Борис Коган: «Единственный способ оградить детей от фильмов 18+ - штрафовать руководителей кинотеатров!»

На этих выходных губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил сходить в кино и был неприятно удивлен. Нет, не лентой. А тем, что в зале были несовершеннолетние.

- Не буду говорить название фильма, который я решил посмотреть, но могу заверить, что он предназначен для зрителей старше 18 лет. Правда, несмотря на это, в зал передо мной спокойно проходили подростки. На мой вопрос, почему пускают детей, сотрудники кинотеатра ответили, что это решение родителей детей, - возмутился Андрей Владимирович. – Но это же неправильно! Что за легкое отношение к соблюдению законов?

И потребовал разобраться в ситуации.

Паспорт, пожалуйста

На взгляд простого обывателя, поверхностно владеющего информацией, вроде как все правильно: разрешение от родителей есть – вход свободен. Но оказывается, не все так просто.

- Действительно, с разрешения родителей дети могут посещать картины с маркировкой выше их настоящего возраста. Однако это правило не распространяется на категорию 18+. На просмотр таких фильмов допускаются исключительно совершеннолетние зрители, - объясняет заместитель генерального директора по кинопрокату кинотеатра «Мурманск» Оксана Калинина.

Правда, пока кассирам и контролерам при входе в зал приходится определять возраст зрителей на глаз. Так, например, подростки, выглядящие старше своих лет, вполне могут проскользнуть на показ для взрослых. Однако эта лазейка теперь прикрыта на федеральном уровне. Согласно новому закону от 01.05.2019 № 93-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», с 23 октября кассиры и контролеры в кинотеатрах вправе потребовать у потенциального зрителя паспорт, если сомневаются, что его возраст соответствует категории фильма.

Наказывать рублем

- Озабоченность главы региона небезосновательна. Такое попустительское отношение со стороны персонала кинотеатра продиктовано исключительно погоней за прибылью. Разумеется, с такой позицией надо бороться, - уверен Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Борис Коган. – Единственный способ пресечь эту тенденцию – привлекать к административной ответственности руководителей кинотеатров.

Кстати, к детскому омбудсмену до сей поры сигналы из кинотеатров не поступали. Были обращения по поводу того, что родители в ночное время вместе с детьми посещают рестораны и даже клубы. Но после запросов Бориса Семеновича такую практику руководство увеселительных заведений прекратило.

- Конечно, сейчас по этой ситуации мобилизуются все. Я тоже с общественниками проведу несколько рейдов. Однако проявить активную гражданскую позицию может и рядовой мурманчанин. Заметив, что на фильм 18+ пустили детей, каждый может сообщить об этом на любую «горячую линию» или по телефону доверия. Понятно, что тут же никто не прибежит выдергивать ребенка из зала, но к кинотеатру, пустившего юного зрителя на взрослую картину, будет проявлено особое внимание, - отмечает Борис Коган.

В общем, забота о психологическом здоровье детей в наших руках.