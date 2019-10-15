Новым составом на льду и в руководстве: Клуб «Мурман» готов ворваться в новый сезон

Новый тренер, новый состав, новый сезон - это все про хоккейный клуб «Мурман». Сегодня спортсмены уехали в Хапаранду, где их ждут учебно-тренировочный сбор и международный турнир по хоккею с мячом. Перед поездкой в Мурманском морском торговом порту прошла традиционная встреча клуба с журналистами, где северяне рассказали, на что делают ставку в новом сезоне льда и шайб, с каким настроением смотрят вперед и чем удивят болельщиков.

Выше ожидаемого

- Вчера был рекорд, сегодня норма, - говорит президент клуба и генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько.

Эти слова – про участие «Мурмана» в Суперлиге. Дебют северян состоялся в прошлом году. Положа руку на сердце, больших побед от них не ждали: все-таки новичкам надо освоиться, понять тактику старожилов. Но оптимизм был, и не зря! «Мурман» закончил переход в Высший дивизион позицией на 11-м месте. Поэтому в этот раз надо ставить планку еще выше.

- В этом году благодаря помощи попечительского совета ХК «Мурман», одним из основных партнеров которого является АО «Мурманский морской торговый порт», а также администрации города и области, удалось провести предсезонные сборы на площадке санатория «Фламинго» в Геленджике. Я считаю, что это дополнительный шаг к хорошей подготовке. Хочу поблагодарить наших спонсоров, которые поддерживают нас, дают возможность ребятам готовиться, - сообщил Александр Масько.

В команду пришли восемь новых игроков, в том числе и из состава команд - участниц Суперлиги: вратари Александр Дубровский и Антон Ахмеров, полузащитники Петр Захаров, Дмитрий Осокин, Даниил Тюкавин, нападающий Артем Фероян, защитники Максим Семенов и Максим Матвеев.

- В Мурманске команда новая, поэтому с большими амбициями. Руководство ставит серьезные задачи не только на этот сезон. Для меня перейти в «Мурман» - хороший курс на будущее. В Суперлиге конкуренция серьезная, средних команд очень много: с 6 по 11 места разницы нет. Будем стараться занять место повыше, - надеется полузащитник Петр Захаров.

Таким составом клуб еще не играл, старым игрокам надо привыкнуть к новому плечу рядом с собой на катке. Но все лето спортсмены тренировались и уже знают товарищей.

В состав клуба вошли восемь новых игроков.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Серьезное испытание

В преддверии нового сезона команда прошла серьезную подготовку - выступила на первом этапе Кубка России. Конечно, не обошлось без травм. Однако хоккеисты смотрят на них не как на препятствия, а как на проверку перед чемпионатом России по хоккею с мячом. К его началу все планируют восстановиться. И поберечь себя на играх и тренировках. Правда, с оговоркой, что на льду все равно придется выкладываться.

- Уверена, что у команды и тренерского штаба амбициозные задачи. Наша главная задача – создать условия, чтобы жизнеспособность клуба была на должном уровне. Мы стабильно финансируем команду – практически 50% бюджета. В 2020 год мы входим уверенностью, ведь нужная сумма уже заложена. Также надеемся, что планы по обновлению инфраструктуры будут воплощены в жизнь. Дело это непростое, но поэтапно мы идем к тому, чтобы у клуба появилась собственная база, - пояснила председатель комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова.

- Спасибо за поддержку. Без нее сложно выстраивать схему. На сегодняшний день у нас есть практически все, чтобы двигаться вперед и развиваться, - поблагодарил директор клуба Сергей Чернецкий.

Адреналин и лед

В тренерском штабе тоже изменения, ведь не только удача должна направлять «солдат» ледовых побоищ, но и мудрый полководец. Главным тренером в этом году стал Александр Кротов, а Сергей Чернецкий продолжит работу как директор и сконцентрируется на организационных вопросах и молодежной команде. К слову, на последнюю обращают более чем пристальное внимание. «Молодежку» тренируют с прицелом, что ее выходцы войдут в состав основной команды. Этим летом два игрока уже провели подготовку в составе «Мурмана», и такую практику будут продолжать. Главным тренером молодежной команды стал мастер спорта международного уровня Борис Удодов, старшим тренером – мастер спорта Владимир Лещенко. Ребят уже вывели на лед и подготовили для них программу тренировок.

Перед новым сезон прошла традиционная пресс-конференция клуба.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Из более 50 видов спорта, которые развиваются в городе, игры вашей команды остаются одним из самых зрелищных мероприятий. Мы никогда никого специально не приглашаем, мурманчане идут смотреть сами. Очень хочется, чтобы так и оставалось, - обратилась к хоккеистам Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманска. – Мы продолжаем уделять большое внимание юным хоккеистам. В этом году для детской сборной по хоккею с мячом в школе олимпийского резерва были профинансированы сборы. Ребята сами выбрали, что они пройдут в Апатитах.

5 ноября «Мурман» в Кемерово встретится с командой «Кузбасс» - это будет первый матч Чемпионата России. А первая домашняя игра состоится уже 30 ноября. Кстати, в этом сезоне гостей стадиона «Строитель», который неизменно принимает команды, приятно удивит и его внешний облик, и начинка. Так, уже запланированы работы над входной группой, а еще будет установлена новая звуковая система.

У спортсменов настрой боевой. Но хочется, чтобы и трибуны ревели – так уровень адреналина выше и шайбы охотнее летят в ворота.