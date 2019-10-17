Мурманская область - в аутсайдера по строительству жилья

На этой неделе прошло заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в нем принял глава Мурманской области Андрей Чибис. Дмитрию Медведеву он рассказал о проблемах строительства в регионе.

Заветные шесть процентов

- У нас фактически отсутствует жилищное строительство. Из 211 домов в стройке - 210 индивидуальных и один дом многоквартирный, и то ведомственной принадлежности, - пояснил губернатор.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин отметил, что Заполярье находится в аутсайдерах по программе материальной поддержки семей с детьми через льготную ипотечную ставку. Андрей Чибис подтвердил, что в регионе выдан только один такой кредит.

- Несмотря на то, что мы считаем этот механизм правильным. Если распространить его на приобретение жилья на вторичном рынке, то многие семьи в Мурманской области смогут уже быстро реализовать свое право. Но, конечно, главную задачу для себя мы видим все-таки в развитии жилищного строительства в точках экономического роста, прежде всего в Мурманске, - уточнил губернатор.

Если такое предложение найдет отклик в правительстве, то северяне с двумя детьми смогут брать «вторичку» под 6% ипотеки.

Строят лишь частные дома

Летом Андрей Чибис уже критиковал темпы строительства жилых домов и говорил, что закинул удочки крупным компаниям, чтобы они пришли и возвели многоэтажки. А пока ситуация выглядит, мягко говоря, не утешительно. Агентство «РИА Рейтинг» по данным Росстата составило рейтинг регионов по вводу жилья в эксплуатацию с июля 2018 года по июнь 2019-го.

- Наибольший объем жилья в пересчете на одного жителя за последний год введен в Ленинградской и Московской областях – соответственно 1,221 и 1,111 кв. м на человека. В число лидеров также входят Тюменская, Калининградская, Ульяновская, Белгородская и Липецкая области, Краснодарский край, где было введено более 0,8 кв. м жилья на человека, - приводит данные статистики агентство. – Меньше всего жилья в этот период введено в Чукотском АО (0,024 кв. м жилья на человека) и Магаданской области (0,025 кв. м жилья на человека). Еще в двух регионах – Камчатском крае и Мурманской области - было введено менее 0,1 кв. м жилья на человека.

Собственно говоря, такой показатель не удивителен: в Заполярье если и появляется башенный кран, то ради очередного торгово-развлекательного центра. Один из последних - огромная двухэтажная «Плазма» площадью 20 тысяч квадратных метров с магазинами, интерактивным парком и зоной фудкорта. И это только первая очередь. А впереди строительство такого же здания по соседству, в котором разместятся известная сеть строительных гипермаркетов, аквапарк и гостиничный комплекс. Для сравнения: обычная жилая девятиэтажка в Мурманске – это около 3,4 тысячи квадратных метров общей площади.

Мурманскстат браво рапортует, что в 2018 году в регионе построили 242 жилых здания общей площадью 56 849 квадратных метров. Правда, есть одно «но». Львиная их часть (240 объектов, или 33 576 квадратных метров) – это частные дома, которые северяне построили сами. И только - многоквартирные. Что-то подсказывает: статистика 2019 года будет не более оптимистичной.

Возможно, что-то изменится в следующем, 2020-м. Не зря же Андрей Чибис переманил на Крайний Север министром строительства Оксану Астахову, которая, будучи руководителем Фонда капремонта Калининградской области, сделала из непрезентабельных «хрущевок» настоящую конфетку.