может стоить около 30 тысяч рублей.

- Но в любом случае надо заниматься спортом даже просто для себя! Это и полезно, и здорово, - уверена Ксения.

Вот это сила воли!

Второе место в «Бодибогиня» заняла Екатерина Елина. По образованию она экономист, но сейчас по зову души и сердца работает персональным тренером. В железном спорте северянка уже более 6 лет. Тренируется 3-4 раза в неделю и помогает заботиться о красоте тела другим.

Екатерина ЕлинаФото: Мария ПАШЕНКОВА

- Почему я выбрала бодибилдинг? Первое и самое главное то, что только силовые нагрузки дают возможность слепить тело таким, каким вы мечтаете его видеть. Этот метод обретения красивой фигуры далеко не самый простой, но зато самый эффективный. В зале себя можно лепить, строить, создавать. Ни одно групповое занятие, ни одна беговая дорожка на это не способны, - рассказывает Екатерина. - Всегда наступает момент, когда идти на тренировку совсем не хочется. Но я бы не советовала пропускать тренировки новичкам, которые формируют базу. Для опытных же спортсменов отдых 1-2 дня могут оказаться очень полезными. Конечно, без эмоциональных сил тренировка пройдет менее эффективно, но, как говориться, аппетит приходит во время еды, и в конце тренировки вы уже будете бодры и горды, что смогли побороть лень.

По словам спортсменки, важно понять, что быстрых результатов не бывает. Поэтому если через месяц не появились кубики пресса, бросать зал не надо. - Бодибилбинг - это сложный спорт. Если вы не готовы пахать, то он точно не для вас, - говорит Екатерина.

От лыж до железа

Третье место в нашем конкурсе заняла Юлия Файзулина, инженер по защите информации в УМВД России по Мурманской области. Активно спортом она начала заниматься с 5 класса. Сначала выступала за школу на лыжных гонках, потом пришло время биатлона. Когда начались проблемы со зрением, подошел бег.

Юлия ФайзулинаФото: Мария ПАШЕНКОВА

- Потом я познакомилась с президентом федерации пауэрлифтинга Андреем Родичевым, и он предложил выступить. Но для этого надо было похудеть на категорию ниже, и я отказалась. А потом спустя время подумала, а почему и нет, у меня стало получаться много приседать, и я решила попробовать. Подготовилась к соревнованиям, но так переволновалась, что словила «баранку» на первых же соревнованиях (это когда все 3 попытки не зачтены). Но решила, что буду пробовать дальше. Так я уже четыре года выступаю, не пропуская сезонов, ровно два раза в год, - рассказывает Юлия. - Настроения может и не быть, сил тоже, но я всегда иду на тренировку, даже когда болею, но сейчас иногда даю себе отлежаться пару дней, стала себя чуть беречь.

Для девушки самое сложно в спорте - это начать и перетерпеть период, когда все болит, когда устаешь и ничего не хочется, кроме как спать и есть.

- И это касается не только пауэрлифтинга, а вообще всего спорта. Легкого, мне кажется, там вообще ничего нет, - уверена Юлия.

Благодарим за поддержку конкурса «Бодибогиня» наших партнеров и спонсоров: ювелирный салон «SVERKAY», студию доступной депиляции « SAHAR&VOSK», спортивный клуб «SKY Фитнес», федеральную сеть спортивного питания «BODY-PIT.RU», студию красоты «Эрмана».