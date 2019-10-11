Александр Тростянский. Открытый диалог с мастером

Слушая произведения классической музыки (как, впрочем, музыкальные творения любого жанра), иногда осознанно или неосознанно находишься в сговоре, либо в конфликте с собственными мыслями, чувствами и ассоциациями. Музыка - это своеобразный пазл, который собирает воедино образы, ощущения, мгновения, измеряемые музыкальными тактами и фразами партитуры: любопытно, важно, удивительно. На мой взгляд, в этом и состоит ценность музыки, которая интересна и достойна внимания. Она подобна лакмусовой бумажке - будит воображение и сознание, формирует личный взгляд и позволяет оценить услышанное - насколько это возможно в данный момент. Союз мыслей, знаний и чувств рождают живую реакцию на музыку и уникальный опыт восприятия.

1 октября, в Международный День музыки на сцене Карельской Государственной филармонии, совместно с Симфоническим оркестром Республики Карелия, выступил профессор Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, российскийскрипач Александр Борисович Тростянский. В программе музыкантом был исполнен Концерт для скрипки с оркестром Й. Брамса. Торжественный, возвышенный дух музыки Брамса, восхваляющий жизнь и красоту природы, сочетался с «Героической» симфонией Бетховена, прославляющей силу духа человека, исполненную оркестром во втором отделении концерта. Такой «пафосной», в хорошем смысле, атмосферой были пронизаны зал и сцена филармонии в этот день.

В рамках гастролей талантливого скрипача в Петрозаводске, у меня состоялся живой и непосредственный диалог с открытым, ироничным собеседником и музыкантом Александром Тростянским.

Понятие «красивой» музыкальной программы в концерте

- Александр Борисович, в Международный День музыки Вы исполняете концерт для скрипки с оркестром Й. Брамса. Во втором отделении оркестр филармонии представляет «Героическую» симфонию Л. Бетховена. Как Вы думаете, что объединяет эти два произведения? В чем логика в выборе репертуара?

- Могу сказать, что я сам не выбирал данную программу - репертуар был предложен руководством филармонии. В чем здесь логика? На мой взгляд, она довольно проста. Бетховен и Брамс - два столпа классической немецкой музыки. Хоть они и композиторы разных стилей, преемственность чувствуется. Вообще, знаете, бывают программы «красивые», в смысле они красиво смотрятся на афише, объединены суперидеей, а слушать их тяжело. Надеюсь, сегодня вечером этого не случится. Для меня есть такое понятие, как «красивая» программа – т.е. тот репертуар, где связующим звеном в произведениях является не супер-идея, а произведения, которые созвучны, они, если можно так выразиться, «хорошо слушаются рядом» - в одно время и в одном пространстве. Думаю, репертуар исполнения Брамса и Бетховена оценен в таком контексте.

- Существует мнение, что Концерт Брамса, если его сравнивать, к примеру, с Концертом Бруха, достаточно сложен для исполнения. «Концерт Бруха написан «для скрипки», а концерт Брамса – «против скрипки». Согласны ли Вы с этим мнением?

Я слышал такое мнение о скрипичных произведениях Петра Ильича формулировка «против скрипки» более уместна по отношению к авторам или отдельным их сочинениям, когда мало учитывается природа скрипки, как певучего инструмента. Иногда создаётся впечатление, что композитор писал для ударных или вообще не учитывал какую-то специфику инструмента.Произведения Бетховена, Брамса, Чайковского, возможно, не самые скрипичные, и, безусловно, представляют значительную техническую трудность, но не относятся, конечно, к сочинениям «против скрипки» .

«Мы со скрипкой счастливы вместе»

- Александр Борисович, расскажите о своем инструменте. В чем его необычность и уникальность? Насколько я знаю, вы играете на скрипке «без мостика»? ( « мостик» -специальное приспособление, чтобы скрипка держалась комфортно между подбородком и плечом)

- Да, вы правы. Игра на скрипке «без мостика» - это экзотика по нынешним временам. В какой-то момент захотелось поэкспериментировать, услышать новые краски (скрипка звучит совсем иначе без моста!), а ещё тут момент упрямства был: «старики» - великие всё поголовно не пользовались мостом, подумалось - ну-ка, я попробую. Они, правда, подушечки подкладывали под пиджак многие, но я решил - без полумер, только скрипка и я, без посредников, так сказать. И вот эксперимент затянулся. С одной стороны это труднее, меньше стабильности, с другой - иной уровень близости с инструментом. Это захватывает! Если говорить об инструменте, то эта скрипка создана итальянским мастером XVIII века Дж. БатистойГабриэлли, и, мне кажется, что мы счастливы вместе!

До того я 13 лет играл на инструменте, сделанном специально для меня замечательным современным мастером, Сергеем Ноздриным. Но в творчестве периодически хочется попробовать что-то новое, и вот я «пересел» на итальянскую «старушку».

«В первую очередь слушатель приходит в зал за эмоцией»

- Как Вы думаете, для чего слушатель приходит на концерт классической музыки? Ведь такой музыкальный жанр - не является массовым и суперпопулярным направлением у слушателя?

- На мой взгляд, слушатель, в первую очередь, приходит получить эмоцию, некую энергию. «Извращенный профессионал», как правило, приходит послушать фальшивые ноты, меломан приходит сравнить интерпретации. Все относительно, конечно (смеется). Но полагаю, что самая главная причина – все же получение эмоций и ощущений.

«Мой любимый слушатель - открытый к восприятию музыки на сцене»

- Есть ли у Вас любимый слушатель, какой он?

- Открытый. Любимый слушатель - не тот, который «с критическим прищуром» и даже не «с партитурой под мышкой» пришел на концерт. Хотя искушенный зритель - интересен, требователен и ценен. Но слушатель, который пришел на концерт с простой целью послушать красивую музыку, для меня наиболее дорог. Так вышло, что с моим профессиональным опытом проще удивить искушенного слушателя, чем покорить простого. Отчасти это относится и к исполнителям. Есть артисты, для которых главное - сиюминутный выплеск эмоций. Они выходят на сцену, выкладываются на сто процентов и слушатель им за это благодарен. А есть более интеллектуальные, сдержанные - у них своя аудитория.Но, конечно, все должно быть в балансе - и чувство, и эмоция, и разум. Когда зал реагирует на эти стремления - это идеальный концерт и идеальный слушатель.

«Музыканту важно быть открытым к миру»

- В чем Вы видите индивидуальность и уникальность музыканта, как артиста? Есть ли критерии?

- Наш язык - звуки. Поэтому главное - умение переводить чёрные точки и чёрточки партитуры через звуки в образы, эмоции, красочные картины, увлекательные истории. А для этого желательно иметь богатое воображение. Думаю, здесь вопрос в уникальности и самобытности личности музыканта – насколько он открыт миру: природе, людям, отношениям. И самобытность исполнения произведений зависит, на мой взгляд, от того, насколько остро и экспрессивно он воспринимает этот мир. А материал для построения образов в произведениях Брамса и Бетховена можно черпать где угодно, порой не в книгах и на художественных выставках, а из самых, казалось бы, обыденных жизненных ситуаций.

«Кино и классическая музыка- это вполне справедливое сочетание»

- Один из фрагментов «Героической» симфонии Л. Бетховена, режиссер Альфред Хичкок использовал в своем триллере «Психо»: кинорежиссер получил негодующее письмо от одного из кинозрителей, где он назвал такой ход «прямым оскорблением композитора и очень слабой попыткой доказать, что его музыка годится только для лунатиков». Как Вы относитесь к подобным экспериментам в кино, клипах и пр.?

- Хорошо. Если подобная работа выполнена качественно и имеет смысловое оправдание, делает сюжет объемным и дополняет его, то почему бы и нет? Музыка Баха звучит в кинофильме «Солярис» А. Тарковского, к примеру, или в фильме «Молчание ягнят». Если музыка точно описывает атмосферу истории, подчеркивает характер героев, акцентирует внимание на их поведении, кино и классическая музыка - это вполне справедливое сочетание.

Несколько слов о преподавательской деятельности

- Вы преподаете в Московской консерватории более 20 лет. У Вас есть, как у мастера, определенная система обучения студентов?

- Я считаю себя «дистанцированным» педагогом. Есть учителя, которые активно принимают участие в жизни студентов не только в пределах учебного процесса, но и за его пределами. Не думаю, что я из их числа.Я, как преподаватель, делюсь с ними своим опытом. Дальнейшая их судьба - это их самостоятельный выбор и поиск себя. Хотя, безусловно, я до некоторой степени чувствую ответственность за каждого ученика и помогаю им по мере своих сил, желаний и возможностей.

- Александр Борисович, спасибо за диалог! Творческих успехов, побед и невероятных концертов!

Фото: belcantofund.com.

СПРАВКА

Александр Борисович Тростянский (р.1972) — российский скрипач, заслуженный артист России. Профессор Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского.

Родился в 1972 году в семье музыкантов. Его первым учителем был отец — заслуженный работник культуры РФ Б. П. Тростянский. Далее он продолжил своё обучение у профессора Новосибирской государственной консерватории М. Б. Либермана, а затем у профессора Московской государственной консерватории И. В. Бочковой (консерватория и аспирантура).

Является лауреатом международных конкурсов:

1996 — «Centred’Orford» (Орфорд, Канада, I премия)

1997 — «Ф.Шуберт и музыка XX века» (Грац, Австрия, III премия)

1998 — им. П. И. Чайковского (V премия)

Участвовал в фестивалях «Mосковская осень», «Декабрьские вечера С.Рихтера», фестивали Ю.Башмета (Ярославль, Минск), «MusikimMichel»(Hamburg), им. О.Кагана (Kreuth), "Музыка без границ" и других.

Осуществил ряд записей на Радио-1 и Радио «Орфей».

В 2007 году А.Тростянскому было присвоено звание Заслуженный артист России.

Сотрудничает с несколькими программами поддержки молодых дарований: «Новые имена», «Новое передвижничество», Фонд Алишера Усманова.

Проводит мастер-классы во Франции, Великобритании, Италии, Сингапуре, Южной Корее и в городах России.

Среди учеников: Е. Субботин, А. Когун, О. Теплова, Л. Фраёнова, Р. Брем, Д. Новиков, П. Бабинкова, Я. Свистунова. Концертная деятельность:

География выступлений артиста очень обширна: более 70 городов и населенных пунктов России, 25 стран мира. Выступал в Больших залах Московской консерватории и Санкт-Петербургской филармонии, Concert-enCongresgebouwdeDoelen, JurriaanseZaal (Роттердам, Голландия), LinburyStudioTheater, CoventGarden (Лондон), Goetheanum (Dornach, Switzerland), KravisPerformingArtsCenter (WestPalmBeach), SchoenbergHall (Лос-Анжелес), HerbstTheatre (Сан-Франциско), WeillHallatCarnegieHall (Нью-Йорк).

Участвовал в фестивалях «Mосковская осень», «Декабрьские вечера», «MusikimMichel» (Hamburg), им. О. Кагана (Kreuth) и других. В репертуаре скрипача более 20 концертов для скрипки с оркестром, большое количество камерной музыки, произведений композиторов XX в., некоторые из которых ему посвящены.