2019-10-15T17:36:08+03:00
Спорт

Новым составом на льду и в руководстве: Клуб «Мурман» готов ворваться в новый сезон

Перед Суперлигой хоккеисты проверят себя в Швеции
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В прошлом сезоне "Мурман" дебютировал в Суперлиге и занял 11 место из 15 возможных. В этом году хоккеисты хотят подняться выше.В прошлом сезоне "Мурман" дебютировал в Суперлиге и занял 11 место из 15 возможных. В этом году хоккеисты хотят подняться выше.
Изменить размер текста:

Новый тренер, новый состав, новый сезон - это все про хоккейный клуб «Мурман». Сегодня спортсмены уехали в Хапаранду, где их ждут учебно-тренировочный сбор и международный турнир по хоккею с мячом. Перед поездкой в Мурманском морском торговом порту прошла традиционная встреча клуба с журналистами, где северяне рассказали, на что делают ставку в новом сезоне льда и шайб, с каким настроением смотрят вперед и чем удивят болельщиков.

Выше ожидаемого

- Вчера был рекорд, сегодня норма, - говорит президент клуба и генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько.

Эти слова – про участие «Мурмана» в Суперлиге. Дебют северян состоялся в прошлом году. Положа руку на сердце, больших побед от них не ждали: все-таки новичкам надо освоиться, понять тактику старожилов. Но оптимизм был, и не зря! «Мурман» закончил переход в Высший дивизион позицией на 11-м месте. Поэтому в этот раз надо ставить планку еще выше.

- В этом году благодаря помощи попечительского совета ХК «Мурман», одним из основных партнеров которого является АО «Мурманский морской торговый порт», а также администрации города и области, удалось провести предсезонные сборы на площадке санатория «Фламинго» в Геленджике. Я считаю, что это дополнительный шаг к хорошей подготовке. Хочу поблагодарить наших спонсоров, которые поддерживают нас, дают возможность ребятам готовиться, - сообщил Александр Масько.

В команду пришли восемь новых игроков, в том числе и из состава команд - участниц Суперлиги: вратари Александр Дубровский и Антон Ахмеров, полузащитники Петр Захаров, Дмитрий Осокин, Даниил Тюкавин, нападающий Артем Фероян, защитники Максим Семенов и Максим Матвеев.

- В Мурманске команда новая, поэтому с большими амбициями. Руководство ставит серьезные задачи не только на этот сезон. Для меня перейти в «Мурман» - хороший курс на будущее. В Суперлиге конкуренция серьезная, средних команд очень много: с 6 по 11 места разницы нет. Будем стараться занять место повыше, - надеется полузащитник Петр Захаров.

Таким составом клуб еще не играл, старым игрокам надо привыкнуть к новому плечу рядом с собой на катке. Но все лето спортсмены тренировались и уже знают товарищей.

В состав клуба вошли восемь новых игроков. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В состав клуба вошли восемь новых игроков.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Серьезное испытание

В преддверии нового сезона команда прошла серьезную подготовку - выступила на первом этапе Кубка России. Конечно, не обошлось без травм. Однако хоккеисты смотрят на них не как на препятствия, а как на проверку перед чемпионатом России по хоккею с мячом. К его началу все планируют восстановиться. И поберечь себя на играх и тренировках. Правда, с оговоркой, что на льду все равно придется выкладываться.

- Уверена, что у команды и тренерского штаба амбициозные задачи. Наша главная задача – создать условия, чтобы жизнеспособность клуба была на должном уровне. Мы стабильно финансируем команду – практически 50% бюджета. В 2020 год мы входим уверенностью, ведь нужная сумма уже заложена. Также надеемся, что планы по обновлению инфраструктуры будут воплощены в жизнь. Дело это непростое, но поэтапно мы идем к тому, чтобы у клуба появилась собственная база, - пояснила председатель комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова.

- Спасибо за поддержку. Без нее сложно выстраивать схему. На сегодняшний день у нас есть практически все, чтобы двигаться вперед и развиваться, - поблагодарил директор клуба Сергей Чернецкий.

Адреналин и лед

В тренерском штабе тоже изменения, ведь не только удача должна направлять «солдат» ледовых побоищ, но и мудрый полководец. Главным тренером в этом году стал Александр Кротов, а Сергей Чернецкий продолжит работу как директор и сконцентрируется на организационных вопросах и молодежной команде. К слову, на последнюю обращают более чем пристальное внимание. «Молодежку» тренируют с прицелом, что ее выходцы войдут в состав основной команды. Этим летом два игрока уже провели подготовку в составе «Мурмана», и такую практику будут продолжать. Главным тренером молодежной команды стал мастер спорта международного уровня Борис Удодов, старшим тренером – мастер спорта Владимир Лещенко. Ребят уже вывели на лед и подготовили для них программу тренировок.

Перед новым сезон прошла традиционная пресс-конференция клуба. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Перед новым сезон прошла традиционная пресс-конференция клуба.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Из более 50 видов спорта, которые развиваются в городе, игры вашей команды остаются одним из самых зрелищных мероприятий. Мы никогда никого специально не приглашаем, мурманчане идут смотреть сами. Очень хочется, чтобы так и оставалось, - обратилась к хоккеистам Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманска. – Мы продолжаем уделять большое внимание юным хоккеистам. В этом году для детской сборной по хоккею с мячом в школе олимпийского резерва были профинансированы сборы. Ребята сами выбрали, что они пройдут в Апатитах.

5 ноября «Мурман» в Кемерово встретится с командой «Кузбасс» - это будет первый матч Чемпионата России. А первая домашняя игра состоится уже 30 ноября. Кстати, в этом сезоне гостей стадиона «Строитель», который неизменно принимает команды, приятно удивит и его внешний облик, и начинка. Так, уже запланированы работы над входной группой, а еще будет установлена новая звуковая система.

У спортсменов настрой боевой. Но хочется, чтобы и трибуны ревели – так уровень адреналина выше и шайбы охотнее летят в ворота.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Качество нашей игры лучше, чем позиция в турнирной таблице»: интервью с главным тренером «КС» Миодрагом Божовичем
Наставник «Крыльев Советов» рассказал на радио «КП-Самара» о прогрессе Соболева, игроках, которые в будущем могут попасть в сборную, и о своей футбольной философии
Новости 24
В Мурманске заливает кипятком жилой пятиэтажный дом
Из-за аварии на электросетях в Мурманске без света остались 40 домов, детский сад и больница
Известный мурманский ультрамарафонец показал, как покорял 120 километров маршрута «Корона Хибин»
В Мурманске начали делать сложные операции на глазах за счет федерального бюджета
В Мурманске в подъезд выкинули клетку с декоративными грызунами
Мурманск вошел в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в ноябрьские праздники
Под Кандалакшей застрелили медведя-дачника
В Апатитах женщина пригласила сожителя в гости к друзьям и обрекла его на смерть
Ксения Собчак сравнила фотографии Андрея Чибиса до выборов и после
В Мурманской области заблудившегося рыбака искали в ледяных полях и с вертолета
Андрей Чибис предложил ввести в Мурманской области ипотеку на вторичное жилье под 6%
В Мурманске пропала 15-летняя девушка
В следующем году на Семеновском озере в Мурманске появится смотровая площадка
Жильцы двухэтажки на улице Зеленой в Мурманске проваливаются в грязь
Прощай, аналоговое ТВ! Мурманская область перешла на "цифру"
В Мурманске отложили выборы главы администрации
Командующий Северным флотом лично проверил готовность авто военных к зиме
Школы Мурманской области перейдут на электронные дневники и учебники
За год в Мурманской области вывезли более 180 тысяч тонн мусора