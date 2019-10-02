2019-10-02T16:35:48+03:00
Общество

Не думай о Yota

Yota запускает новую рекламную кампанию
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2 октября, Мурманск. Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota», цель которой – рассказать людям, что с оператором можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов.

«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное - не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звездочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», - комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышева.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Концепция рекламных роликов - цикличная анимация надписи “Не думай о Yota”. Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года.

Состав творческой группы:

Yota:

Анна Чернышева - диджитал-менеджер

Алина Репкина - медиа-менеджер

Елена Толбузова - бренд-менеджер

Александра Гасанова - менеджер по спецпроектам

Иван Смелянский - руководитель группы маркетинга

Sensitive Brands:

Денис Мосин — дизайн директор

Светлана Кучеренко — креативный директор

Евгения Балабанова — арт-директор

Дарья Лукашенко — аккаунт менеджер

Илья Рудерман и Юрий Остроменцкий — шрифтовые дизайнеры

Михаил Овчинников — аниматор

Владимир Посохин — арт-директор анимации

Константин Лобанов — арт-директор

Не думай о Yota.

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